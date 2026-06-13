🟡 Goldpreis aktuell: Gold Prognose & Analyse – Wochenausblick KW 25/2026

Der Goldpreis aktuell notiert nach einer verlustreichen Handelswoche (rund 2,5% minus in der abgelaufenen Woche) bei 4.210,4 US-Dollar. Unsere Gold Prognose für die anstehende KW 25/2026 deutet trotz eines übergeordnet bärischen Chartbilds auf eine kurzfristige, leichte Stabilisierung hin: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 % erwartet das aktuelle Setup für die kommenden Handelstage eine seitwärts bis aufwärts gerichtete Tendenz.

📌 Key Takeaways: Das Wichtigste auf einen Blick für den Goldpreis

📌 Aktueller Status: Gold schließt die KW 24/2026 mit Verlusten bei 4.210,4 USD ab, rettet sich aber über die psychologische Marke von 4.200 USD.

📈 Trend-Prognose KW 25/2026: Leicht bullische Tendenz ( 55 % Bullen-Szenario vs. 45 % Bären-Szenario) mit der Chance auf eine kurzfristige Entlastungsbewegung.

🛡️ Kritische Unterstützung: Die SMA20 im 4h-Chart bei 4.168,9 USD muss zwingend gehalten werden, um neue Jahrestiefs abzuwenden.

🚀 Ausbruchs-Trigger: Erst ein nachhaltiger Tagesschlusskurs über der SMA50 (4.310,5 USD) hellt das übergeordnete Chartbild wieder langfristig auf



SO SEHEN SIEGER AUS!

XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

gemäß unseren aktuellen Awards! BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl

2026 + CFD Broker des Jahres laut Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild

Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 13.06.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick 🔴 Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

🔙 Goldpreis Rückblick: Schwache Handelswoche (08.06.2026 - 12.06.2026)

Der Goldpreis notierte zum Wochenstart am Montagmorgen bei 4.292,1 US-Dollar. Damit lag das Edelmetall 225,80 US-Dollar unter dem Niveau des vorherigen Montags und 26,40 US-Dollar unter dem letzten Wochenschluss.

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 13.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Bis zum Dienstagnachmittag bewegte sich der Kurs primär seitwärts, bevor eine ausgeprägte Schwächephase einsetzte. Erst im Frühhandel am Donnerstag zeichnete sich eine Stabilisierung ab. Die anschließende Erholung am Donnerstagabend hievte den Kurs wieder über die psychologische Marke von 4.200 US-Dollar. Nach temporären Rücksetzern am Freitag fing sich der Markt am Abend wieder und ging schließlich bei 4.210,4 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

Sowohl das Wochenhoch als auch das Wochentief lagen unter den Werten der Vorwoche, womit die Handelswoche mit einem Verlust schloss. Die Handelsspanne (Range) lag über dem Wert der Vorwoche sowie über dem aktuellen Jahresdurchschnitt.

Unsere Vorwochen-Prognose: Das Set-up hat gut gegriffen! Mit dem Überschreiten der Marke von 4.360,2 USD wurde das prognostizierte Anlaufziel bei 4.363,1 USD punktgenau erreicht und minimal überschritten. Auf der Unterseite rutschte der Kurs mit dem Unterschreiten der 4.201,1 USD knapp unter unser maximales Kursziel von 4.198,5 USD.

📈 Goldpreis aktuell: Wichtige Widerstände & Unterstützungen

Widerstände & Unterstützungen

🔼 Gold Widerstände

(Resistance) 🔽 Gold Unterstützungen

(Support) 4.281,9 / 4.310,5 / 4.324,3 4.201,9 / 4.168,9 / 4.145,3 4.424,7 / 4.468,1 / 4.513,1 4.106,6 / 4.052,6 / 4.097,5 4.587,2 / 4.594,3 / 4.627,4 3.997,6

Die wichtigsten Kursmarken auf Basis unseres Setups:

Intraday-Marken: 4.390 USD und 4.021 USD

Tagesschlussmarken: 4.608 USD und 3.776 USD

Break1 Bull (Wochenschluss): 2.491 USD

Break2 Bull (Monatsschluss): 1.977 USD

Boxbereich: 6.153 USD bis 2.941 USD

Range: 5.777 USD bis 2.491 USD

Zyklische Bewegungen (2020 – 2033): 11.222 USD bis 1.045 USD

📈 Gold Chartcheck: Analyse im Daily- und 4h-Chart

Daily-Chart (Tageschart)

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 13.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart ist deutlich erkennbar, dass der Goldpreis unter die SMA200 (aktuell bei 4.468,1 USD) gefallen ist und sich dort etabliert hat. Zudem rutschte der Kurs unter das 50,0 % Retracement sowie unter das Tief von Ende März. Der im Chart sichtbare bärische Keil wurde damit regelkonform nach unten aufgelöst.

