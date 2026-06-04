Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: KI-Aktien brechen ein

Nasdaq 100, S&P 500 & Dow Jones auf Richtungssuche: Schwache Arbeitsmarktdaten belasten die Wall Street

Nach dem Erreichen der Eröffnungsglocke am Donnerstag präsentiert sich die Stimmung an der New Yorker Börse zurückhaltend und uneinheitlich. Investoren versuchen mühsam einzuschätzen, ob der am Mittwoch verzeichnete Rückgang des S&P 500 um 0,7 % – der eine beeindruckende Gewinnserie von neun aufeinanderfolgenden Handelstagen beendete – lediglich eine gesunde Gewinnmitnahme darstellt oder das Vorzeichen einer tieferen Kurskorektur ist. Die heutige Sitzung wird maßgeblich von schwächeren US-Arbeitsmarktdaten, spürbarem Verkaufsdruck auf die Highflyer aus dem Halbleiter- und KI-Sektor sowie anhaltenden geopolitischen Risiken geformt, was auch den Dow Jones im Zaum hält.

Key Takeaways

Index-Dämpfer: Nasdaq 100 , S&P 500 und Dow Jones starten nach dem Ende der Rekordrallye verhalten.

Arbeitsmarkt kühlt ab: Die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen überraschend auf den höchsten Stand seit Februar.

Broadcom-Schock im Tech-Sektor: Ein konservativer KI-Ausblick lässt die Aktie um über 14 % einbrechen.

Arbeitsmarktdaten: US-Jobmarkt sendet erste Schwächesignale

Die neuesten Daten vom US-Arbeitsmarkt zeichnen ein unerwartet abgekühltes Bild der US-Konjunktur, was Händler im S&P 500 und Dow Jones hellhörig werden lässt. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Initial Jobless Claims) stieg überraschend um 13.000 auf insgesamt 225.000 Anträge an, während der Markt eigentlich mit einem Rückgang auf 212.000 bis 213.000 gerechnet hatte. Dies ist der höchste Stand seit Anfang Februar. Die fortlaufenden Anträge (Continuing Claims) beliefen sich auf 1,777 Millionen und lagen damit leicht unter dem Wert der Vorwoche. Obwohl diese Zahlen die These eines sanfteren Arbeitsmarktes stützen, reichen sie noch nicht aus, um die geldpolitischen Erwartungen der US-Notenbank Fed entscheidend in Richtung schneller Zinssenkungen zu verschieben. Parallel dazu halten die erhöhten Ölpreise die Inflationsrisiken aufrecht.

Nasdaq 100: Sektor-Rotation unter der Oberfläche bremst den S&P 500 Index

Unmittelbar nach dem Handelsstart zeigt sich im technologielastigen Nasdaq 100 eine ausgeprägte Selektivität der Marktteilnehmer. Während die absoluten Mega-Caps den Markt stabilisieren, konzentriert sich der Abgabedruck massiv auf die Halbleiter- und KI-Branche. Die Broadcom-Aktie bricht um heftige 14,37 % ein und erweist sich damit als der größte Bremsklotz für den gesamten Nasdaq 100 und den S&P 500. Auch andere Branchengrößen geraten ins Trudeln:

CrowdStrike : -9,97 %

Micron : -7,23 %

ARM Holdings : -6,94 %

Marvell Technology : -5,88 %

AMD : -5,36 %

Lam Research: -3,99 %

Im Gegensatz dazu gelingt es den Schwergewichten Alphabet (+1,13 %), Meta Platforms (+2,22 %), Microsoft (+0,88 %), Apple (+0,40 %) und Nvidia (+0,18 %), die Verluste im Index abzufedern. Eine gewichtete Marktkapitalisierungs-Analyse verdeutlicht, dass es sich nicht um einen breiten Ausverkauf des gesamten Tech-Sektors handelt, sondern um gezielte Gewinnmitnahmen in den zuvor heißgelaufenen KI-Wetten.

