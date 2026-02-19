Börse Aktuell & Marktbericht Börse: Globale Aktienmärkte im Fokus | Tagesanalyse

Das Wichtigste in Kürze Börse Aktuell bleibt defensiv

Inflations- und Zinsrisiko rückt wieder in den Fokus

Europa schwächer, Earnings gemischt

Marktübersicht heute Globale Aktien handeln defensiv, da Anleger neu bewerten, wie ein möglicher US-Schlag gegen Iran geopolitische Risiken erhöht und Ölpreise treibt. Höhere Risikoprämien könnten Inflationsdruck wiederbeleben und Zinssenkungen verzögern. In einem Extremfall könnten sogar Zinserhöhungserwartungen wieder zum Thema werden. Wichtige Asset-Entwicklungen Brent crude (OIL): +1.6 %, nahe $71 / bbl

US-Index-Futures: −0.3 % bis −0.4 % vor Handelsstart

Gold & Silber: Gewinne verlieren Momentum

Bitcoin: ~66.5 k USD

Europa unter Druck:

DAX −0.8 %, CAC 40 −0.8 %, FTSE 100 −0.6 % Unternehmens- und Sektoraktualisierungen Rohstoffe & Energie Rio Tinto: stabile Ergebnisse trotz rückläufiger Eisenerz-Profite

Repsol: 1,9 Mrd. € für Dividenden und Aktienrückkäufe 2026

Centrica, Mondi: verfehlte bereinigte operative Leistung

Drax: 15-jähriger Vertrag für 200 MW BESS unterzeichnet Technologie & Industrie SAP: vorgeschlagene Dividende 2,50 €/Aktie

BE Semiconductor: Q4-Aufträge über Erwartungen

Airbus: ~870 Lieferungen 2026 erwartet (unter Erwartungen)

Schneider Electric: Betonung KI-gestützter Energieeinsparungen

Nexans: bereinigtes EBITDA unter Erwartungen Verbraucher & Dienstleistungen Pernod Ricard: Umsatz unter Erwartungen

Nestlé: organisches Umsatzwachstum 3 %–4 % für 2026 erwartet

Renault: vorsichtige Prognose angesichts verschärfter Konkurrenz

Air France-KLM: optimistisch wegen Premium-Langstreckennachfrage

Kinepolis, Nilfisk: enttäuschende Jahresergebnisse Finanz & Immobilien Aegon, BAM: operativ stärker als erwartet

Tikehau Capital: AUM 52,8 Mrd. € vs 49,6 Mrd. € im Jahresvergleich

Zug Estates: Nettogewinn 85,2 Mio. CHF vs 58,7 Mio. CHF im Jahresvergleich

LSEG: Aktivistische Forderungen nach 5 Mrd. £-Buyback YouTube Trading Videos Analystenaktionen im Fokus Upgrades DWS: Buy (UBS, PT 70 €)

Vonovia: Equal-weight (Morgan Stanley, PT 30 €)

Aramis: Overweight (Morgan Stanley, PT 5 €)

Capgemini: Equal-weight (Morgan Stanley, PT 117 €) Downgrades BASF: Underweight (Barclays, PT 40 €)

Freenet: Sell (UBS, PT 28,50 €)

Schroders: Neutral (UBS, PT 590 p) Initiations 74Software: Buy (Berenberg, PT 44 €) Branchen- und Markttrends Defensive Aktien im Aufwind Europäische Konsumwerte haben sich bemerkenswert erholt: Der MSCI Europe Consumer Staples Index zeigt die stärkste relative Momentum-Performance gegenüber dem breiten Markt seit Juni 2022. Die Erholung scheint von Flussrotation statt klarer fundamentaler Wende getrieben zu sein.

Schlüssel-Insights: Ausbruch aus zweijähriger Range mit starkem relativen Momentum

Rotation spiegelt geringere Exponierung gegenüber AI-gefährdeten Namen

Bewertungen im Einklang mit dem Gesamtmarkt, ohne langfristiges Premium

Fundamentaldaten noch ohne klaren Beschleunigungskatalysator

