Wirtschaftskalender: Non-Farm Payrolls im Fokus – Börse heute wartet auf US-Arbeitsmarktdaten

Das Wichtigste in Kürze US-Arbeitsmarktbericht im Fokus

Überraschungspotenzial bei den Daten

Mehrere wichtige US-Daten gleichzeitig

Der Wirtschaftskalender liefert heute eine der wichtigsten Veröffentlichungen des Monats: den US-Arbeitsmarktbericht mit den Non-Farm Payrolls (NFP). Für die Börse heute ist dieser Termin besonders relevant, da die Daten maßgeblich beeinflussen können, wie die US-Notenbank ihre Zinspolitik in den kommenden Monaten ausrichtet. Obwohl geopolitische Entwicklungen im Nahen Osten derzeit weiterhin im Fokus vieler Anleger stehen, könnte ein starker US-Arbeitsmarktbericht die Erwartungen an baldige Zinssenkungen der Federal Reserve weiter dämpfen. Besonders bemerkenswert: Die vorherige NFP-Veröffentlichung überraschte deutlich positiv, obwohl viele Analysten zuvor pessimistisch waren. Zusätzlich erreichte der zuletzt veröffentlichte ADP-Arbeitsmarktbericht den höchsten Stand seit mehreren Monaten, was auf eine weiterhin robuste Entwicklung am US-Arbeitsmarkt hindeutet. Damit rücken die heutigen Daten noch stärker in den Fokus der Anleger und könnten für erhöhte Volatilität an der Börse heute sorgen. Wirtschaftskalender: Wichtige Termine im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) 11:00 Uhr

Eurozone – BIP Q4 2025 (final)

Prognose: 1,3 % im Jahresvergleich (zuvor: 1,4 %) 14:30 Uhr

USA – Non-Farm Payrolls (Februar)

Prognose: 60 Tsd. (zuvor: 130 Tsd.) 14:30 Uhr

USA – Arbeitslosenquote (Februar)

Prognose: 4,3 % (zuvor: 4,3 %) 14:30 Uhr

USA – Durchschnittliche Stundenlöhne (Februar)

Prognose: 3,7 % im Jahresvergleich (zuvor: 3,7 %) 14:30 Uhr

USA – Einzelhandelsumsätze (Februar)

Prognose: −0,3 % im Monatsvergleich (zuvor: 0,0 %) 14:30 Uhr

USA – Einzelhandelsumsätze ohne Autos (Februar)

