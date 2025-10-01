BÖRSE AKTUELL: Gold, Nasdaq 100 & Bitcoin heute im Fokus (01.10.25)

Einleitung Die Börse aktuell zeigt sich nach der Schließung von US-Bundesbehörden und gemischten Konjunktursignalen volatil. Während die US-Indizes wie der S&P 500 und der Nasdaq 100 nachgaben, reagierten die asiatischen Märkte unterschiedlich. Im Fokus stehen politische Unsicherheiten in den USA, geldpolitische Erwartungen und die Entwicklung bei Rohstoffen und Kryptowährungen. . ✅ Drei Key Takeaways US-Börsen unter Druck durch Government Shutdown Erste US-Regierungsschließung seit 2018

S&P 500, Nasdaq 100 und EuroStoxx 50 verlieren jeweils -0,3 %

Veröffentlichung wichtiger Arbeitsmarktdaten (NFP) verschoben 🌏 Gemischte Stimmung in Asien Nikkei fällt zum dritten Mal in Folge ( -0,6 % )

Indien (Nifty 50: +0,3 % ) und Südkorea (Kospi: +0,8 % ) legen zu

Chinesische Märkte bleiben feiertagsbedingt geschlossen 💰 Rohstoffe & Devisen im Fokus Gold Kurs steigt leicht auf 3.863 USD/oz , Silber legt +0,7 % zu

Öl stabilisiert sich nach Rückgängen, NATGAS +0,75 %

US-Dollar schwächer, besonders gegen Yen und Euro 📊 Börse aktuell – Wichtige Märkte im Überblick Markt Entwicklung S&P 500 / Nasdaq -0,3 % Nikkei -0,6 % Nifty 50 +0,3 % Kospi +0,8 % Gold +0,1 % auf 3.863 USD/oz Silber +0,7 % auf 47,01 USD/oz Bitcoin +0,4 % auf 114.780 USD 🧠 Fazit: Marktbericht Börse – Börse aktuell unter politischem Einfluss Der aktuelle Marktbericht Börse zeigt: Politische Unsicherheiten in den USA drücken die Stimmung an den Märkten, während Edelmetalle und ausgewählte asiatische Indizes Stärke beweisen. Anleger sollten kurzfristige Schwankungen einkalkulieren, aber zugleich die Chancen in Gold, Silber und ausgewählten Emerging Markets im Blick behalten. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.