Defensive Werte gesucht – Massive Gewinnmitnahmen im Halbleiterbereich

Angesichts der Korrektur im Tech-Sektor schichten Investoren im S&P 500 und Dow Jones vermehrt in defensivere Titel oder Unternehmen um, die weniger stark vom KI-Hype abhängig sind. Zu den Top-Gewinnern im Nasdaq 100 gehören heute Vertex Pharmaceuticals (+3,07 %), Thomson Reuters (+2,93 %) und Automatic Data Processing (+2,59 %). Da viele der abgestraften Technologiewerte auf Sicht der letzten zwölf Monate immer noch eine phänomenale Performance aufweisen, bewerten Analysten die aktuellen Kursrückgänge primär als aggressive Gewinnmitnahmen und eine charttechnische Bereinigung der Erwartungshaltung, anstatt von einer fundamentalen Trendwende zu sprechen.

Einzelaktien im Fokus: Broadcom enttäuscht, Lululemon vor den Zahlen

Die Unternehmensmeldungen des Tages wirbeln die Zusammensetzung von Nasdaq 100 und S&P 500 kräftig durcheinander. Broadcom schockierte die Anleger: Trotz eines vermeldeten Rekordumsatzes wurde der Ausblick für die KI-Chipverkäufe vom Markt als zu konservativ eingestuft – die extrem hohen Erwartungen der Wall Street wurden schlicht verfehlt. CrowdStrike verliert fast 10 %, weil sich Investoren trotz einer angehobenen Jahresprognose um die steigenden Betriebskosten für die KI-Infrastruktur sorgen.

Außerhalb des Tech-Sektors büßt der Bekleidungsriese PVH Corp. an Wert ein, nachdem er seine Jahresprognose senkte und die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten sowie den Iran-Konflikt als erhebliche Belastung für die Lieferketten anführte. Lululemon steht unterdessen kurz vor der Veröffentlichung seiner Quartalszahlen nach Börsenschluss – der Optionsmarkt impliziert eine erwartete Kursbewegung von rund 9,4 %. Gleichzeitig bleiben kryptoaffine Aktien wie MicroStrategy und Coinbase unter Druck, da der Bitcoin in Richtung der Spanne von 62.500 bis 64.000 US-Dollar abtaucht.

SpaceX-Mega-IPO wirft seine Schatten auf die Wall Street voraus

Ein dominierendes Thema abseits des täglichen Handelsgeschäfts im S&P 500 und Nasdaq 100 bleibt der gigantische Primärmarkt. Berichten zufolge konkretisieren sich die Pläne für den historischen Börsengang von Elon Musks SpaceX. Das Raumfahrtunternehmen beabsichtigt wohl, den Angebotspreis auf 135 US-Dollar pro Aktie festzulegen. Das Transaktionsvolumen soll zwischen 74,4 und 75 Milliarden US-Dollar liegen, was einer atemberaubenden Gesamtbewertung des Unternehmens von rund 1,75 bis 1,77 Billionen US-Dollar entsprechen würde – es wäre das mit Abstand größte IPO der Finanzgeschichte.

Expertenfazit von Jeremy Krings

Die US-Leitindizes durchlaufen eine klassische Phase der Konsolidierung. Nach der tagelangen Rekordjagd im S&P 500 und Nasdaq 100 sorgt der Dämpfer bei den Broadcom-Prognosen für eine dringend benötigte Realitätsprüfung im KI-Sektor. Da die US-Arbeitsmarktdaten zudem eine sanfte Abkühlung signalisieren, schwindet der kurzfristige Rückenwind für den Dow Jones. Solange die Mega-Caps den Markt jedoch auf diesem Niveau stabilisieren und die Korrektur sich auf Gewinnmitnahmen im Halbleiterbereich beschränkt, bleibt die strukturelle Aufwärtsbewegung an der Wall Street intakt.

SO SEHEN SIEGER AUS!