Gold Prognose (Daily): Bärisch

Solange der Kurs per Tagesschluss unter dem 50,0 % Retracement notiert, drohen weitere Abgaben in Richtung des 61,8 % Retracements. Sollte auch dieses nicht halten, könnten mittelfristig die Marken bei 3.875 USD bzw. 3.645 USD angelaufen werden.

Für eine bullische Trendwende benötigt der Markt Dynamik: Erst ein nachhaltiger Tagesschluss über dem 50,0 % Retracement ebnet den Weg zur SMA20 (4.424,7 USD) und SMA200. Eine kurzfristige Entlastungsbewegung in diesen Bereich ist in den kommenden Tagen jedoch vorstellbar.

4h-Chart (4-Stunden-Chart)

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 13.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Das Edelmetall setzte seine Abwärtsbewegung zuletzt fort, konnte sich jedoch am Freitag über die SMA20 (aktuell bei 4.168,9 USD) schieben.

Gold Prognose (4h): Bärisch / Neutral

Kann sich Gold aktuell über der SMA20 behaupten, liegt das nächste Ziel am 50,0 % Retracement bzw. an die SMA50 (4.310,5 USD). Erst ein nachhaltiges Festsetzen über der SMA50 würde das Chartbild deutlicher aufhellen und Bewegungen bis zur SMA200 (4.513,1 USD) ermöglichen. Fällt der Kurs hingegen wieder unter die SMA20, droht ein erneuter Test des jüngsten Wochentiefs.

Fazit & Expertenmeinung - Gold Prognose

Solange der Goldpreis per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, bleibt das übergeordnete Risiko auf der Unterseite bestehen. Erst ein bestätigter Schlusskurs über der SMA50 bringt eine nachhaltige Entlastung.

Erwartete Tendenz für die KW 25/2026: Seitwärts / Aufwärts

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 45 %

Trading -Szenarien für den Goldpreis

🟢 Long Setup (Gold Prognose bullisch)

Kann sich der Kurs über der Marke von 4.210,4 US-Dollar halten, startet die Aufwärtsbewegung. Die Ziele gestalten sich wie folgt:

Erste Etappenziele: 4.213,4 USD bis 4.238,2 USD (Zwischenstationen bei .216 / .219 / .222 / .225 / .229 / .232 / .235)

Wichtige charttechnische Hürde: 4.263,7 USD

Erweiterte Targets bei Ausbruch: Gestaffelt von 4.266,6 USD über 4.310,4 USD (SMA50) bis maximal 4.352,7 US-Dollar.

🔴 Short Setup (Gold Prognose bärisch)

Gelingt es dem Markt nicht, die 4.210,5 US-Dollar-Marke zu verteidigen, ist mit neuen Abgaben zu rechnen:

Erste Abwärtsziele: 4.207,1 USD bis 4.174,4 USD (wichtige Zwischenmarken bei .201 / .198 / .189 / .180)

Wichtige Unterstützung: 4.152,3 USD

Maximale Ziele der Abwärtswelle: Bereich von 4.149,7 USD abwärts bis tief in den Bereich von 4.109,8 US-Dollar.

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Goldpreis und der Chartanalyse

Gold handeln bei XTB - Deine Möglichkeiten im Überblick

– Hinweis in eigener Sache –

Der Goldhandel ist sowohl für langfristige Investoren als auch für aktive Trader interessant. Bei XTB profitierst Du von erstklassigen Konditionen und moderner Technologie – egal ob Du Xetra-Gold oder per Gold CFD handelst.

Gold langfristig investieren oder aktiv traden

Du kannst in physisches Gold investieren – z. B. mit dem ETC Xetra-Gold – und so langfristig von einem steigenden Goldpreis profitieren. Alternativ handelst Du Gold-CFDs bei XTB und setzt auf kurzfristige Kursbewegungen – in beide Richtungen: steigende und fallende Kurse.

Deine Vorteile beim Gold CFD Handel mit XTB

0 € Orderkommission für CFD-Trades auf Gold

Long- und Short-Handel : Setze auf steigende oder fallende Goldpreise

Hebelwirkung bis zu 1:20 : Auch kleine Einsätze können große Wirkungen entfalten

Moderne Handelsplattform & App: Optimiert für Desktop & Mobilgeräte

Xetra-Gold kaufen bei XTB – das bietet Dir unser Angebot

0 € Orderkommission auf Aktien, ETFs und ETCs bis zu einem monatlichen Handelsvolumen von 100.000 €

Kein Verwahrentgelt bei durchschnittlichen Depotwerten unter 250.000 €

Sichere Investition in physisches Gold – mit sofortiger Handelbarkeit

➡️ Tipp: Alle Details findest Du im aktuellen Kosten- und Provisionsverzeichnis, Seite 11 (Stichwort „Depotkosten“).

