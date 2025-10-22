Börse Aktuell: Marktbericht Börse zu Netflix, SAP, EZB und globalen Handelsdaten

Das Wichtigste in Kürze Netflix verliert nach enttäuschenden Gewinnen im Vorhandel rund 6 %.

Gold und Silber stoppen Rekordgewinne.

Der US-Dollar verliert aufgrund der wiedererstarkten Risikobereitschaft.

Die großen Aktienindizes in den USA und Europa starten nach einem Rekordlauf des Dow Jones (DJIA) leicht fester in den Handel. Vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von SAP und Netflix zeigen sich die Märkte stabil (US100: +0,15%, EU50: +0,05%, DAX: unverändert). Dieser Marktbericht Börse beleuchtet die wichtigsten Entwicklungen rund um Unternehmenszahlen, Konjunkturdaten und Rohstoffpreise. Netflix nach schwachen Zahlen unter Druck Die Netflix-Aktie verliert nachbörslich rund 6 %, nachdem das Unternehmen enttäuschende Zahlen für das dritte Quartal 2025 vorgelegt hat. Umsatz: 11,51 Mrd. USD (Erwartung: 11,52 Mrd. USD)

Gewinn je Aktie (EPS): 5,87 USD (Erwartung: 6,94 USD)

Operative Marge: 28 % (Rückgang durch einmalige Steuerbelastung in Brasilien) Positiv: Für das vierte Quartal erwartet Netflix 11,96 Mrd. USD Umsatz und eine Marge von 29 %, über dem Konsens. Das Management sieht gesunde Nutzerzahlen und Wachstumspotenzial im Werbegeschäft. EZB warnt vor Risiken durch US-Dollar-Finanzierung Laut EZB-Chefökonom Philip Lane bleiben europäische Banken anfällig gegenüber Risiken einer möglichen Verknappung der US-Dollar-Liquidität. Der Dollar macht bis zu 28 % der Bankverbindlichkeiten aus. Trotz höherer Puffer könnte ein plötzlicher Engpass die Kreditvergabe belasten – Lane fordert daher strengere Überwachung der USD-Risiken. Marktbericht Asien: Gemischte Stimmung nach Gewinnmitnahmen In der Asien-Pazifik-Region zeigen sich die Märkte uneinheitlich. Nach Gewinnmitnahmen im Technologiesektor notieren CHN.cash : –0,3 %

HK.cash : –0,4 %

JP225: +0,8 % Japans Exporte legten im September um 4,2 % im Jahresvergleich zu (Erwartung: 4,6 %), nachdem sie zuvor leicht rückläufig waren. Rückgänge im US-Geschäft (–13,3 %) wurden durch starke Nachfrage aus Asien (+9,2 %), China (+5,8 %) und der EU (+5,0 %) kompensiert. Die Importzunahme um 3,3 % signalisiert anhaltende Investitionen – ein positives Zeichen für die wirtschaftliche Erholung Japans und mögliche weitere Zinsschritte der BoJ. Indien und USA kurz vor Handelsabkommen Berichten zufolge stehen Indien und die USA kurz vor einem Handelsabkommen, das Zölle auf indische Waren von 50 % auf etwa 15–16 % senken würde. Im Gegenzug will Indien russische Ölimporte reduzieren und GMO-Maisimporte zulassen.

Das Abkommen könnte beim APEC-Gipfel unterzeichnet werden und würde den indischen Aktienmarkt stärken. Devisen & Rohstoffe: Dollar schwächer, Gold stabil Der US-Dollar verliert leicht, da Anleger aus sicheren Häfen wie Yen und Franken in risikofreudigere Währungen wechseln. AUDUSD: +0,25 %

NZDUSD: +0,30 %

EURUSD: +0,1 % auf 1,1615 Bei den Edelmetallen dreht die Stimmung positiv: Gold: +0,3 % auf 4.136 USD/oz

