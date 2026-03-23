Börse aktuell: Marktbericht Börse – Geopolitik belastet Märkte, Gold und Aktien unter Druck

Das Wichtigste in Kürze Geopolitik dominiert die Märkte

US-Dollar stark, Edelmetalle unter Druck

Aktienmärkte schwach, Ölpreise stabil erhöht

Quelle: investing Derzeit bei den wichtigsten Kontrakten zu beobachtende Volatilität. Quelle: xStation5 von XTB Die Börse aktuell startet mit hoher Anspannung in die neue Woche. Der Marktbericht Börse wird weiterhin stark von den eskalierenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten geprägt. US-Präsident Donald Trump hat dem Iran ein 48-stündiges Ultimatum gestellt und fordert die Wiederöffnung der Straße von Hormus. Andernfalls drohen Angriffe auf zentrale Infrastrukturen. Da die Frist am Montagabend ausläuft, bleiben die Märkte in Alarmbereitschaft. Der Iran reagierte mit deutlichen Warnungen und kündigte Vergeltungsmaßnahmen an, die Energieanlagen, Entsalzungsanlagen sowie Atomkraftwerke in der gesamten Golfregion betreffen könnten. Energiekrise als zentraler Marktfaktor Fatih Birol, Leiter der Internationalen Energieagentur, bezeichnete die Lage als „sehr ernst“. Die aktuellen Störungen belaufen sich auf rund 11 Millionen Barrel pro Tag und übertreffen damit die Auswirkungen der Ölkrisen der 1970er Jahre. Im aktuellen Marktbericht Börse wird deutlich, dass Energiepreise und geopolitische Risiken derzeit die dominierenden Einflussfaktoren sind. Devisenmarkt: US-Dollar dominiert An der Börse aktuell zeigt sich eine klare Stärke des US-Dollars und des kanadischen Dollars. Das Währungspaar USDJPY ist erneut über die Marke von 159,500 gestiegen. Schwäche zeigen hingegen die sogenannten Antipoden-Währungen, die deutlich unter Druck stehen. Edelmetalle unter Druck Besonders im Fokus des Marktbericht Börse stehen aktuell Gold und Silber: Gold verliert rund 4 % und fällt auf 4.320 USD je Unze

Silber sinkt um 5,6 % auf etwa 65 USD Die Kursverluste sind unter anderem auf die Stärke des US-Dollars zurückzuführen, der traditionell eine inverse Beziehung zum Goldpreis aufweist. Aktienmärkte: Uneinheitliches Bild Die Futures signalisieren zum Wochenstart überwiegend fallende Kurse: DAX: -0,82 %

S&P 500: -0,32 %

China (CHN.Cash): -1,29 %

Japan (JP225): +0,72 % Der Marktbericht Börse zeigt damit ein gemischtes Sentiment auf globaler Ebene. Im Kassamarkt fällt die Entwicklung jedoch deutlich negativer aus: KOSPI: -6,3 %

Nikkei 225: -3,6 % Ölpreise steigen trotz Unsicherheit moderat Die Ölpreise gelten aktuell als zentraler Indikator für Inflationsrisiken. Trotz der angespannten Lage steigen sie nur moderat: Brent: rund 107 USD (+0,3 %)

WTI: etwa 98 USD Dies deutet darauf hin, dass die Märkte zwar Risiken einpreisen, aber noch keine vollständige Eskalation erwarten. Fazit: Börse aktuell bleibt stark geopolitisch geprägt Der aktuelle Marktbericht Börse zeigt ein fragiles Gleichgewicht: Hohe Unsicherheit durch geopolitische Spannungen

Stärke des US-Dollars

Schwäche bei Edelmetallen

Uneinheitliche Aktienmärkte Die Börse aktuell dürfte kurzfristig stark von weiteren Entwicklungen im Nahen Osten abhängen. Anleger sollten die Nachrichtenlage genau beobachten, da bereits kleine Veränderungen erhebliche Marktbewegungen auslösen können. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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