Börse Aktuell: DAX und Euro Stoxx 50 steigen trotz EZB-Zinssorgen | Markt News

Die europäischen Aktienmärkte präsentieren sich zum Handelsstart freundlich. Der Euro Stoxx 50 eröffnete mit einem Plus von 0,60%, während der DAX um 0,55% zulegte. Trotz zunehmender Erwartungen einer baldigen Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) bleiben Anleger optimistisch. Zu den wichtigsten Kurstreibern zählen eine starke Rallye im Technologiesektor sowie leicht rückläufige Ölpreise.

Markt News: Inflation in der Eurozone beschleunigt sich weiter

Die heute veröffentlichten Schnellschätzungen von Eurostat bestätigten, dass die Inflation in der Eurozone im Mai auf 3,2% im Jahresvergleich gestiegen ist, nach 3,0% im April. Damit liegt die Teuerungsrate weiterhin deutlich über dem Inflationsziel der EZB und erreicht den höchsten Stand seit mehr als zweieinhalb Jahren.

Auch die Kerninflation zog auf 2,5% im Jahresvergleich an, während die Dienstleistungsinflation auf 3,5% im Jahresvergleich kletterte. Die Finanzmärkte rechnen inzwischen nahezu sicher mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf der EZB-Sitzung am 11. Juni. EZB-Ratsmitglied Olli Rehn bezeichnete einen möglichen Schritt als „präventive Zinserhöhung“ und betonte, dass die Inflationserwartungen weiterhin stabil bleiben.

Hauptverantwortlich für den jüngsten Inflationsanstieg ist der Energiesektor. Die Energiepreise stiegen im Mai um 10,9% im Jahresvergleich, was vor allem auf die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten zurückgeführt wird. Der Swap-Markt bewertet die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung am 11. Juni aktuell mit 97%.

Börse Aktuell: Technologie- und Telekomwerte führen die Gewinnerliste an

Innerhalb des Euro Stoxx 50 entwickelten sich Telekommunikationswerte mit einem Plus von 4,72% sowie Technologiewerte mit einem Anstieg von 2,17% besonders stark. Auch Industrieunternehmen (+1,31%) und Finanzwerte (+1,03%) unterstützten die positive Marktstimmung.

Schwächer präsentierten sich dagegen Energiewerte (-1,12%) und der Gesundheitssektor (-0,80%). Belastet wurde letzterer insbesondere durch negative Nachrichten aus der Biotechnologiebranche.

Markt News: Prosus profitiert von EU-Entscheidung

Die Aktie von Prosus gehörte mit einem Kurssprung von 10,73% zu den größten Gewinnern im Euro Stoxx 50. EU-Wettbewerbshüter gewährten dem Unternehmen auf Antrag von Naspers zusätzliche Zeit, um die Auflage zur deutlichen Reduzierung der Beteiligung an Delivery Hero zu erfüllen. Diese Maßnahme ist Teil der Bedingungen im Zusammenhang mit der Übernahme von Just Eat Takeaway im Jahr 2025. Die neue Frist wurde bislang nicht veröffentlicht.

Infineon setzt KI-Rallye fort

Infineon Technologies gewann 5,27% und baute damit seine Jahresperformance auf beeindruckende 125,7% aus. Das Unternehmen bleibt der stärkste Wert im Index. Die anhaltende Nachfrage nach Rechenzentren und Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz sorgt weiterhin für Rückenwind im Halbleitersektor.

Zusätzliche Unterstützung kam von STMicroelectronics, dessen Aktie um mehr als 8% zulegte, nachdem das Unternehmen seine Umsatzprognosen für das Geschäft mit Rechenzentren deutlich angehoben hatte.

Deutsche Post auf Vierjahreshoch

Die Aktie der Deutschen Post stieg um 3,55% und erreichte den höchsten Stand seit mehr als vier Jahren. Auslöser war eine Hochstufung durch Kepler Cheuvreux auf „Kaufen“. Die Analysten verwiesen insbesondere auf das robuste Transportvolumen als wichtigen positiven Indikator für die Geschäftsentwicklung.

British American Tobacco unter Druck

British American Tobacco verlor 3,8% und setzte damit seine siebentägige Verlustserie fort. Neue Verkaufsdaten zeigen, dass Verbraucher zunehmend auf günstigere Produkte ausweichen. Dies belastet die Margen des Unternehmens und überschattet sowohl die bestätigte Jahresprognose als auch das Wachstum in den rauchfreien Produktsegmenten.

Rheinmetall korrigiert nach vorheriger Rallye

Die Rheinmetall-Aktie gab um 3,24% nach und korrigierte damit einen Teil ihrer vorherigen Kursgewinne. Nach der starken Aufwärtsbewegung im Zuge steigender Verteidigungsausgaben in Europa nehmen Anleger Gewinne mit. Trotz des jüngsten Rückgangs profitiert das Unternehmen weiterhin von den erhöhten Rüstungsbudgets vieler europäischer Staaten.

Fazit: Börse Aktuell bleibt von Zinspolitik und Inflation geprägt

Die aktuellen Markt News zeigen, dass europäische Aktien trotz steigender Inflation und wachsender Erwartungen an eine EZB-Zinserhöhung weiter gefragt bleiben. Besonders Technologie- und KI-Werte sorgen für positive Impulse, während Anleger die weitere Entwicklung bei Inflation, Energiepreisen und Geldpolitik genau beobachten.

SO SEHEN SIEGER AUS!