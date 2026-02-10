Börse Aktuell: Marktbericht Börse mit Aktien, US-Daten & Tech-Trends

Die internationalen Aktienmärkte bleiben auf Wachstumskurs. Globale Leitindizes konnten ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen: Der MSCI All Country World Index legte rund 0,2 % zu und markierte ein neues Rekordhoch. Besonders stark präsentierte sich Asien mit einem Plus von etwa 1,3 %, ebenfalls nahe historischer Höchststände.

US- und europäische Aktienindex-Futures zeigen sich zum Wochenstart hingegen kaum verändert. Der S&P 500 schloss zuletzt nahe lokaler Hochs. Trotz des hohen Kursniveaus wirkt die Marktstimmung weiterhin vorsichtig – Anleger sind optimistisch, aber noch nicht vollständig überzeugt.

Technologiesektor als Wachstumstreiber

Der Technologiesektor rückt wieder stärker in den Fokus der Investoren. Die Erholung bei US-Tech-Aktien hat die zuletzt geäußerten Sorgen über eine mögliche Überhitzung der KI-Investitionen spürbar gedämpft.

In Asien bestimmten Technologiewerte das Marktgeschehen. Besonders auffällig war SoftBank, das indirekt vom Engagement in OpenAI und Oracle profitiert. Insgesamt deutet sich eine steigende Risikobereitschaft an, mit einer klaren Tendenz zugunsten der Käuferseite.

US-Konjunkturdaten im Fokus der Märkte

Im aktuellen Marktbericht Börse stehen heute mehrere wichtige US-Konjunkturdaten im Mittelpunkt, die Einfluss auf die Zinserwartungen gegenüber der US-Notenbank Fed haben könnten:

11:30 Uhr dt. Zeit: NFIB Small Business Optimism Index

13:15 Uhr dt. Zeit : ADP-Arbeitsmarktbericht

13:30 Uhr dt. Zeit : US-Einzelhandelsumsätze sowie Export- und Importpreise

16:00 Uhr dt. Zeit: USDA WASDE-Bericht mit neuen Angebots- und Nachfrageprognosen für Agrarrohstoffe

Diese Daten könnten kurzfristig für erhöhte Volatilität an den Finanzmärkten sorgen.

Devisenmarkt: Yuan stärker, US-Dollar richtungslos

Der chinesische Yuan konnte aufwerten und erreichte den höchsten Stand seit Mai 2023. Auslöser waren Berichte, wonach China seine Banken zu einer Reduzierung von US-Staatsanleihen-Engagements ermutigt haben soll.

Der US-Dollar-Index (DXY) zeigt sich dagegen konsolidierend ohne klare Richtung – ein Zeichen abwartender Marktteilnehmer.

Edelmetalle: Gold mit Gewinnmitnahmen

Nach zwei positiven Handelstagen kam es bei Gold zu Gewinnmitnahmen. Die Korrektur ist typisch für ein volatileres Marktumfeld. Der Markt versucht weiterhin, nach dem vorherigen starken Abverkauf eine stabile Basis zu etablieren.

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei Silber, Platin und Palladium.

JPY: Leichte Aufwertung nach politischem Ereignis

Der japanische Yen konnte nach dem Wahlsieg von Premierministerin Takaichi leicht zulegen und gewann rund 0,4 %. Dennoch notiert die Währung weiterhin nahe 155 Yen je US-Dollar. Entscheidend wird sein, ob diese Bewegung nachhaltig ist oder lediglich eine kurzfristige Reaktion darstellt.

Kryptomarkt: Konsolidierung nach starken Kursen

Bitcoin fiel zuletzt unter die Marke von 70.000 US-Dollar und konnte dieses Niveau bislang nicht zurückerobern. Dies passt zu einer insgesamt vorsichtigeren Risikostimmung nach zuvor starken Kursbewegungen.

Ethereum handelt aktuell nahe der 2.000-Dollar-Marke. Trotz der Korrektur nutzten institutionelle Akteure wie BitMine Immersion und Strategy die Schwächephase und kauften Kryptowährungen im Wert von rund 80 Millionen US-Dollar.

Politik & Notenbanken: Fed-Kommentare im Blick

Berichte über ein mögliches Trump–Xi-Treffen Anfang April wurden vom Weißen Haus bislang nicht bestätigt.

Fed-Vertreter Miran erklärte, dass Zölle mittelfristig Spielraum für niedrigere Zinsen schaffen könnten und derzeit kein zentraler Inflationstreiber seien. Fed-Mitglied Bostic verwies hingegen auf die jüngsten schwachen Arbeitsmarktdaten und plädierte für eine vorsichtige geldpolitische Entscheidungsfindung.

Technische Analyse Nasdaq 100 (US100, H1)

Im technischen Bild der Nasdaq-100-Futures (US100) wurde die übergeordnete Trendlinie im Stundenchart noch nicht erreicht.

Widerstand: Bereich um 25.550 Punkte, verstärkt durch Trendlinie und das 61,8 %-Fibonacci-Retracement der letzten Aufwärtsbewegung

Unterstützung: Zone um 25.000 Punkte (38,2 %-Fibonacci-Retracement), gestützt durch frühere Kursreaktionen

Diese Marken könnten kurzfristig entscheidend für die weitere Entwicklung sein.