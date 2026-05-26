Nasdaq 100 Index knackt die 30.000er-Marke! Börse Aktuell im Halbleiter-Rausch

Das Wichtigste in Kürze Historischer Meilenstein

Micron als Kurstreiber

Breite Chip-Rallye

Nasdaq 100 Index knackt historischen Rekord: Halbleiter-Boom beflügelt die Wall Street Die Tech-Börse feiert einen historischen Meilenstein: Der Terminkontrakt auf den Nasdaq 100 Index klettert am heutigen Handelstag um knapp 0,35 % und durchbricht damit zum ersten Mal überhaupt die magische und „psychologische“ Marke von 30.000 Punkten. Der Blick auf die Börse Aktuell zeigt, dass vor allem ein Sektor für diesen fulminanten Kurssprung verantwortlich ist: Die weltweite Euphorie im Halbleiter- und Speichersegment hat die Anleger fest im Griff und sorgt für massive Kursfeuerwerke bei den Branchenriesen. ► Nasdaq 100 WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: US100 Key Takeaways Historischer Meilenstein: Der Nasdaq 100 Index überschreitet erstmals die Marke von 30.000 Punkten.

Micron als Kurstreiber: Eine bullishe UBS-Aufstufung lässt die Micron -Aktie um fast 15 % nach oben schnellen.

Breite Chip-Rallye: Auch Branchengrößen wie Nvidia, AMD, SanDisk und Western Digital verzeichnen kräftige Kursgewinne. Rekordmarke im Visier: Die Bullen übernehmen das Kommando Das Überschreiten der 30.000-Punkte-Marke beim Nasdaq 100 Index unterstreicht die anhaltende Dominanz von Technologieaktien am globalen Finanzmarkt. Trotz makroökonomischer Störgeräusche in den vergangenen Wochen beweist der Sektor eine enorme Resilienz. Für Anleger, die das Geschehen an der Börse Aktuell verfolgen, ist dieser Ausbruch ein klares Signal dafür, dass der Appetit auf Wachstumswerte und zukunftsträchtige Technologien nach wie vor ungebrochen ist. Micron-Explosion reißt den gesamten Sektor mit Der absolute Star des Tages ist der Speicherchiphersteller Micron Technology. Nach einer extrem optimistischen Hochstufung durch die Großbank UBS verzeichnet die Aktie einen spektakulären Kurssprung von fast 15 %. Die Analysten sehen in dem Unternehmen eine strategische Schlüsselkomponente für die globale KI-Infrastruktur. Dieser Impuls schwappt sofort auf die Wettbewerber über: Die Papiere von SanDisk klettern um mehr als 7 % nach oben, dicht gefolgt von einer starken Performance bei Western Digital. KI-Schwergewichte AMD und Nvidia festigen den Aufwärtstrend Neben den reinen Speicherherstellern greift die Kaufwelle an der Börse Aktuell auch auf die klassischen Prozessor- und Grafikkartengiganten über. Die Schwergewichte AMD und Nvidia zeigen sich ebenfalls von ihrer starken Seite und stützen den Nasdaq 100 Index maßgeblich auf seinem neuen Rekordniveau. Da Grafikprozessoren und Hochleistungsspeicher im Zuge der künstlichen Intelligenz Hand in Hand gehen, profitiert die gesamte Wertschöpfungskette von den positiven Analystenkommentaren des Tages. Fazit Der Sprung über die 30.000er-Marke im Nasdaq 100 Index ist ein historisches Ereignis für die Tech-Branche. Angetrieben von der fundamentalen Stärke des Halbleitersektors und dem gigantischen Micron-Kurssprung zeigt die Börse Aktuell, dass der KI-Superzyklus die Kurse weiterhin beflügelt. Solange die Nachfrage nach Hochleistungschips die Erwartungen übertrifft, bleibt das Momentum auf der Seite der Bullen – auch wenn auf diesem rekordhohen Niveau kurzfristige Gewinnmitnahmen eingeplant werden sollten. Nasdaq 100 Index Chart (H1) Chartanalyse Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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