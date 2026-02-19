Börse Aktuell & Marktbericht Börse: Globale Aktienmärkte im Fokus | Tagesanalyse

- Börse Aktuell bleibt defensiv
- Inflations- und Zinsrisiko rückt wieder in den Fokus
- Europa schwächer, Earnings gemischt
Marktübersicht heute
Globale Aktien handeln defensiv, da Anleger neu bewerten, wie ein möglicher US-Schlag gegen Iran geopolitische Risiken erhöht und Ölpreise treibt. Höhere Risikoprämien könnten Inflationsdruck wiederbeleben und Zinssenkungen verzögern. In einem Extremfall könnten sogar Zinserhöhungserwartungen wieder zum Thema werden.
Wichtige Asset-Entwicklungen
-
Brent crude (OIL): +1.6 %, nahe $71 / bbl
-
US-Index-Futures: −0.3 % bis −0.4 % vor Handelsstart
-
Gold & Silber: Gewinne verlieren Momentum
-
Bitcoin: ~66.5 k USD
-
Europa unter Druck:
DAX −0.8 %, CAC 40 −0.8 %, FTSE 100 −0.6 %
Unternehmens- und Sektoraktualisierungen
Rohstoffe & Energie
-
Rio Tinto: stabile Ergebnisse trotz rückläufiger Eisenerz-Profite
-
Repsol: 1,9 Mrd. € für Dividenden und Aktienrückkäufe 2026
-
Centrica, Mondi: verfehlte bereinigte operative Leistung
-
Drax: 15-jähriger Vertrag für 200 MW BESS unterzeichnet
Technologie & Industrie
-
SAP: vorgeschlagene Dividende 2,50 €/Aktie
-
BE Semiconductor: Q4-Aufträge über Erwartungen
-
Airbus: ~870 Lieferungen 2026 erwartet (unter Erwartungen)
-
Schneider Electric: Betonung KI-gestützter Energieeinsparungen
-
Nexans: bereinigtes EBITDA unter Erwartungen
Verbraucher & Dienstleistungen
-
Pernod Ricard: Umsatz unter Erwartungen
-
Nestlé: organisches Umsatzwachstum 3 %–4 % für 2026 erwartet
-
Renault: vorsichtige Prognose angesichts verschärfter Konkurrenz
-
Air France-KLM: optimistisch wegen Premium-Langstreckennachfrage
-
Kinepolis, Nilfisk: enttäuschende Jahresergebnisse
Finanz & Immobilien
-
Aegon, BAM: operativ stärker als erwartet
-
Tikehau Capital: AUM 52,8 Mrd. € vs 49,6 Mrd. € im Jahresvergleich
-
Zug Estates: Nettogewinn 85,2 Mio. CHF vs 58,7 Mio. CHF im Jahresvergleich
-
LSEG: Aktivistische Forderungen nach 5 Mrd. £-Buyback
Analystenaktionen im Fokus
Upgrades
-
DWS: Buy (UBS, PT 70 €)
-
Vonovia: Equal-weight (Morgan Stanley, PT 30 €)
-
Aramis: Overweight (Morgan Stanley, PT 5 €)
-
Capgemini: Equal-weight (Morgan Stanley, PT 117 €)
Downgrades
-
BASF: Underweight (Barclays, PT 40 €)
-
Freenet: Sell (UBS, PT 28,50 €)
-
Schroders: Neutral (UBS, PT 590 p)
Initiations
-
74Software: Buy (Berenberg, PT 44 €)
Branchen- und Markttrends
Defensive Aktien im Aufwind
Europäische Konsumwerte haben sich bemerkenswert erholt: Der MSCI Europe Consumer Staples Index zeigt die stärkste relative Momentum-Performance gegenüber dem breiten Markt seit Juni 2022. Die Erholung scheint von Flussrotation statt klarer fundamentaler Wende getrieben zu sein.
Schlüssel-Insights:
-
Ausbruch aus zweijähriger Range mit starkem relativen Momentum
-
Rotation spiegelt geringere Exponierung gegenüber AI-gefährdeten Namen
-
Bewertungen im Einklang mit dem Gesamtmarkt, ohne langfristiges Premium
-
Fundamentaldaten noch ohne klaren Beschleunigungskatalysator
-
Einige Banken bleiben untergewichtet wegen schwindender Pricing-Power
Chartanalyse: DAX und EURUSD (D1)
Chartsund technische Indikatoren hier einfügen für DAX- und EURUSD-Tagesintervalle.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Quellen für Marktberichte Börse: News, Daten und Analysen zu aktuellen Börse Aktuell und Marktberichten finden Sie komprimiert auf führenden Finanzseiten und Marktbericht-Portalen.
