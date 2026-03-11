Börse Aktuell: Marktbericht Börse - Ölpreise, Asienmärkte und Inflationsdaten im Fokus

- Geopolitische Spannungen treiben den Ölmarkt
- Asiatische Börsen zeigen Stärke trotz Unsicherheit
- Inflationsdaten und Geldpolitik im Fokus der Märkte
Der Ölmarkt bleibt weiterhin stark von den Entwicklungen im Nahen Osten beeinflusst. Das US-Militär meldete die Zerstörung von 16 iranischen Schiffen, die für das Verlegen von Minen nahe der Straße von Hormus vorgesehen waren. Ziel der Operation war es, mögliche Störungen der internationalen Schifffahrtsrouten zu verhindern. Präsident Donald Trump warnte Iran gleichzeitig ausdrücklich davor, den wichtigen Handelsweg zu verminen.
Die Internationale Energieagentur (IEA) erwägt angesichts der Situation die größte koordinierte Freigabe strategischer Ölreserven in der Geschichte. Das geplante Volumen könnte sogar die 182 Millionen Barrel übertreffen, die während der Energiekrise im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Konflikt im Jahr 2022 freigegeben wurden.
Börse aktuell: Angriffe auf Handelsschiffe erhöhen Risiken
Zusätzliche Spannungen entstanden durch einen Raketenangriff auf ein Containerschiff nahe den Vereinigten Arabischen Emiraten, ebenfalls in der Nähe der Straße von Hormus. Das beschädigte Schiff verdeutlicht die zunehmenden Risiken für internationale Handelsrouten und sorgt an der Börse aktuell für erhöhte Aufmerksamkeit bei Investoren.
Marktbericht Börse: Asiatische Aktienmärkte steigen trotz Unsicherheit
Trotz der geopolitischen Spannungen zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte robust. Der japanische Nikkei (JP225) legte um mehr als 2 % zu und überschritt erstmals die Marke von 55.000 Punkten. Auch der chinesische Technologiesektor mit Fokus auf neue Energietechnologien gewann mehr als 3 %.
Der chinesische Index CH50cash steigt aktuell um rund 1,30 % und unterstreicht die positive Stimmung an den asiatischen Börsen.
Börse aktuell: Zinserwartungen treiben australischen Dollar
Aussagen von RBA-Vizegouverneur Andrew Hauser mit restriktivem Tonfall verstärkten die Erwartungen auf weitere Zinserhöhungen in Australien. Mehrere große Banken rechnen inzwischen mit Zinsschritten sowohl im März als auch im Mai.
Die veränderten Erwartungen hängen vor allem mit steigenden Ölpreisen zusammen, die erneut Inflationsdruck auslösen könnten. Diese Entwicklung stärkt derzeit den australischen Dollar, der zu den stärkeren Währungen am Devisenmarkt gehört.
Das Währungspaar AUDUSD steigt um etwa 0,80 % und erreicht damit Niveaus, die zuletzt Mitte 2022 gesehen wurden.
Marktbericht Börse: Bank of Japan und Zinsausblick
Die Mehrheit der Ökonomen erwartet, dass die Bank of Japan auf ihrer kommenden Sitzung die Zinsen unverändert lässt. Gleichzeitig rechnen viele Prognosen damit, dass der Leitzins bis Mitte 2026 auf etwa 1 % steigen könnte.
Der Markt preist derzeit erste mögliche Zinsschritte bereits für April oder Juni ein.
Börse aktuell: US-Inflationsdaten im Fokus
Im weiteren Tagesverlauf richtet sich der Blick der Märkte auf den US-Inflationsbericht für Februar. Goldman Sachs erwartet einen Anstieg des Kernindex um 0,17 % im Monatsvergleich und damit unterhalb der aktuellen Markterwartungen.
Im Jahresvergleich könnte die Kerninflation laut Prognose bei etwa 2,42 % liegen. Rückgänge bei Gebrauchtwagenpreisen sowie eine langsamere Dynamik bei Wohnkosten könnten den Inflationsdruck begrenzen.
Der jüngste Anstieg der Ölpreise dürfte in den Februar-Daten noch nicht sichtbar sein.
Marktbericht Börse: Oracle überzeugt mit starken Quartalszahlen
Auch Unternehmensnachrichten bewegen die Börse aktuell. Oracle steigt im nachbörslichen Handel um 8,70 %, nachdem der Konzern starke Ergebnisse für das dritte Quartal vorgelegt hat.
Die hohe Nachfrage nach Cloud-Services trieb den Umsatz auf 17,19 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Markterwartungen. Gleichzeitig verbesserten sich die operativen Margen.
Besonders bemerkenswert ist der Anstieg des Auftragsbestands (Remaining Performance Obligations) auf 553 Milliarden US-Dollar, was auf eine weiterhin hohe Nachfrage hindeutet. Oracle hob zudem seine Umsatzprognose auf 90 Milliarden US-Dollar an.
