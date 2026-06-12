Ölpreis bricht ein: Geplanter Iran-Deal drückt Brent Crude Öl unter 88 USD

- Heftiger Preissturz
- 14-Punkte-Plan steht
- Trendwende bei Brent Crude Öl
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- Trendwende bei Brent Crude Öl
Ölpreis bricht nach Trump-Kehrtwende ein: Entspannungssignale drücken Brent Crude Öl unter die 88-Dollar-Marke
Am globalen Energiemarkt spielen sich zum Wochenausklang dramatische Szenen ab, die zu einer rasanten Neubewertung der geopolitischen Risiken führen. Der Ölpreis bricht massiv um fast 2,5 % ein und rutscht unter die psychologisch wichtige Schwelle von 88 US-Dollar pro Barrel. Auslöser dieses massiven Abwärtsimpulses ist eine spektakuläre Kehrtwende in der US-Außenpolitik: US-Präsident Donald Trump hat den gestern angekündigten Militärschlag gegen den Iran überraschend abgesagt und offiziell erklärt, dass ein vorläufiges Waffenstillstandsabkommen kurz vor der Finalisierung stehe. Da auch iranische Regierungsvertreter signalisieren, dass die Verhandlungen erhebliche Fortschritte machen, verliert der Markt für Brent Crude Öl im Eiltempo seine spekulativen Risikoaufschläge.
► Brent Crude Öl WKN: 792451 | ISIN: XC0007924514 | Ticker: WTI
Key Takeaways
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Heftiger Preissturz: Der globale Ölpreis bricht um fast 2,5 % ein und markiert den tiefsten Stand seit März.
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14-Punkte-Plan steht: Das Rahmenabkommen sieht unter anderem die Wiedereröffnung der Straße von Hormuz innerhalb von 30 Tagen vor.
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Trendwende bei Brent Crude Öl: Der Kurs durchbricht die EMA200 und droht auf Vorkriegsniveaus abzustürzen.
Friedensvertrag in Reichweite: Der 14-Punkte-Plan entlastet die Schifffahrt
Die Notierungen für die globale Benchmark Brent Crude Öl steuern auf den ersten Schlusskurs unter 88 US-Dollar pro Barrel seit der ersten Woche des Konflikts zu. Diese Dynamik spiegelt die Erleichterung der Investoren wider, die zunehmend eine diplomatische Lösung und die damit verbundene Reaktivierung der Straße von Hormuz einpreisen. Jüngsten Berichten zufolge könnte ein vorläufiges Abkommen bereits am kommenden Sonntag unterzeichnet werden. Der vorliegende Entwurf des Rahmenvertrags umfasst insgesamt 14 Bestimmungen, darunter die Wiedereröffnung der strategisch kritischen Wasserstraße für den Ölverkehr sowie eine 60-tägige Verhandlungsphase, in der Bedenken hinsichtlich des iranischen Atomprogramms und der Urananreicherung geklärt werden sollen.
Technische Analyse: Brent Crude Öl testet die 200-Tage-Linie (EMA200) 📊
Aus Sicht der Charttechnik liefert das aktuelle Kursverhalten extrem spannende Signale. Im Zuge des Ausverkaufs testete der Kontrakt für Brent Crude Öl die exponentielle 200-Tage-Linie (EMA200, rote Linie), die aktuell im Bereich von 85,50 US-Dollar pro Barrel verläuft, bevor eine leichte intraday-Erholung einsetzte.
Die Verteidigung der Unterstützungszone um 85 US-Dollar ist für die Bullen nun von existenzieller Bedeutung. Ein Blick auf die jüngsten Kerzenmuster zeigt hier vermehrt lange untere Schatten, was auf ein temporäres Kaufinteresse auf diesem Niveau hindeutet. Sollten die geopolitischen Spannungen unerwartet wieder aufflammen, gilt ein nachhaltiger Rutsch unter diesen kumulierten Support als unwahrscheinlich.
Fundamentaler Ausblick: Droht ein Absturz des Ölpreises um 17 %?
Sollten die Friedensverhandlungen mit dem Iran jedoch erfolgreich abgeschlossen werden und der Tankerverkehr durch die Straße von Hormuz zur Normalität zurückkehren, dürfte der Ölpreis nachhaltig gedeckelt bleiben. Ein erneuter Sprung über die Marke von 100 US-Dollar je Barrel wird in diesem Szenario von den Analysten als äußerst unwahrscheinlich eingestuft. Stattdessen würde der Markt für Brent Crude Öl unter massiven fundamentalen Druck geraten, um die alten Vorkriegsniveaus aus dem späten Februar im Bereich von 74 US-Dollar pro Unze erneut zu testen.
Ein solcher Rückfall würde ausgehend vom aktuellen Kursniveau ein weiteres Abwärtspotenzial von rund 17 % implizieren. Auf dem Weg nach oben fungieren die durch Fibonacci-Retracements definierten Marken bei 93 und 97 US-Dollar je Barrel fortan als massive charttechnische Widerstände. Auch wenn das endgültige Ende des übergeordneten Aufwärtstrends formal noch nicht zu 100 % bestätigt ist, ist die Wahrscheinlichkeit für eine fundamentale Trendwende beim Ölpreis so hoch wie zu keinem anderen Zeitpunkt seit Beginn des Konflikts.
Fazit
Die geopolitische Prämie verpufft, und der Ölpreis schlittert ungebremst in Richtung Süden. Trumps diplomatischer Vorstoß und die konkrete Aussicht auf eine Wiedereröffnung der Straße von Hormuz haben den Bullen bei Brent Crude Öl den Boden unter den Füßen weggezogen. Solange der Entwurf des 14-Punkte-Plans intakt bleibt und am Wochenende keine neuen Störfeuer aus Teheran oder Washington gemeldet werden, verbleibt das Zepter fest in den Händen der Bären. Investoren sollten die charttechnische Schlüsselunterstützung an der EMA200 bei 85,50 US-Dollar akribisch im Auge behalten – bricht dieses Niveau, ist der Weg frei für einen Absturz zurück auf die Notierungen der Vorkriegszeit.
Brent Crude Öl Chart (D1) Chartanalyse
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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