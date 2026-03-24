Börse aktuell: Volatile Märkte, schwacher DAX - Marktbericht Börse Europa

Das Wichtigste in Kürze Geopolitische Unsicherheit dominiert die Börse aktuell

Schwäche an Europas Aktienmärkten, besonders im DAX

Einzelaktien im Fokus: SAP und Bayer unter Druck, Puig stark

Aktuelle Volatilität unter wichtigen Handelsinstrumenten. Quelle: xStation5 von XTB Die derzeitige Volatilität am Devisenmarkt. Quelle: xStation5 von XTB Aktuelle Volatilität auf dem europäischen Markt. Quelle: xStation5 von XTB Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich aktuell in einem volatilen Umfeld. Im Mittelpunkt steht weiterhin die Unsicherheit rund um die geopolitische Lage im Nahen Osten. Trotz einer angekündigten fünftägigen Waffenruhe zwischen den USA und Iran bleibt die Lage unklar, da Iran Gespräche bestreitet und Israel seine Angriffe fortsetzt. Marktüberblick: Öl, USD und Gold im Fokus Im heutigen Marktbericht Börse stehen insbesondere drei zentrale Indikatoren im Fokus: Öl, US-Dollar und Gold. Diese spiegeln die aktuelle Risikoeinschätzung der Anleger wider. Ölpreise steigen um über 1 %, bleiben jedoch unter 98 USD je Barrel

Der US-Dollar legt leicht zu (+0,23 %)

Gold zeigt relative Schwäche Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass Anleger weiterhin mit erhöhten Risiken rechnen und sichere Häfen selektiv bevorzugen. Währungen unter Druck Besonders Währungen aus dem südlichen Wirtschaftsraum geraten unter Druck: AUDUSD fällt um 0,67 %

NZDUSD verliert 0,55 % Der stärkere US-Dollar unterstreicht die defensive Haltung am Markt. DAX schwach – Uneinheitliches Bild an Europas Börsen An den europäischen Börsen zeigt sich kein klarer Trend. Die Dynamik hat sich zuletzt jedoch ins Negative gedreht: DAX aktuell: -0,8 %

CAC 40: -0,7 %

WIG20 (Polen): -1,1 % (schwächster Index Europas) Damit bestätigt sich das insgesamt fragile Marktumfeld. SAP unter Druck – Analysten senken Erwartungen Im heutigen Börse aktuell Fokus steht besonders SAP: Aktie fällt um 4 % auf 147,66 € (26-Monatstief)

Seit Jahresbeginn: -29 % JPMorgan senkte die Einstufung von „Overweight“ auf „Neutral“ und reduzierte das Kursziel deutlich von 260 € auf 175 €. Gründe: Erwartete Abschwächung beim Cloud-Wachstum

Höhere Gewinnvolatilität durch Transformation

Steigender Investitionsbedarf bei wachsendem Wettbewerb Auch Kepler Cheuvreux und Jefferies senkten ihre Kursziele, halten jedoch an „Buy“-Ratings fest. Bayer-Aktie belastet durch Verkaufsgerüchte Die Bayer-Aktie verliert rund 3 %, nachdem bekannt wurde, dass ein Großinvestor den Verkauf eines Aktienpakets prüft: Umfang: 8,5 Mio. Aktien (ca. 0,9 %)

Volumen: rund 327 Mio. € Der Markt interpretiert dies als mögliches Signal für begrenztes Wachstumspotenzial. Puig-Aktie mit Kurssprung Positive Nachrichten kommen aus Spanien: Puig-Aktie steigt um 16 % Grund sind Gespräche mit Estée Lauder über eine mögliche Übernahme, was für starke Kaufimpulse sorgt. Fazit: Börse aktuell bleibt von Unsicherheit geprägt Der aktuelle Marktbericht Börse zeigt ein klares Bild: Die Märkte bleiben nervös, getrieben von geopolitischen Risiken und makroökonomischer Unsicherheit. Während Öl und US-Dollar Stärke zeigen, geraten Aktien – insbesondere im DAX – zunehmend unter Druck. Anleger bleiben vorsichtig positioniert. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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