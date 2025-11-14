BÖRSE HEUTE: Wall Street stabilisiert sich leicht (14.11.2025)

Das Wichtigste in Kürze Micron Aktie stark

Alibaba unter Druck

Kryptos & Edelmetalle schwach

Die US-Börsen versuchen zum Wochenabschluss, sich von den heftigen Verlusten der vergangenen Tage zu lösen. Besonders der Nasdaq 100 zeigt Stärke und dreht nach einem Minus von fast –1,5 % sogar ins Plus. Gleichzeitig belasten geopolitische Risiken, schwächere Kryptos und starke Rohstoffbewegungen das Gesamtbild. 🔑 Drei Key Takeaways 🚀 Micron Aktie stark: Morgan Stanley hebt das Kursziel auf ein Rekordniveau von 325 USD an – DDR5-Preise sind binnen eines Monats verdreifacht.

⚠️ Alibaba unter Druck: US-Sicherheitsmemo wirft dem Konzern Unterstützung chinesischer Militäraktivitäten vor – Aktie setzt Sell-off fort.

📉 Kryptos & Edelmetalle schwach: Bitcoin fällt fast 5 % auf Tiefstand seit Mai 2025, Gold korrigiert um –1,8 %. 📈 Wall Street versucht Stabilisierung – Nasdaq 100 dreht ins Plus 📊✨ Trotz eines schwachen Starts mit –1,5 % im Nasdaq 100 gelingt den US-Indizes eine Erholung im Verlauf des Handelstages. Käufer greifen verstärkt bei Tech-Werten zu, nachdem die jüngsten Rücksetzer überzogen erscheinen. 🚀 Micron Aktie im Höhenflug: Morgan Stanley erhöht Kursziel auf 325 USD 💾📈 Die Analysten von Morgan Stanley überraschten mit der Anhebung des Kursziels für Micron (MU.US) von 220 USD auf rekordhohe 325 USD. Grund:

Die Preise für DDR5-Arbeitsspeicher sind innerhalb eines Monats um das Dreifache gestiegen – ein Niveau, das zuletzt in den 1990ern erreicht wurde. Die starke Nachfrage kommt vor allem aus dem KI-Segment und High-Performance-Rechenzentren. Micron-Aktien steigen im Tagesverlauf deutlich an. ⚠️ Alibaba Aktie im Sinkflug: Neue Vorwürfe aus Washington belasten massiv Laut einem US-Sicherheitsmemo soll Alibaba technologische Unterstützung für chinesische Militäraktionen gegen die USA geliefert haben. 👉 Folgen: Aktie fällt weiter

Verkaufstrend verstärkt sich

Vertrauen institutioneller Anleger sinkt Der Kursverlust seit Oktober 2025 beträgt inzwischen rund –25 %. 📉 Kryptos und Edelmetalle: Gold und Bitcoin unter Druck 💰⬇️ Trotz Unsicherheiten am Markt fallen heute sowohl digitale als auch physische Safe-Haven-Assets: Gold –1,8 %

Bitcoin –5 % → tiefster Stand seit Mai 2025 Die Risikoaversion zeigt sich besonders stark im Kryptomarkt. 🌾 Rohstoffe: USDA-Bericht schickt Weizenpreise auf Talfahrt 🌾📉 Die USDA WASDE-Daten überraschten deutlich: Weizen-Endbestände: 901 Mio. Bushel (erwartet: 869 Mio.)

→ WHEAT-Futures brechen ein Mais (Corn) lag im Rahmen der Erwartungen, während Sojabohnen leicht unter der Prognose lagen. Auch NATGAS blieb nach einem Inventarplus von 45B (vs. 34B erwartet) weitgehend stabil. 📊 Earnings-Saison: S&P 500 überzeugt weiter – starke Schlagzahlen 📈 FactSet zeigt ein außergewöhnlich starkes Bild der Berichtssaison: 91 % der Unternehmen haben berichtet

82 % schlagen EPS-Erwartungen → bester Wert seit Q3 2021

77 % übertreffen Umsatzprognosen Damit liegt die Q3-Saison deutlich über 5- und 10-Jahres-Durchschnitt. 🧾 Fazit: Leichte Entspannung – doch Risiken bleiben ⚖️📉📈 Die US-Börsen stabilisieren sich zwar, aber die Marktstimmung bleibt fragil: Positive Impulse durch starke Unternehmen wie Micron

Belastungsfaktoren wie Alibaba-Risiken und schwache Kryptos

