Börse Aktuell: Marktbericht Börse – Europa-Aktien unter Druck, Ölpreise steigen deutlich

Marktbericht Börse: Europäische Aktien deutlich im Minus

Die Börse aktuell zeigt eine schwache Entwicklung an den europäischen Aktienmärkten. Die größten Kapitalabflüsse sind in den Schwellenmärkten zu sehen, wo der polnische W20 rund 1,6 % verliert. Der breitere europäische Markt folgt mit deutlichen Abschlägen: Der EU50 fällt um etwa 1,3 %.

Der Abverkauf betrifft nahezu alle Sektoren. Wachstumswerte geraten stark unter Druck, etwa der Chipausrüster ASML mit einem Minus von rund 3,4 %. Auch zyklische Werte stehen unter Druck – HSBC verliert etwa 0,7 %. Selbst defensive Titel werden verkauft: Roche fällt um 2,8 %, während GSK rund 1,3 % nachgibt.

Die einzige positive Ausnahme im heutigen Marktbericht Börse ist der Energiesektor. Hier profitieren Unternehmen von den stark steigenden Ölpreisen. Shell gewinnt etwa 1,4 %, während BP rund 2,0 % zulegt.

Unternehmensnachrichten belasten Roche und Zealand Pharma

Im Fokus der Börse aktuell steht auch der Pharmasektor. Eine experimentelle Adipositas-Therapie von Roche und Zealand Pharma enttäuschte Investoren. Nach 42 Wochen wurde lediglich ein Gewichtsverlust von 10,7 % erzielt.

Die Reaktion am Markt fiel entsprechend heftig aus. Die Aktie von Zealand Pharma brach um rekordverdächtige 32 % ein, während Roche rund 3,3 % verliert. Trotz geringer Nebenwirkungen zweifeln Analysten daran, dass das Medikament in einem stark umkämpften Markt zur bevorzugten Behandlung werden könnte.

Devisenmarkt: US-Dollar weiter gefragt

Auch am Devisenmarkt spiegelt sich die aktuelle Risikoaversion wider. Der US-Dollar-Index steigt um weitere 0,3 % und erreicht damit den höchsten Stand seit Dezember 2025.

Besonders stark unter Druck steht der Euro. Das Währungspaar EUR/USD fällt um etwa 0,4 % auf rund 1,156. Gleichzeitig verlieren klassische sichere Häfen ebenfalls an Stärke:

USD/CHF steigt um rund 0,15 %

USD/JPY legt um etwa 0,3 % zu

Rohstoffe: Ölpreise explodieren, Gold unter Druck

Ein zentraler Punkt im heutigen Marktbericht Börse sind die Rohstoffmärkte. Gold setzt seine Korrektur fort und verliert weitere 0,2 % auf etwa 5.070 USD je Unze. Der stärkere US-Dollar belastet den Preis des Edelmetalls.

Ganz anders präsentiert sich der Ölmarkt. Die geopolitische Lage treibt die Preise deutlich nach oben:

Brent steigt um etwa 5,7 % auf knapp 89 USD

WTI springt sogar um rund 8,7 % auf fast 86 USD je Barrel

Wirtschaft: Wachstum im Euroraum leicht nach unten revidiert

Auch neue Konjunkturdaten prägen die Börse aktuell. Das BIP-Wachstum der Eurozone wurde auf 1,2 % im Jahresvergleich nach unten korrigiert, nachdem zuvor 1,3 % gemeldet wurden.

Im vierten Quartal 2025 wurde das Wachstum vor allem durch Konsumausgaben der Haushalte, staatliche Ausgaben sowie Investitionen getragen. Bremsend wirkten hingegen schwächere Exporte und ein negativer Beitrag der Lagerbestände.

Fed-Kommentar: Energiepreise als Risiko für Inflation

Der Fed-Vertreter Christopher Waller erklärte, dass der Krieg im Iran langfristig nicht zwingend zu höherer Inflation führen müsse. Dennoch warnte er, dass ein länger anhaltender Energieschock für die Geldpolitik problematisch wäre.

Historisch hätten starke Energiepreisanstiege häufig zu dauerhaft höheren Preisniveaus geführt – ein Risiko, das die US-Notenbank weiterhin genau beobachtet.

Geopolitik: Nahostkonflikt sorgt für Unsicherheit

Auch geopolitische Entwicklungen bleiben ein wichtiger Faktor für die Börse aktuell. Präsident Trump erklärte in Interviews, dass amerikanische Bürger mit möglichen iranischen Angriffen rechnen sollten. Gleichzeitig betonte er, dass das Ziel der Militäraktion ein vollständiger Regimewechsel im Iran sei.

Die Europäische Union reagiert ebenfalls auf die zunehmende Eskalation. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Antonio Costa wollen sich am Montag mit Staats- und Regierungschefs aus Golfstaaten treffen. Themen sind insbesondere Energieversorgung, mögliche Flüchtlingsbewegungen und eine weitere Eskalation des Konflikts.

Energieversorgung: EU sieht derzeit keine akuten Risiken

Nach Angaben des deutschen Wirtschaftsministers bleiben die Energiemärkte aktuell liquide und die Gasversorgung gesichert. Dennoch belastete die vorübergehende Einstellung der LNG-Produktion in Katar den Euro, da Europa wirtschaftlich stark von Energieimporten abhängig ist.

Fazit – Börse Aktuell:

Der aktuelle Marktbericht Börse zeigt eine klare Risikoaversion an den Finanzmärkten. Europäische Aktien geraten breit unter Druck, während der US-Dollar und insbesondere Ölpreise deutlich steigen. Geopolitische Spannungen und steigende Energiepreise bleiben damit die zentralen Treiber der Märkte.