Für Einsteiger: Der Xetra-Gold-Leitfaden

Erfahre alles Wichtige über Xetra-Gold, von der Funktionsweise bis zur steuerlichen Behandlung.

👉 Zum Artikel: Alles über Xetra-Gold für Einsteiger

Goldhandel mit XTB: Investieren oder Traden – Du entscheidest

Ob langfristige Geldanlage oder aktives Daytrading – mit XTB erhälst Du erstklassige Technologie, faire Konditionen und volle Flexibilität. Günstig wie ein Neobroker, aber mit erstklassigem Kundenservice!

Wichtiger Hinweis: Chancen & Risiken beim Goldhandel

Finanzanlagen bieten sowohl Chancen als auch Risiken:

Langfristige Investments ohne Hebel zeigen oft Schwankungen zwischen 3 % und 10 % pro Jahr

Im CFD-Handel können solche Gewinne oder Verluste innerhalb von Minuten oder Stunden entstehen

Für beides gilt: dies sind durchschnittliche Werte, es kann durchaus viel mehr oder viel weniger sein! Chancen und Risiken gehen grundsätzlich Hand-in-Hand.



➡️ Empfehlung für Einsteiger: Nutze unser kostenloses Demokonto, um den Goldhandel risikofrei kennenzulernen. Einfachn ach der Registrierung in der Trading App ein Demokonto eröffnen.

FAQ: Goldpreis, aktuelle Analysen & Prognosen (KW 25/2026)

Wie steht der Goldpreis aktuell und wie war der Trend der letzten Woche?

Der Goldpreis aktuell notiert nach dem letzten Wochenschluss bei 4.210,4 US-Dollar. In der abgelaufenen Handelswoche (KW 24/2026) verzeichnete das Edelmetall einen moderaten Wochenverlust, konnte sich jedoch am Freitagabend erfolgreich über der psychologisch wichtigen Marke von 4.200 USD stabilisieren.

Wie lautet die Gold Prognose für die kommende Woche (KW 25/2026)?

Die übergeordnete Gold Prognose für die KW 25/2026 ist seitwärts bis aufwärts gerichtet. Das mathematische Setup der Chartanalyse beziffert die Eintrittswahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario auf 55 %, während das Risiko für weitere Kursrücksetzer (Bären-Szenario) bei 45 % liegt.

Welche charttechnischen Unterstützungen schützen den Goldpreis aktuell nach unten?

Die wichtigsten kurz- und mittelfristigen Unterstützungen für den Goldpreis liegen bei:

4.201,9 USD (Unmittelbare charttechnische Unterstützung)

4.168,9 USD (SMA20-Linie im 4-Stunden-Chart)

4.145,3 USD und 4.106,6 USD (Erweiterte Auffangzonen)

Sollte der Kurs unter die SMA20 rutschen, droht ein erneuter Test des jüngsten Wochentiefs.

Wo liegen die nächsten Widerstände für eine Gold-Kursrallye?

Auf dem Weg nach oben muss der Goldpreis folgende charttechnische Hürden überwinden:

4.281,9 USD (Erster relevanter Widerstand)

4.310,5 USD (Wichtige SMA50-Durchschnittslinie)

4.424,7 USD (SMA20 im Tageschart)

4.468,1 USD (Langfristige SMA200-Linie)

Wann schaltet die übergeordnete Gold Prognose wieder auf „Bullisch“?

Das übergeordnete Chartbild hellt sich erst dann nachhaltig auf, wenn Gold aktuell einen bestätigten Tagesschlusskurs über der SMA50 (ca. 4.310,5 USD) sowie über dem 50,0 % Fibonacci-Retracement verbuchen kann. Erst dann ist genügend Momentum vorhanden, um die langfristige SMA200 (4.468,1 USD) anzugreifen.

Welche Kursziele drohen, wenn die Erholung beim Goldpreis scheitert?

Notiert der Goldpreis per Tagesschluss dauerhaft unter dem 50,0 % Retracement, bleibt das übergeordnete Bild bärisch. In diesem Fall drohen mittelfristige Abgaben an das 61,8 % Retracement sowie nachfolgend an die Marken von 3.875 USD und 3.645 USD.