Börse Aktuell: Marktbericht Börse mit Asien-Update, Gold über 4.900 USD und starken Japan-Daten

Das Wichtigste in Kürze Asienbörsen leicht im Plus

RBNZ bremst Erwartungen – NZD schwach

Gold über 4.900 USD, Yen schwächer

Marktbericht Börse zeigt sich die Stimmung an den asiatisch-pazifischen Handelsplätzen überwiegend moderat positiv. Anleger reagieren auf starke Konjunkturdaten aus Japan, geldpolitische Signale aus Neuseeland sowie neue Impulse vom Devisen- und Rohstoffmarkt. Asien-Börsen mit moderaten Gewinnen ​​​​​Im heutigenzeigt sich die Stimmung an den asiatisch-pazifischen Handelsplätzen überwiegend moderat positiv. Anleger reagieren auf starke Konjunkturdaten aus Japan, geldpolitische Signale aus Neuseeland sowie neue Impulse vom Devisen- und Rohstoffmarkt. Im Rahmen von Börse Aktuell verzeichnen mehrere Leitindizes leichte Aufschläge: Australiens Leitindex gewinnt 0,18 %

Japans Nikkei steigt um 0,22 %

Singapurs Index legt 0,17 % zu Die chinesischen Märkte bleiben aufgrund der Feiertage rund um das Mondneujahr geschlossen. RBNZ enttäuscht mit vorsichtiger Tonlage – Neuseeland-Dollar unter Druck Die Reserve Bank of New Zealand beließ den Leitzins bei 2,25 % und schlug einen etwas expansiveren Ton an als erwartet. Zwar lässt der aktualisierte Zinspfad eine mögliche Anhebung Ende 2026 zu, doch betonte die neue Gouverneurin Anna Breman, dass die Geldpolitik noch „für einige Zeit“ unterstützend bleiben werde. Eine Straffung werde nur bei deutlich stärkerem Wachstum und höherer Inflation erfolgen. Diese konditionale Perspektive dämpfte die Erwartungen am kurzen Ende der Zinskurve und belastete den Neuseeland-Dollar deutlich. Der australische Dollar geriet ebenfalls unter Druck, zeigte jedoch geringere Verluste. Japan: Exporte springen kräftig im Jahresvergleich an Ein zentraler Punkt im heutigen Marktbericht Börse sind die japanischen Außenhandelsdaten. Die Exporte stiegen im Januar um 16,8 % im Jahresvergleich – der stärkste Anstieg seit mehr als drei Jahren. Haupttreiber waren verstärkte Lieferungen nach China im Vorfeld der Feiertage. Trotz der beeindruckenden Schlagzeile gehen Analysten davon aus, dass saisonale Verzerrungen eine maßgebliche Rolle spielten. Von einer strukturellen Beschleunigung der globalen Nachfrage wird bislang nicht ausgegangen. Gleichzeitig verbesserte sich im Februar die Stimmung unter japanischen Industrieunternehmen. Der Yen wertete moderat ab, wobei die Bewegungen aufgrund niedriger Liquidität begrenzt blieben. Die Behörden signalisierten weiterhin Wachsamkeit gegenüber übermäßigen und ungeordneten Wechselkursbewegungen. Australien: Löhne stabil – kein Inflationsdruck sichtbar In Australien stiegen die Löhne im vierten Quartal um 0,8 % im Quartalsvergleich und lagen damit im Rahmen der Erwartungen. Im Jahresvergleich verharrte das Wachstum bei 3,4 %. Die Daten deuten auf stabile Lohndynamik ohne erneute Beschleunigung hin – ein Signal, das geldpolitischen Spielraum erhält und Inflationsrisiken begrenzt erscheinen lässt. Gold setzt Aufwärtstrend fort Der Goldpreis überschritt erneut die Marke von 4.900 USD und bleibt damit im strukturellen Aufwärtstrend. Geopolitische Unsicherheiten sowie politische Risiken stützen weiterhin die Nachfrage nach sicheren Häfen. IWF mahnt Japan zu weiterem Zinspfad Der Internationale Währungsfonds rief Japan dazu auf, die Zinsen schrittweise bis 2027 in Richtung eines neutralen Niveaus anzuheben. Zugleich warnte der IWF vor einer Senkung der Verbrauchssteuer, da fiskalische Lockerungen die Tragfähigkeit der Staatsverschuldung gefährden könnten. Fazit – Börse Aktuell im Überblick Der heutige Marktbericht Börse zeigt ein gemischtes, aber insgesamt konstruktives Bild: Asien freundlich

Starke, jedoch saisonal verzerrte Exportdaten aus Japan

Vorsichtige RBNZ belastet den Neuseeland-Dollar

