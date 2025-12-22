Börse Aktuell: Marktbericht Börse mit Aktien, Währungen, Rohstoffen & Krypto

Das Wichtigste in Kürze Aktienmärkte überwiegend stabil mit regionalen Unterschieden

Starke Bewegungen bei Edelmetallen und Öl

Devisen- und Kryptomärkte mit selektiver Erholung

Internationale Aktienmärkte mit freundlicher Tendenz An den internationalen Aktienmärkten zeichnet sich zum Start der neuen Handelswoche ein überwiegend optimistisches Bild ab. Terminmärkte deuten auf eine freundliche Eröffnung hin. Besonders in Asien setzen sich die Gewinne fort: Der Nikkei / JP225 legt im frühen Handel um rund 0,25 % zu und setzt damit die Erholung der vergangenen Woche fort. Auch der US-Technologieindex Nasdaq / US100 notiert mit einem Plus von 0,4 % fester. Der deutsche Leitindex DAX / DE40 zeigt sich hingegen leicht schwächer und gibt um knapp 0,1 % nach. Insgesamt bleibt die Stimmung an den Aktienmärkten im heutigen Marktbericht Börse vorsichtig positiv. Devisenmarkt: Yen profitiert von verbalen Interventionen Am Devisenmarkt stand heute der japanische Yen im Fokus. Das Währungspaar USD/JPY fiel von den Tageshochs bei 157,75 auf rund 157,25 zurück. Unterstützung erhielt der Yen durch deutliche Worte von Japans oberstem Währungsdiplomaten Atsushi Mimura. Er warnte vor „einseitigen und gewaltsamen“ Wechselkursbewegungen und kündigte „angemessene Maßnahmen“ gegen übermäßige Volatilität an. Gleichzeitig zeigten sich AUD und NZD deutlich erholt. Schwäche dominierte hingegen beim US-Dollar und beim Euro. Das Währungspaar EUR/USD testete im Tagesverlauf die Unterstützungszone um 1,1700, konnte diese jedoch verteidigen. China belässt Leitzinsen unverändert In China hat die Notenbank ihre Referenzzinssätze zum siebten Mal in Folge unverändert belassen – trotz schwacher Konjunkturdaten. Der einjährige Kreditzins verbleibt bei 3 %, während der fünfjährige Satz weiterhin 3,5 % beträgt. Der Jahreszins gilt als Benchmark für neue Kredite, während der fünfjährige Zinssatz vor allem Hypotheken beeinflusst. Die Entscheidung fiel vor dem Hintergrund enttäuschender Wirtschaftsdaten für November. Ölpreise steigen aufgrund geopolitischer Spannungen Die Preise für WTI-Rohöl legen heute um rund 1,1 % zu. Auslöser sind zunehmende geopolitische Spannungen, darunter die Beschlagnahmung eines venezolanischen Tankers durch die USA am Wochenende. Zusätzlich sorgen anhaltende Spannungen zwischen Israel und Iran für die Rückkehr einer moderaten Risikoprämie am Ölmarkt. Edelmetalle mit starken Kursgewinnen Besonders dynamisch präsentiert sich der Edelmetallmarkt. Silber setzt seinen langfristigen Aufwärtstrend fort und steigt heute allein um rund 3 % auf ein neues Allzeithoch von über 69 US-Dollar je Unze. Auch Gold zeigt Stärke und klettert erneut über 4.400 US-Dollar je Unze, ebenfalls mit einem Ausbruch auf neue Rekordniveaus. Ergänzt wird die Rally durch kräftige Zugewinne bei Platin und Palladium, die um 4 % bzw. 5 % zulegen. Diese Entwicklung unterstreicht den seit Wochen anhaltenden positiven Trend im Edelmetallsektor. Kryptowährungen erholen sich Auch der Kryptomarkt zeigt im heutigen Börse-Aktuell-Update eine leichte Erholung. Bitcoin steigt um knapp 0,5 %, während Ethereum um rund 1 % zulegen kann. Damit setzt sich eine kurzfristige Stabilisierung nach den jüngsten Kursbewegungen fort. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!

Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat

Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.