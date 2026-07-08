Börse Aktuell: Nasdaq unter Druck, Ölpreis steigt nach Iran-Eskalation | Markt News

Die US-Börsen beendeten den Dienstag mit klaren Verlusten. Vor allem der Technologiesektor stand erneut unter starkem Verkaufsdruck, nachdem Investoren ihre Positionen in Halbleiteraktien reduzierten. Der Dow Jones verlor mehr als 0,2% und fiel wieder unter die Marke von 53.000 Punkten. Der S&P 500 gab um knapp 0,5% nach. Am stärksten traf es den Nasdaq, der mehr als 1,1% verlor. Besonders die Halbleiterbranche belastete den Gesamtmarkt.

Zu den größten Verlierern gehörten:

Micron: rund -5%

SanDisk: rund -7%

Intel: fast -10%

AMD: knapp -7%

Stabilisierend wirkten dagegen die großen Hyperscaler. Microsoft, Meta, Amazon und Alphabet konnten den Handelstag allesamt mit Kursgewinnen beenden.

Markt News: Asien setzt Abwärtsbewegung fort

Die negative Stimmung an den US-Börsen setzte sich am Mittwochmorgen in Asien fort. Besonders schwach präsentierte sich der südkoreanische KOSPI, der mehr als 5% verlor. Belastend wirkten sowohl die Schwäche im KI- und Halbleitersektor als auch die zunehmenden geopolitischen Risiken. Auch der japanische Nikkei verlor rund 1%.

Deutlich robuster zeigte sich dagegen China. Der Hang Seng in Hongkong legte um mehr als 2,5% zu und entwickelte sich damit klar besser als die übrigen asiatischen Märkte.

Nahost-Krise sorgt für steigende Ölpreise

Ein zentrales Thema der aktuellen Markt News bleibt die Eskalation im Nahen Osten. Auslöser der jüngsten Nervosität war ein iranischer Angriff auf einen LNG-Tanker aus Katar nahe der Straße von Hormus. Zusätzlich verschärften US-Luftangriffe auf iranische Militärziele die geopolitischen Spannungen. Nach Börsenschluss beschleunigte sich die Aufwärtsbewegung am Ölmarkt zusätzlich, nachdem die USA die Genehmigung für den Verkauf iranischen Öls widerrufen und weitere militärische Maßnahmen angekündigt hatten.

Teheran wertete diesen Schritt als Bruch bestehender Friedensvereinbarungen und kündigte eine "vernichtende Vergeltung" an. Für zusätzliche Unsicherheit sorgen unbestätigte Berichte über eine mögliche Sperrung der Straße von Hormus durch die iranische Marine. Eine solche Entwicklung könnte den globalen Öl- und LNG-Handel erheblich beeinträchtigen. Unterdessen nutzte China die zuletzt günstigen Preise und kaufte nach Berichten mindestens 26 Millionen Barrel Rohöl aus den Golfstaaten zur Lieferung im Juli und August. Die hohen Preisnachlässe Saudi-Arabiens - die größten seit 2020 - unterstützen dabei den Wiederaufbau der chinesischen Ölreserven.

Rohstoffe: Öl steigt, Gold konsolidiert

Die geopolitischen Spannungen sorgten für deutliche Gewinne am Ölmarkt.

Brent legte um rund 3% auf etwa 74 US-Dollar je Barrel zu.

WTI stieg ebenfalls um knapp 3% auf rund 70 US-Dollar je Barrel.

Bei den Edelmetallen zeigte sich dagegen ein gemischtes Bild.

Gold gab rund 0,4% nach und testete die Marke von 4.100 US-Dollar je Feinunze. Silber bewegte sich nahezu unverändert um 61 US-Dollar je Feinunze.

Devisen: RBNZ erhöht Leitzins

Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) erhöhte ihren Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte auf 2,50%. Gleichzeitig signalisierte die Notenbank, dass die anhaltenden Inflationsrisiken weitere Zinserhöhungen erforderlich machen könnten. Der vergleichsweise restriktive Ausblick unterstützte den Neuseeland-Dollar. Marktteilnehmer rechnen nun mit weiteren Zinsschritten in den kommenden Monaten. RBNZ-Gouverneurin Anna Breman erklärte, dass die Inflation möglicherweise bereits ihren Höchststand erreicht habe. Dennoch bleibe die Notenbank angesichts der Unsicherheit über den weiteren Preisauftrieb vorsichtig. Künftige Entscheidungen sollen weiterhin datenabhängig getroffen werden.

Kryptowährungen unter Druck

Auch am Kryptomarkt dominierten Risikoaversion und Gewinnmitnahmen. Bitcoin verlor rund 0,8% und fiel wieder unter die Marke von 63.000 US-Dollar. Ethereum gab um mehr als 1% nach und testete den Unterstützungsbereich bei 1.750 US-Dollar.

Experten Fazit

Die Börse Aktuell wird derzeit vor allem von zwei Faktoren bestimmt: der deutlichen Schwäche im Technologiesektor und der zunehmenden Eskalation im Nahen Osten. Während Chip-Aktien weltweit unter Druck stehen, treiben geopolitische Risiken die Ölpreise nach oben. Anleger dürften deshalb auch in den kommenden Handelstagen sowohl die Entwicklung im Halbleitersektor als auch die Nachrichtenlage rund um den Iran aufmerksam verfolgen.

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