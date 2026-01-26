Börse Aktuell: Volatiler Wochenstart – Marktbericht Börse

Das Wichtigste in Kürze Börse Aktuell: Wochenstart extrem volatil – De-Dollarisierungstrend pausiert, EUR/USD schwächer, Yen und CAD zählen zu den stärksten Währungen.

Wochenstart extrem volatil – De-Dollarisierungstrend pausiert, EUR/USD schwächer, Yen und CAD zählen zu den stärksten Währungen. Marktbericht Börse: Edelmetalle bleiben klar im Aufwärtstrend – Gold erstmals über 5.000 USD, Silber mit kräftigem Tagesplus.

Edelmetalle bleiben klar im Aufwärtstrend – Gold erstmals über 5.000 USD, Silber mit kräftigem Tagesplus. Risiko-Stimmung gemischt: Aktienfutures leicht im Minus, Asien schwächer (Nikkei -1,83%); Fokus auf mögliche Japan-Interventionen, US-Zollrisiken und wenige Makrodaten (Ifo, US Durable Goods).

Wir starten in eine neue Handelswoche an den internationalen Finanzmärkten. Börse Aktuell zeigt sich der Wochenauftakt am Montag äußerst volatil und spannend. Der zuletzt beobachtete Trend der „De-Dollarisierung“, der bereits in der vergangenen Woche deutlich sichtbar war, kommt heute vorerst zum Stillstand. Im Devisenmarkt fällt das Währungspaar EUR/USD intraday um 0,32% und notiert im Bereich von 1,1852. Gleichzeitig bleibt USD/JPY stabil unterhalb von 154,500, einer wichtigen Kontrollzone, die durch den 100-Tage-EMA markiert wird. Insgesamt zählen aktuell der japanische Yen und der kanadische Dollar zu den stärksten Währungen, während der Schweizer Franken und der australische Dollar unter Druck stehen. Die Stärke des Yen wird durch Aussagen der japanischen Premierministerin Takaichi gestützt. Sie warnte, dass die Regierung bereit sei, gegen spekulative Bewegungen vorzugehen – insbesondere vor dem Hintergrund einer Währungsschwäche und deutlich steigender Renditen am Anleihemarkt. Auch bei Edelmetallen setzt sich die starke Dynamik der vergangenen Wochen fort. Gold handelt erstmals über 5.000 US-Dollar je Unze und legt intraday um rund 1,9% zu. Silber steigt sogar um bis zu 4,85% und klettert über 107,5 US-Dollar. Die extremen Preisbewegungen sind eine Kombination aus dem Trend zur De-Dollarisierung, geopolitischer Unsicherheit und spekulativen Positionierungen am Derivatemarkt. Bei Energie-Rohstoffen bleibt der Trend ebenfalls intakt. Natural Gas steigt bereits um 5,44%, gestützt durch anhaltend niedrige Temperaturen und Schneefälle in den USA. Auch WTI-Öl zeigt keine wesentliche Trendänderung und bleibt in der bisherigen Struktur. An den Aktienmärkten dominieren gemischte Signale. US-Index-Futures geben aktuell zwischen 0,10% und 0,30% nach. In Asien verzeichneten die meisten chinesischen Indizes Verluste, während der Nikkei 225 um 1,83% nachgab. Die Börsen in Australien blieben aufgrund eines Feiertags geschlossen. Die Stimmung wird zusätzlich belastet durch Sorgen über mögliche japanische Marktinterventionen sowie neue handelspolitische Drohungen aus den USA. US-Präsident Trump stellte 100% Strafzölle gegen Kanada in Aussicht, falls das Land ein Handelsabkommen mit China abschließen sollte. Der heutige Makrokalender fällt vergleichsweise ruhig aus. Im Fokus stehen dennoch die Ifo-Daten aus Deutschland, die Einzelhandelsumsätze aus Polen sowie die Veröffentlichung der US-Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter. Am Kryptomarkt hellt sich die Stimmung nach dem deutlichen Rücksetzer auf. Nachdem die Kryptowährung am Sonntag auf 86.000 US-Dollar gefallen war, zeigen sich heute erste Erholungsansätze. Damit bleibt die Lage insgesamt spannend – ein klassischer Marktbericht Börse mit vielen Impulsen für die neue Woche. Aktuelle Volatilität auf dem Devisenmarkt. Quelle: xStation5 AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!

