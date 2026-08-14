DAX Gewinner RWE Aktie im Chartcheck: Folgt jetzt der Ausbruch?

Per Xetra-Schluss notierten am Donnerstag (13.08.2026) 21 Aktien im Plus, während 19 Titel mit Abschlägen gehandelt wurden. Die Liste der DAX Gewinner wurde dabei klar von der RWE Aktie angeführt, die sich um 2,88 Prozent verteuerte. Dahinter folgten Continental mit einem Plus von 2,67 Prozent und die Commerzbank mit +1,47 Prozent.

► RWE WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker: RWE

🏆 DAX Gewinner: 3 Key Takeaways

Top-Performer im DAX: Die RWE Aktie führte die DAX-Gewinnerliste mit einem Plus von +2,88 % an und war der stärkste Tagesgewinner.

Die RWE Aktie führte die DAX-Gewinnerliste mit einem Plus von an und war der stärkste Tagesgewinner. Bullische Chart-Signale: Durch den Ausbruch über die wichtigen Durchschnittslinien (wie SMA20 und SMA200) haben sich sowohl der Tages- als auch der 4h-Chart bullisch aufgehellt .

Durch den Ausbruch über die wichtigen Durchschnittslinien (wie SMA20 und SMA200) haben sich sowohl der Tages- als auch der 4h-Chart . Nächstes Kursziel: Hält die Dynamik an, steht das Schließen des offenen Kurslückens (GAP bei 61,42 EUR) sowie der Test des Jahreshochs bei 61,98 EUR bevor.

RWE Aktie ist der Top DAX Gewinner am Donnerstag

Mit dem Kursplus von 2,88 Prozent sicherte sich die RWE Aktie (RWE) den größten Tagesgewinn im deutschen Leitindex. Doch wie ordnet sich dieser Anstieg in das aktuelle Chartbild ein?

Chartcheck: Betrachtung im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 14.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart ist gut erkennbar, dass das Wertpapier ab September 2025 sukzessive aufwärtslaufen konnte. Der Rücksetzer Mitte November wurde zwar nicht direkt zurückgekauft, doch zu Jahresbeginn stellte sich erneut Kaufinteresse ein.

Mitte Februar gab die Aktie noch einmal unter die 50-EUR-Marke nach, was direkt wieder Käufer in den Markt lockte: Das Papier schob sich bis Mitte März über die 58-EUR-Marke. Dieses Hoch wurde zunächst für Gewinnmitnahmen genutzt, bevor die Aktie nach einer kurzen Erholung von einem Hoch zum nächsten eilte. Das Jahreshoch bei 61,98 EUR wurde Anfang Mai abverkauft.

[Jahreshoch: 61,98 EUR] /\ <-- Abverkauf Mai / \ [März: >58 EUR] / \ /\ / \________ [Seitwärts: 54-55 EUR] / \ / \ ______/ \___________/ \___/\__ [Erholung über SMA20] Februar: <50 EUR (Käuferzone)

In den Folgemonaten bröckelten die Notierungen ab. Die RWE Aktie konnte sich jedoch im Bereich der 54 bis 55 EUR-Marke festsetzen und verlief hier über mehrere Wochen seitwärts. In den letzten drei Handelstagen folgte eine deutlichere Erholung: Der Kurs stieg über die SMA20 (aktuell bei 57,23 EUR) und konnte sich darüber etablieren.

Tagesprognose & Ausblick (Daily)

Mit der Kursbewegung der letzten beiden Handelstage hat sich das Chartbild wieder bullisch aufgehellt.

Bullisches Szenario: Wird der Tagesschluss von gestern heute bestätigt, setzt sich der Trend mit einer weiteren grünen Tageskerze fort. In diesem Fall könnte die Aktie das offene GAP bei 61,42 EUR schließen. Darüber rückt das Jahreshoch wieder in Reichweite.

Bärisches Szenario: Bildet sich heute eine rote Tageskerze aus, sollte sich der Kurs im Bereich der SMA20 stabilisieren. Darunter bietet die SMA50 (aktuell bei 56,52 EUR) weiteren Support. Ein Tagesschluss oberhalb der SMA20 bleibt für die Bullen essenziell.

Übergeordnete Einschätzung Daily: Bullisch

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Chartcheck: Betrachtung im 4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 14.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Aus dem 4h-Chart lässt sich die Seitwärtsbewegung der letzten Monate noch deutlicher ablesen. Seit Mitte Mai schaffte es der Anteilsschein nicht, sich nachhaltig über der SMA200 (aktuell bei 56,41 EUR) festzusetzen. Auf der Unterseite boten die SMA20 (aktuell bei 56,97 EUR) und die SMA50 (aktuell bei 57,19 EUR) verlässlichen Halt.

Erst Ende Juli gelang der Ausbruch über die SMA200. Nachdem die Aktie zunächst an die SMA20/SMA50 zurückfiel, schob sie sich in den letzten Handelstagen wieder über alle drei Durchschnittslinien – diesmal mit der nötigen Dynamik. Gestern wurde das Hoch vom 22.07.2026 bestätigt. Gelingt der RWE Aktie nun der nachhaltige Ausbruch über dieses Niveau, steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung des oberseitigen GAPs. Setzen hingegen Gewinnmitnahmen ein, könnte der Kurs in den Bereich der SMA50 gedrückt werden, wo erste Stabilisierungsmuster zu beobachten wären.

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: Bullisch Tagesprognose (Einschätzung heute): Leicht abwärts / Konsolidierung möglich.

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände (Oberseite) Unterstützungen (Unterseite) 60,60 EUR 58,15 EUR 61,42 EUR (GAP) 57,23 EUR (SMA20 Daily) 61,98 EUR (Jahreshoch) 57,19 EUR (SMA50 4h) 66,88 EUR 56,52 EUR (SMA50 Daily) 68,44 EUR 56,41 EUR (SMA200 4h) 73,66 EUR 52,94 EUR / 51,44 EUR / 50,74 EUR 48,23 EUR (GAP)

DER DEUTSCHE INDEX