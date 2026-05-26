BÖRSE HEUTE: Nasdaq 100 über 30.000 Punkten (26.05.2026)

Börse Heute & Börse Aktuell: DAX unter Druck, Nasdaq 100 erreicht 30.000 Punkte 🚨

Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich zum Handelsstart deutlich schwächer. Vor allem der DAX und der Euro Stoxx 50 geraten durch Gewinnmitnahmen und steigende Ölpreise unter Druck. Gleichzeitig setzt die Wall Street ihre KI-getriebene Rally fort: Der Nasdaq 100 überschreitet erstmals die historische Marke von 30.000 Punkten. Besonders Halbleiter- und KI-Aktien bleiben das dominierende Thema an der Börse Heute.

Key Takeaways 📌

Nasdaq 100 knackt erstmals 30.000 Punkte

DAX verliert trotz starker US-Tech-Rally

KI- und Halbleiterwerte bleiben Börsenmotor

Börse Aktuell: KI-Boom treibt US-Märkte weiter an 💻

Während europäische Indizes schwächeln, bleibt die Stimmung an der Wall Street erstaunlich robust. Die Futures auf den Nasdaq 100 steigen weiter leicht an und profitieren vor allem von massiven Kursgewinnen im Halbleitersektor. Micron legt nach einer positiven UBS-Analyse fast 20% zu, während SanDisk rund 10% gewinnt.

Auch Qualcomm sorgt für Aufmerksamkeit: Das Unternehmen kündigte einen KI-Chip-Deal mit ByteDance, dem Betreiber von TikTok, an. Die neuen ASIC-Chips sollen verstärkt im Bereich KI-Infrastruktur und Rechenzentren eingesetzt werden. Anleger sehen darin einen weiteren Beweis dafür, dass die Nachfrage nach AI-Hardware weiter explodiert.

Gleichzeitig warnen Marktbeobachter zunehmend vor einer ungesunden Marktbreite. Während Tech-Werte neue Rekorde erreichen, schwächelt der breiter aufgestellte Dow Jones weiterhin deutlich.

Tops & Flops im DAX 40 heute

Der deutsche Leitindex verliert rund 1,2% und folgt damit der schwachen Entwicklung im europäischen Handel.

Top-Performer im DAX:

Zalando +2,21%

Infineon +1,12%

E.ON +0,52%

Schwächste Werte:

MTU Aero Engines -3,79%

Scout24 -2,35%

Deutsche Bank -2,29%

Vor allem zyklische und zinssensitive Werte geraten unter Druck. Infineon bleibt dagegen stabil und profitiert weiterhin von der starken Nachfrage im KI- und Halbleiterbereich.

Kurse vom 26.05.2026, Stand: 17:30

Zalando Aktie Chart (Daily Timeframe)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Wirtschaftsdaten und geopolitische Risiken bleiben im Fokus 🌍

Trotz steigender Spannungen zwischen den USA und Iran zeigen sich Anleger bislang erstaunlich gelassen. Ölpreise steigen zwar erneut um rund 4%, doch die US-Technologiebörsen ignorieren die geopolitischen Risiken bislang weitgehend.

Zusätzlich stützen positive US-Konjunkturdaten die Stimmung:

US Consumer Confidence steigt auf 93,1 Punkte

Dallas Fed Manufacturing Index verbessert sich überraschend

Anleger setzen weiter auf eine robuste US-Wirtschaft

Dennoch wächst die Sorge, dass nur noch wenige große KI-Unternehmen die gesamte Rally tragen. Das könnte mittelfristig die Volatilität an den Märkten erhöhen.

Das Fazit vom Experten Jeremy Krings

Die Börse Heute zeigt erneut zwei völlig unterschiedliche Marktwelten: Während Europa unter Druck steht, bleibt die Wall Street im KI-Fieber. Besonders der Nasdaq 100 entwickelt sich zunehmend von der Realwirtschaft abgekoppelt und wird fast ausschließlich von Halbleiter- und AI-Aktien getragen.

Kurzfristig bleibt die Dynamik positiv, doch die immer engere Marktbreite könnte sich langfristig als Risiko erweisen. Anleger sollten deshalb neben KI-Gewinnern auch die Entwicklung von Ölpreisen, geopolitischen Spannungen und US-Konjunkturdaten genau beobachten.

SO SEHEN SIEGER AUS!