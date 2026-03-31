Börse Aktuell: Markt News zu S&P 500, Ölpreis und Nahost-Konflikt

Das Wichtigste in Kürze Geopolitik treibt Märkte

Ölpreis und Anleihen reagieren

Gemischte globale Daten

Die aktuellen Markt News zeigen eine leichte Erholung an den Aktienmärkten, während sich die geopolitische Lage im Nahen Osten weiter zuspitzt. Laut einem Bericht des Wall Street Journal erwägt Donald Trump offenbar eine Pause der US-Militärmaßnahmen gegen den Iran - selbst wenn die Straße von Hormus weiterhin eingeschränkt bleibt. Dennoch dauern die militärischen Auseinandersetzungen an, nachdem es Berichte über Angriffe auf unterirdische Raketenlager nahe Isfahan sowie mehrere Explosionen gab. S&P 500 steigt - Unsicherheit bleibt Die Futures auf den S&P 500 legten um 0,8% zu, während europäische Kontrakte um 0,3% stiegen. Diese Entwicklung spiegelt die Hoffnung der Anleger auf eine mögliche Entspannung wider. In Asien hingegen blieb die Lage angespannt: Der MSCI Asia Pacific Index fiel um 1% und steuert damit auf den schwächsten Monat seit Oktober 2008 zu. Besonders Halbleiterwerte standen unter Druck. Ölpreis stabilisiert sich nach Schwankungen Im Fokus der Markt News steht auch der Ölmarkt. Der Preis für WTI-Rohöl gab frühere Gewinne wieder ab und notierte zuletzt nahezu unverändert bei etwa 103 USD pro Barrel, nachdem zuvor ein Anstieg auf rund 107 USD verzeichnet wurde. Die Aussicht auf eine mögliche Deeskalation belastete die Preise. Anleihemärkte reagieren positiv US-Staatsanleihen konnten ihre Gewinne ausbauen, während der US-Dollar gegenüber den meisten G10-Währungen nachgab. Die Rendite 10-jähriger US-Anleihen fiel um zwei Basispunkte auf 4,33%. Bereits zuvor hatte Fed-Chef Jerome Powell die kurzfristigen Inflationsrisiken durch steigende Energiepreise relativiert. Straße von Hormus bleibt kritisch Nach einem Monat Konflikt scheint der Iran weiterhin eine strategische Kontrolle über die Straße von Hormus auszuüben. Aktuell passieren nur etwa sechs Schiffe pro Tag die wichtige Handelsroute - deutlich weniger als die üblichen rund 135 täglich. Diese Entwicklung bleibt ein zentraler Faktor für die Börse Aktuell und die globalen Märkte. Wirtschaftsdaten aus China und Japan im Fokus Auch die neuesten Konjunkturdaten liefern wichtige Markt News: In China überraschten die NBS PMI-Daten positiv: Verarbeitendes Gewerbe: 50,4 (Erwartung: 50,1; vorher: 49) Nicht-verarbeitendes Gewerbe: 50,1 (Erwartung: 49,9; vorher: 49,5)

In Japan fielen die Baubeginne schwächer aus: -4,9% im Monatsvergleich (Erwartung: -4,5%; vorher: -0,4%)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 31.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit:

Die Börse Aktuell wird weiterhin stark von geopolitischen Entwicklungen und makroökonomischen Daten beeinflusst. Während sich die Märkte kurzfristig stabilisieren, bleibt die Unsicherheit hoch - insbesondere im Hinblick auf den Nahost-Konflikt und dessen Auswirkungen auf Energiepreise und globale Handelsströme. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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