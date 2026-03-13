DAX Gewinner: Zalando Aktie mit +8,89 % - aktuelle Zalando Prognose und Chartanalyse

Per Xetra-Schluss am 12.03.2026 notierten im DAX 20 Aktien im Plus und 20 Werte im Minus. Angeführt wurde die Liste der DAX Gewinner von der Zalando Aktie, die um 8,89 Prozent zulegen konnte. Dahinter folgten Brenntag mit einem Plus von 5,30 Prozent sowie BASF mit einem Kursanstieg von 5,29 Prozent.

► Zalando ISIN: DE000ZAL1111 | WKN: ZAL111 | Ticker: ZAL

🔑 Drei Key Takeaways – DAX heute

Zalando führt die DAX Gewinner an: Die Zalando Aktie war mit einem Plus von 8,89 Prozent der stärkste Wert unter den DAX Gewinnern am 12.03.2026.

Chartbild verbessert sich deutlich: Durch das Gap-up über die SMA20 hat sich das technische Bild aufgehellt. Kurzfristig besteht Potenzial für einen Anstieg in Richtung SMA200 bei rund 24,95 EUR , sofern der Ausbruch bestätigt wird.

Bestätigung des Ausbruchs entscheidend: Wird der jüngste Tagesschluss bestätigt, könnte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen. Ein Rückfall unter die SMA20 würde dagegen das Risiko einer erneuten Korrektur erhöhen.

DAX Gewinner am Donnerstag: Zalando Aktie

Die Zalando Aktie (ZAL) war mit einem Tagesgewinn von 8,89 Prozent der stärkste Wert unter den DAX Gewinnern. Der deutliche Kurssprung sorgt nun für eine neue Zalando Prognose, die auf Basis der Charttechnik bewertet werden kann.

Zalando Prognose – Chartanalyse im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart gelang es der Zalando Aktie Ende November 2025, sich nach einem Rücksetzer wieder über die SMA20 (aktuell 20,51 EUR) zu schieben. Zunächst blieben Anschlusskäufe aus, bevor sich diese mit Verzögerung einstellten.

Im weiteren Verlauf nutzte das Papier die SMA20, um dynamisch über die SMA50 (aktuell 22,55 EUR) zu steigen. Anschließend ging die Aktie in eine Seitwärtsphase über. Moderate Schwäche wurde sowohl von der SMA20 als auch von der SMA50 aufgefangen.

Allerdings gelang es der Aktie nicht, sich nachhaltig von der SMA50 nach oben zu lösen. Gleichzeitig erzeugte die SMA20 Druck von oben. Die Kursstruktur deutete daher eine mögliche weitere Korrektur an.

Diese setzte sich schließlich durch: Die Aktie fiel dynamisch zurück und rutschte dabei auch unter die 20-EUR-Marke. In den vergangenen Handelstagen gab es zwar mehrere Versuche, die SMA20 zurückzuerobern, diese scheiterten jedoch regelmäßig.

Im gestrigen Handel gelang schließlich der Ausbruch: Mit einem Gap-up konnte die Aktie über die SMA20 steigen und bis an die SMA50 laufen. Der Docht der Tageskerze reichte bis an diese Durchschnittslinie, während der Kerzenkörper noch knapp darunter schloss.

Zalando Prognose im Tageschart

Mit dieser Bewegung hat sich das Chartbild deutlich aufgehellt. Die Aktie besitzt nun wieder Potenzial für weitere Kursanstiege.

Voraussetzung dafür ist jedoch, dass der gestrige Tagesschluss im heutigen Handel bestätigt wird. Gelingt dies, könnte sich eine weitere Aufwärtsbewegung mit einer zusätzlichen grünen Tageskerze fortsetzen.

Sollte zudem ein Wochenschluss über der SMA50 gelingen und dieser zu Wochenbeginn bestätigt werden, könnte die Aktie in Richtung der SMA200 (aktuell 24,95 EUR) steigen.

Wird der gestrige Schlusskurs hingegen nicht bestätigt, könnte sich eine rote Tageskerze ausbilden, die die Aktie wieder an die SMA20 zurückführt. Diese Zone ist entscheidend: Sollte die Aktie dort stabilisieren, bleibt die Aufwärtsperspektive erhalten.

Ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA20 würde dagegen die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sich die vorherige Abwärtsbewegung fortsetzt.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart – Zalando Prognose: neutral

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Zalando Prognose im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart konnte sich die Aktie im Dezember zunächst bis an die SMA200 (aktuell 22,97 EUR) schieben. Zwar gelang kurzfristig der Anstieg über diese Linie, doch fehlte anschließend die Dynamik für eine nachhaltige Fortsetzung nach oben.

Die Aktie bewegte sich anschließend überwiegend seitwärts im Bereich der SMA20 (aktuell 20,49 EUR) und der SMA50 (aktuell 20,42 EUR). Beide Linien fungierten zunächst als Unterstützung, wurden jedoch im Zuge von Gewinnmitnahmen später aufgegeben.

Darauf folgte eine dynamische Abwärtsbewegung. Zwischenzeitliche Erholungen scheiterten häufig an der SMA20. In den vergangenen Handelstagen konnte sich das Papier zwar bis an die SMA50 heranschieben, kam dort aber zunächst nicht weiter.

Erst im gestrigen Handel gelang der Befreiungsschlag: Mit einem Gap-up sprang die Aktie über die SMA20 und SMA50 und stieg anschließend fast bis an die SMA200.

Zalando Prognose im kurzfristigen Chart

Damit hat sich das kurzfristige Chartbild spürbar verbessert. Die Aktie besitzt nun die Chance, die SMA200 anzulaufen.

Sollte diese Linie im heutigen Handel erreicht werden, sollten die Kursmuster in diesem Bereich genau beobachtet werden. Die Relevanz dieser Durchschnittslinie ist im Chart klar erkennbar.

Ein nachhaltiges bullisches Signal würde jedoch erst entstehen, wenn es der Aktie gelingt, sich stabil über der SMA200 zu etablieren.

Rücksetzer könnten zunächst bis an die SMA20 oder SMA50 führen. Beide Linien könnten nun als wichtige Unterstützungszonen fungieren.

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart – Zalando Prognose: neutral

Tagesprognose Zalando Aktie

Tagesprognose: aufwärts

Widerstände

22,55 EUR

22,97 EUR

24,14 EUR

24,95 EUR

25,59 EUR

26,10 EUR

26,79 EUR

Unterstützungen