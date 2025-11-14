Das Wichtigste in Kürze Gemischte Inflationsdaten belasten die EURUSD Prognose

EZB dürfte vorerst an ihrem Kurs festhalten

Forex Aktuell: Euro bleibt anfällig gegenüber dem US-Dollar

Die Devisenmärkte blicken heute aufmerksam auf die neuen Inflationsdaten aus Frankreich und Spanien, die wichtige Impulse für die EURUSD Prognose liefern. Die Daten zeigen ein gemischtes Bild der Preisentwicklung im Euroraum und könnten die Erwartungen an die zukünftige Geldpolitik der EZB beeinflussen. Frankreich – Inflationsdaten für Oktober (09:45 Uhr dt. Zeit) Französischer CPI: 0,1 % gegenüber dem Vormonat (MoM), Prognose 0,1 %, vorher -1,0 % 0,9 % im Jahresvergleich, Prognose 1,0 %, vorher 1,2 %

Französischer HICP: 0,1 % MoM, Prognose 0,1 %, vorher -1,1 % 0,8 % im Jahresvergleich, Prognose 0,9 %, vorher 1,1 %

Die Inflationsrate in Frankreich hat sich weiter abgeschwächt. Die Jahresrate fiel von 1,1 % auf 0,8 % und liegt leicht unter der Prognose. Das deutet auf nachlassenden Preisdruck hin, was die EURUSD Prognose tendenziell belasten könnte, da schwächere Inflationsdaten den geldpolitischen Spielraum der EZB erweitern. Spanien – Inflationsdaten für Oktober (10:00 Uhr dt. Zeit) Spanischer CPI: 0,7 % MoM, Prognose 0,7 %, vorher -0,3 % 3,1 % im Jahresvergleich, Prognose 3,1 %, vorher 3,0 %

Spanischer HICP: 0,5 % MoM, Prognose 0,5 %, vorher 0,2 % 3,2 % im Jahresvergleich, Prognose 3,2 %, vorher 3,0 %

Die Daten aus Spanien zeichnen ein anderes Bild: Die HICP-Inflation bestätigt mit 3,2 % im Jahresvergleich die vorläufige Schätzung und zeigt weiterhin robuste Preissteigerungen. Zusammen mit ähnlichen Trends aus Deutschland verstärkt dies die Argumentation für eine EZB-Pause bei weiteren Zinsschritten bis Jahresende. Marktausblick: Was bedeutet das für EURUSD? Insgesamt zeigen die heutigen Daten eine uneinheitliche Inflationsentwicklung im Euroraum, was die kurzfristige EURUSD Prognose volatil hält. Während Spanien hartnäckig hohe Preissteigerungen aufweist, signalisiert Frankreich eine deutliche Abkühlung. Für Trader heißt das: Die Forex Aktuell-Dynamik bleibt stark von den Erwartungen an die EZB geprägt.

Ein anhaltend gemischtes Inflationsbild könnte den Euro gegenüber dem US-Dollar schwächen, da die US-Notenbank bereits früher als die EZB mit Lockerungen beginnen könnte. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

