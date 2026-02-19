US Börsenstart: US Börse startet schwächer – Fed, Iran und Konjunkturdaten belasten

Das Wichtigste in Kürze Hawkishe Fed-Minutes belasten die US Börse

Geopolitische Risiken nehmen zu

Gemischte Konjunkturdaten verstärken die Nervosität

Börse USA: US Börse startet mit Verlusten in den Donnerstag 📉 Die Börse USA zeigt sich zum Start in den Donnerstag deutlich schwächer. Die wichtigsten Indizes an der US Börse verlieren rund 0,5 %, wobei der Russell 2000 die Abschläge anführt. Die Entwicklung deutet darauf hin, dass Investoren zunehmend nervös auf den geldpolitischen Ausblick blicken. Nach den überraschend hawkischen Fed-Minutes vom Vortag und neuen geopolitischen Risiken rückt die Frage in den Mittelpunkt, wie schnell und in welchem Umfang Zinssenkungen tatsächlich kommen werden. 🔎 Drei Key Takeaways 1️⃣ Hawkishe Fed-Minutes belasten die US Börse

Die Notenbank signalisiert Zurückhaltung bei Zinssenkungen – das drückt insbesondere kleinere und zinssensitive Werte. 2️⃣ Geopolitische Risiken nehmen zu

Eine mögliche Eskalation mit Iran sorgt für zusätzliche Unsicherheit an der Börse USA. 3️⃣ Gemischte Konjunkturdaten verstärken die Nervosität

Starke Frühindikatoren treffen auf steigende fortgesetzte Arbeitslosenanträge und ein wachsendes Handelsdefizit. Makrodaten: Gemischtes Bild für die US Börse Die neuesten Konjunkturdaten liefern kein einheitliches Signal für die Börse USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe: 206.000 (unter Erwartung von 223.000)

Fortgesetzte Anträge: 1,869 Mio. (höher als erwartet)

Handelsbilanzdefizit: 70,3 Mrd. USD (deutliche Ausweitung)

Philadelphia Fed Index: 16,3 (klar über Erwartung von 7,5) Während die robuste Industrieumfrage positiv überrascht, werfen steigende fortgesetzte Anträge Fragen zur Nachhaltigkeit der Arbeitsmarktdynamik auf. Gleichzeitig signalisiert das wachsende Handelsdefizit strukturellen Druck. Technische Lage: Nasdaq 100 unter Druck ⚠️ Charttechnisch bleibt die Situation angespannt: Der Nasdaq 100 scheiterte am 61,8 %-Fibonacci-Level

Der Kurs notiert unter der 50- und 100-EMA

Die Schlüsselmarke liegt bei rund 24.500 Punkten Ein klarer Bruch unter diese Zone könnte eine tiefere Korrektur in Richtung 200-EMA auslösen. Käufer tun sich aktuell schwer, die Kontrolle zurückzugewinnen. Unternehmensnachrichten bewegen die US Börse Walmart (WMT.US) Der Einzelhandelsriese übertraf leicht die Erwartungen: EPS: 0,74 USD

Umsatz: 190,7 Mrd. USD

Aktienrückkaufprogramm: 30 Mrd. USD Allerdings fiel der Ausblick für das kommende Jahr schwächer aus als erwartet. Carvana (CVNA.US) Aktie -16 %

Margendruck und sinkender Gewinn pro verkauftem Fahrzeug belasten. Deere (DE.US) Aktie +4 %

Starke Zahlen und optimistische Prognose stützen den Kurs. DoorDash (DASH.US) Aktie +12 %

