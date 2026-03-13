S&P 500 Prognose: PCE-Daten, Öl und KI-Aktien im Fokus - Chart des Tages

Die S&P 500 Prognose bleibt aktuell stark von makroökonomischen Entwicklungen und sektorspezifischen Faktoren geprägt. Besonders im Fokus stehen heute die PCE-Daten aus den USA, hohe Ölpreise sowie die Entwicklung von KI-bezogenen Technologieaktien.

► S&P 500 WKN A0AET0 | ISIN US78378X1072 | Ticker: S&P 500

Der Index bewegt sich derzeit in der Nähe wichtiger technischer Unterstützungszonen, während die globalen Märkte weiterhin von geopolitischen Risiken und makroökonomischer Unsicherheit geprägt sind. Für Anleger stellt sich damit die zentrale Frage, ob es zu einer kurzfristigen Erholung oder zu weiterem Abwärtsdruck kommen könnte.

Die Kombination aus wichtigen Konjunkturdaten und der starken Bedeutung des Technologiesektors prägt aktuell den Chart des Tages und die kurzfristige S&P 500 Prognose.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Instrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

S&P 500 Prognose: Was bewegt den Markt heute?

PCE-Daten aus den USA – entscheidend für die Fed

Die heute veröffentlichten PCE-Daten (Personal Consumption Expenditures) stehen im Zentrum der Aufmerksamkeit. Dieser Inflationsindikator gilt als bevorzugtes Maß der US-Notenbank und kann maßgeblich Einfluss auf die geldpolitischen Erwartungen nehmen.

Warum das wichtig ist:

Fallen die Daten stärker aus als erwartet, sinkt die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinssenkungen. Das könnte die Risikobereitschaft an den Märkten dämpfen und insbesondere Technologieaktien unter Druck setzen. Schwächere Daten würden dagegen Hoffnungen auf lockerere Geldpolitik verstärken und könnten kurzfristig für Aufwärtsdynamik im S&P 500 sorgen.

Öl bei 100 Dollar – Makrorisiko für Aktienmärkte

Ölpreise nahe der Marke von 100 Dollar erhöhen die Betriebskosten vieler Unternehmen und können inflationäre Effekte verstärken. Besonders energieintensive Branchen stehen dadurch unter Druck.

Warum das wichtig ist:

Steigende Ölpreise gelten als Signal für Inflationsrisiken und können die Stimmung an den Aktienmärkten belasten. Auch wenn Technologieunternehmen weniger direkt von Energiekosten betroffen sind, wirken höhere Produktions- und Infrastrukturkosten indirekt auf den gesamten Markt.

KI-Aktien als Wachstumsmotor des S&P 500

Unternehmen aus dem KI- und Technologiesektor bleiben der wichtigste Treiber der kurzfristigen Indexentwicklung. Gerade in Phasen makroökonomischer Unsicherheit bestimmt die Performance dieser Unternehmen maßgeblich die Richtung des gesamten Marktes.

Warum das wichtig ist:

Positive Impulse aus dem KI-Sektor können schnell eine breitere Rally im S&P 500 auslösen. Anleger betrachten diese Aktien häufig als Indikator für Risikobereitschaft und als führenden Trendfaktor im Markt.

Globales Umfeld und Marktstimmung

Neben den US-Daten beeinflussen auch geopolitische Entwicklungen, Rohstoffmärkte und Aussagen von Notenbankern die Marktbewegungen.

Warum das wichtig ist:

Steigende Risikoaversion kann die Aufwärtsbewegung des S&P 500 begrenzen – selbst bei positiven Konjunkturdaten aus den USA. Gleichzeitig beobachten Investoren weiterhin genau den Technologiesektor, der als zentraler Wachstumstreiber des Index gilt.

Fazit – S&P 500 Prognose:

Die kurzfristige Entwicklung des Index hängt derzeit vor allem von drei Faktoren ab: den US-PCE-Daten, der Dynamik der Ölpreise und der Performance der KI-Aktien. Diese Elemente bestimmen aktuell den Chart des Tages und die kurzfristige S&P 500 Prognose.