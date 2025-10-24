Börse Aktuell – Marktbericht Börse: Geopolitik, Inflation & Wirtschaftsdaten im Überblick

Das Wichtigste in Kürze Die Inflation in Japan blieb mit 2,9 % im Jahresvergleich hoch.

hoch. Der JPY ist heute die schwächste G10-Währung .

ist heute die . In Australien sank der vorläufige Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe auf 49,7 .

sank der auf . Trump erklärte alle Handelsgespräche mit Kanada für beendet.

Nach der US-Handelssitzung sorgte Donald Trump erneut für Schlagzeilen. Er erklärte: „Wir werden bald Landaktionen in Venezuela sehen.“ Ohne weitere Details aus den Medien deuten Analysten diese Aussage als mögliches Signal für eine militärische Intervention. Sollte dies eintreten, könnte die Nachfrage nach sicheren Anlageklassen stark steigen – ein klassisches Muster bei geopolitischen Spannungen. USA & Kanada: Handelskonflikte belasten Märkte Trump erklärte zudem ein „Ende“ aller Handelsgespräche mit Kanada und verwies auf eine Werbekampagne über „Reagan-Tarife“. Zeitgleich senkte Kanada die zollfreien Importgrenzen für Stellantis (−50 %) und GM (−24,2 %), um mehr Inlandsinvestitionen zu fördern. Der USDCAD-Kurs reagierte bislang kaum – Anleger beobachten die Lage abwartend. Japan: Inflation bleibt hoch – Yen unter Druck Im September lag die Inflation in Japan bei 2,9 % im Jahresvergleich, während die Kernraten bei 2,9 % und 3,0 % verharrten. Besonders die Warenpreise stiegen mit +4,2 % deutlich stärker als Dienstleistungen (+1,4 %). Diese Dynamik erschwert eine frühzeitige Zinserhöhung der BoJ (Bank of Japan) und drückt weiterhin auf den Yen.

Der JPY ist derzeit die schwächste G10-Währung, verliert rund 0,20–0,40 %, während USDJPY um 0,30 % steigt. Finanzministerin Katayama bekräftigte, dass die BoJ-Politik mit der Regierungslinie abgestimmt bleiben müsse, und lobte die lockere Geldpolitik von Gouverneur Ueda. Parallel kündigte Takaichi eine „verantwortungsvolle, aber wachstumsorientierte“ Fiskalpolitik an – Wachstum zuerst, Konsolidierung später. 📉 Wirtschaftsdaten aus Asien & Ozeanien Japans vorläufiger Einkaufsmanagerindex (PMI) fiel auf 48,3 Punkte – den tiefsten Stand seit 19 Monaten. Der Dienstleistungssektor gab auf 52,4 nach, der Gesamtindex sank auf 50,9.

In Australien ging der Fertigungs-PMI auf 49,7 zurück (von 51,4), während Dienstleistungen auf 53,1 stiegen. Damit bleibt die RBA (Reserve Bank of Australia) vorerst datenabhängig in ihrer geldpolitischen Ausrichtung. hina: Konjunkturstütze durch Infrastruktur Die chinesische Regierung kündigte umfangreiche Maßnahmen zur Stärkung des Konsums an. Die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) plant Großauktionen von über ¥5 Billionen für den Ausbau der Untergrundinfrastruktur. Ziel ist es, das Wachstum zu stabilisieren und Investitionen anzukurbeln – ein positives Signal für die Börsen in Asien. 📈 Fazit – Börse Aktuell Der heutige Marktbericht Börse zeigt eine klare Verschiebung der Anlegerstimmung hin zu sicheren Häfen wie Gold und Staatsanleihen. Die geopolitische Unsicherheit, kombiniert mit schwachen Konjunkturdaten aus Asien, erhöht die Marktvolatilität. Anleger sollten auf kurzfristige Schwankungen vorbereitet bleiben, insbesondere im Devisen- und Rohstoffmarkt. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.