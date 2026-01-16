BÖRSE AKTUELL: Europas Aktienmärkte zwischen Tech-Rally und Zurückhaltung

Das Wichtigste in Kürze Europas Aktienmärkte zeigen ein gemischtes Bild, bleiben aber stabil.

Der Technologiesektor ist der zentrale Treiber der Börse News in Europa.

TSMC und ASML stärken die Wachstumsperspektiven europäischer Halbleiterwerte deutlich.

📊 Börse aktuell: Gemischte Stimmung an Europas Aktienmärkten Zum Wochenschluss zeigt sich die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten uneinheitlich. Während der Euro Stoxx 50 um 0,4 % nachgibt, notiert der DAX leicht im Plus (+0,1 %). Insgesamt bewegen sich die wichtigsten Indizes weiterhin in einer engen Spanne von etwa ±0,4 %. Die Börse aktuell wird dabei zunehmend vom Technologiesektor geprägt. ✅ Drei Key Takeaways – Börse aktuell & Börse News 📊 Europas Aktienmärkte zeigen ein gemischtes Bild, bleiben aber stabil. 💻 Der Technologiesektor ist der zentrale Treiber der Börse News in Europa. 🚀 TSMC und ASML stärken die Wachstumsperspektiven europäischer Halbleiterwerte deutlich. 💻 Technologie treibt die Börse News in Europa Der europäische Technologiesektor zählt mit einem Plus von 11,8 % seit Jahresbeginn zu den stärksten Branchen und liegt damit hinter den Basiskonsumgütern auf Platz zwei. Auffällig: Europäische Tech-Werte entwickeln sich derzeit stärker als US-Technologieaktien, die sich aktuell in einer Konsolidierungsphase befinden. Besonders prägend sind: ASML

ASM International

BE Semiconductor Diese drei Unternehmen machen fast 40 % des Stoxx 600 Technology Index aus und waren für rund 90 % der bisherigen Kursgewinne im Sektor verantwortlich. 🚀 TSMC sorgt für Rückenwind bei europäischen Halbleiterwerten Zusätzlichen Optimismus lieferten die jüngsten Aussagen von TSMC. Der weltgrößte Auftragsfertiger für Chips stellte eine sehr starke Investitionsplanung (Capex) in Aussicht. Für 2026 wird ein Anstieg der Investitionen um rund 30 % erwartet, gefolgt von weiter steigenden Ausgaben in den darauffolgenden Jahren. 👉 Für europäische Zulieferer von Halbleiter- und Rechenzentrums-Ausrüstung ist das ein klares positives Signal. Die Nachfrage nach Produktionsanlagen dürfte über 2026 hinaus hoch bleiben, insbesondere mit dem Hochfahren neuer Fabriken und dem Abbau von Kapazitätsengpässen. 📈 ASML im Fokus der Analysten Morgan Stanley hat das Kursziel für ASML auf 1.400 EUR angehoben (aktueller Kurs rund 1.165 EUR), was einem Aufwärtspotenzial von etwa 20 % entspricht. Die Investmentbank erwartet: starke Auftragseingänge in den kommenden 2–3 Quartalen

nachhaltige Wachstumsdynamik mindestens bis 2027 Damit markiert die aktuelle Rally eine klare Trendwende, nachdem europäische Halbleiter-Ausrüster zu Beginn des KI-Booms noch hinter ihren US-Pendants zurückgeblieben waren. 💰 Bewertung: Europa holt gegenüber den USA auf Die Bewertungen europäischer Technologieaktien nähern sich zunehmend dem US-Niveau an: ASML : ca. 43x Forward-KGV (10-Jahres-Durchschnitt: 29–31x)

Stoxx 600 Technology Index: rund 27x Forward-KGV, ähnlich wie in den USA Die Börse News zeigen damit klar: Europas Tech-Sektor ist kein Bewertungsnachzügler mehr. 🌍 Blick auf die globalen Märkte USA: US100- und US500-Futures leicht im Plus

Asien: Aktienmärkte erreichen neue Rekordstände nach TSMC-Zahlen

