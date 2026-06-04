BÖRSE HEUTE: SAP und Airbus führen den DAX an – S&P 500 im Plus (04.06.2026)

- SAP und Airbus gehören zu den stärksten DAX-Werten
- US-Konjunkturdaten stützen die Märkte
- Bitcoin und Öl bleiben im Fokus der Anleger
- SAP und Airbus gehören zu den stärksten DAX-Werten
- US-Konjunkturdaten stützen die Märkte
- Bitcoin und Öl bleiben im Fokus der Anleger
Börse Heute & Börse Aktuell: DAX legt zu – SAP und Airbus treiben den deutschen Markt an 📈
Die Börse Heute zeigt sich freundlich und setzt ihren Erholungskurs fort. Während die Wall Street zwischen geopolitischen Risiken und KI-Euphorie schwankt, konnte der deutsche Aktienmarkt von starken Unternehmensmeldungen profitieren. Die Börse Aktuell wird weiterhin von den Entwicklungen im Nahen Osten, Inflationssorgen sowie den massiven Investitionen in künstliche Intelligenz geprägt. Gleichzeitig sorgen starke Konjunkturdaten aus den USA für eine robuste Grundstimmung an den Finanzmärkten.
Key Takeaways 📌
- SAP und Airbus gehören zu den stärksten DAX-Werten
- US-Konjunkturdaten stützen die Märkte
- Bitcoin und Öl bleiben im Fokus der Anleger
Börse Aktuell: KI-Boom und starke US-Daten sorgen für Rückenwind 🚀
An den internationalen Börsen standen heute vor allem Technologie- und KI-Werte im Fokus. Der US-Arbeitsmarkt überraschte mit einem starken JOLTS-Bericht, der deutlich mehr offene Stellen als erwartet zeigte. Gleichzeitig kündigte Alphabet milliardenschwere Investitionen in KI-Infrastruktur an, während Hewlett Packard Enterprise von der anhaltend hohen Nachfrage nach KI-Servern profitierte. Auch Nvidia-nahe Unternehmen wie Marvell und weitere KI-Zulieferer standen erneut im Rampenlicht.
An den US-Märkten notierten wichtige Indizes zuletzt höher:
- Nasdaq 100: +0,31 %
- S&P 500: +0,78 %
- Russell 2000: +1,66 %
Gleichzeitig gerieten die Rohstoffmärkte unter Druck. Brent Öl fiel um 3,30 % auf 94,04 US-Dollar, während WTI um 3,55 % auf 90,58 US-Dollar nachgab. Gold konnte sich dagegen mit einem Plus von 0,98 % auf 4.476 US-Dollar behaupten, während Bitcoin auf 63.256 US-Dollar zurückfiel.
Tops & Flops im DAX 40 heute
Der deutsche Leitindex profitierte insbesondere von starken Technologiewerten und Industriekonzernen. Der DAX bewegte sich im Bereich von rund 24.900 Punkten und gehörte damit erneut zu den stabileren europäischen Märkten.
Top-Performer im DAX 40
- SAP +4,57 %
- Airbus +4,16 %
- Qiagen +4,10 %
Flop-Performer im DAX 40
- Infineon -3,68 %
- RWE -2,38 %
- Continental -2,32 %
Besonders SAP profitierte von der anhaltenden Nachfrage nach KI- und Cloud-Lösungen. Auch Airbus gehörte erneut zu den Gewinnern und setzte seinen positiven Trend fort. Auf der Verliererseite stand Infineon, nachdem Anleger nach der jüngsten Kursrally Gewinne mitnahmen.
Kurse vom 04.06.2026, Stand: 17:30
SAP Aktie Chart (Daily Timeframe)
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Sonstiges: Rohstoffe, Kryptowährungen und Geopolitik im Fokus
Die geopolitische Lage im Nahen Osten bleibt einer der wichtigsten Einflussfaktoren für die Märkte. Gleichzeitig beobachten Anleger die Entwicklung der Inflation in Europa sowie die nächsten Signale der US-Notenbank. Während die Ölpreise heute deutlich nachgaben, konnten Edelmetalle zulegen.
Bei den Kryptowährungen überwog dagegen die Unsicherheit:
- Bitcoin -1,24 % auf 63.256 US-Dollar
- Ethereum -3,42 %
- Brent Öl -3,30 %
- Gold +0,98 %
- Silber +1,60 %
Die Volatilität in den Rohstoff- und Kryptomärkten dürfte auch in den kommenden Handelstagen hoch bleiben.
Experten Fazit
Das Fazit vom Experten Jeremy Krings
Die Börse Heute zeigt, dass Anleger weiterhin bereit sind, Rücksetzer zum Einstieg zu nutzen. Vor allem KI-Aktien, Softwareunternehmen und Industriegrößen sorgen für Stabilität. Die starken US-Konjunkturdaten sprechen aktuell gegen eine schnelle wirtschaftliche Abkühlung und stützen die Aktienmärkte.
Für die Börse Aktuell bleiben drei Themen entscheidend: die Entwicklung im Nahen Osten, die weitere Inflationsdynamik und die Milliardeninvestitionen in künstliche Intelligenz. Solange die Wirtschaftsdaten robust bleiben und die Unternehmensgewinne überzeugen, dürfte der übergeordnete Aufwärtstrend an den Aktienmärkten intakt bleiben.
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