Börse Aktuell: Markt News - DAX fester, KI-Aktien treiben Europa an

Die europäischen Aktienmärkte starten am Donnerstag mit einer freundlichen Tendenz in den Handel. Trotz der erneuten Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran überwiegt aktuell die Risikobereitschaft der Anleger. Positive Impulse kommen insbesondere aus dem Technologiesektor, während steigende Ölpreise und geopolitische Spannungen weiterhin das Marktumfeld prägen.

Börse Aktuell: DAX und Europa trotzen geopolitischen Risiken

Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich zum Handelsstart widerstandsfähig, obwohl sich der Konflikt zwischen den USA und dem Iran weiter verschärft hat. US-Präsident Donald Trump erklärte den Waffenstillstand mit dem Iran für beendet. In der Folge führten die USA neue Luftangriffe auf iranische Ziele durch, nachdem zuvor Öltanker in der Straße von Hormus attackiert worden waren. Dennoch dominieren am Donnerstag wieder risikofreudige Anleger. Die Futures auf den S&P 500 steigen um rund 0,3%, die Futures auf den Nasdaq gewinnen 0,61% und die Futures auf den Dow Jones legen etwa 0,15% zu.

Auch in Europa setzt sich die Erholung fort:

DAX: +0,6%

CAC 40: +0,6%

Stoxx Europe 600: +0,5%

FTSE 100: -0,2%

Während der britische Leitindex unter dem deutlichen Kursverlust von AstraZeneca leidet, profitieren die kontinentaleuropäischen Börsen von einer kräftigen Erholung im Technologiesektor.

Markt News: Ölpreis und US-Dollar bleiben wichtige Einflussfaktoren

Der Brent- und WTI-Ölpreis bleiben nach den starken Kursgewinnen des Vortages auf erhöhtem Niveau. Zwar geben die Notierungen am Donnerstagmorgen leicht nach, Anleger hoffen jedoch weiterhin auf mögliche diplomatische Gespräche. WTI notiert aktuell wieder in der Nähe von 77 US-Dollar je Barrel.

Parallel dazu bleibt der US-Dollar gefragt. Der Dollar-Index (DXY) bewegt sich im Bereich zwischen 100,9 und 101,2 Punkten. Unterstützt wird der Greenback sowohl durch seine Funktion als sicherer Hafen als auch durch die Erwartung, dass steigende Energiepreise den Inflationsdruck erhöhen und die US-Notenbank zu einer restriktiveren Geldpolitik veranlassen könnten. Besonders unter Druck steht der japanische Yen, der gegenüber dem US-Dollar auf den Bereich von 162,5 bis 162,7 Yen je Dollar gefallen ist.

Technologieaktien führen die Gewinnerliste an

Zu den größten Gewinnern im europäischen Handel zählen erneut Halbleiter- und Technologieunternehmen. Die Hoffnung auf eine stärkere Nachfrage nach KI-Hardware sorgt für Kaufinteresse, nachdem Berichte aufkamen, wonach chinesische KI-Unternehmen möglicherweise Zugang zu Nvidias H200-Chips erhalten könnten.

Besonders gefragt sind:

ASML: +2,6%

Siltronic: +10,5%

Soitec: +4,5%

Dagegen entwickelt sich der Gesundheitssektor schwach und verliert rund 1,5%. Neben AstraZeneca stehen auch defensive Branchen wie Telekommunikation und Lebensmittelwerte unter Druck. Der spanische IBEX 35 erholt sich um 1,1%, nachdem er zuvor infolge der Aussagen von Donald Trump zur NATO-Politik deutlich unter Druck geraten war.

Markt News: AstraZeneca erlebt stärksten Kurseinbruch seit 2020

Für erhebliche Verluste sorgt AstraZeneca. Die Aktie verliert zeitweise zwischen 9% und 10% und verzeichnet damit den stärksten Rückgang seit März 2020. Auslöser ist das Scheitern der Phase-III-Studie des gemeinsam mit Ionis Pharmaceuticals entwickelten Medikaments Wainua zur Behandlung der ATTR-CM (Transthyretin-Amyloid-Kardiomyopathie). Der primäre Studienendpunkt wurde verfehlt, wodurch Zweifel an den klinischen Erfolgsaussichten sowie an der Studienplanung des Unternehmens aufkommen.

Auch Ionis Pharmaceuticals gerät massiv unter Druck und verliert zwischen 12,5% und 13,8%.

Profiteure sind dagegen Wettbewerber mit bereits zugelassenen Therapien:

Alnylam Pharmaceuticals: +11%

BridgeBio Pharma: +16%

Hugo Boss lehnt Übernahmeangebot von Frasers Group ab

Hugo Boss empfiehlt seinen Aktionären, das Übernahmeangebot der britischen Frasers Group abzulehnen. Nach Ansicht des Managements spiegelt das Angebot von 38 Euro je Aktie den tatsächlichen Unternehmenswert sowie die langfristigen Wachstumsperspektiven nicht wider. Der gebotene Aufschlag von lediglich 4,3% sei nicht angemessen.

SK Hynix profitiert vom KI-Boom

Der südkoreanische Speicherchiphersteller SK Hynix stößt vor seinem geplanten US-Börsendebüt auf außergewöhnlich hohe Nachfrage. Nach Unternehmensangaben übersteigt das Ordervolumen das verfügbare Angebot um mehr als das Siebenfache. Die Aktie gewinnt an der Börse in Seoul rund 5,3% hinzu und unterstreicht damit das anhaltend hohe Interesse institutioneller Investoren am KI-Sektor.

Nordex und Computacenter überzeugen mit starken Geschäftszahlen

Nordex zählt ebenfalls zu den Gewinnern des Tages. Der Windanlagenhersteller gewinnt rund 5%, nachdem die Projektaufträge im zweiten Quartal auf 3.054 MW gestiegen sind. Besonders die starke Nachfrage aus den USA sorgt für Optimismus. Noch kräftiger legt Computacenter zu. Die Aktie springt um 11,1%, nachdem das Unternehmen besser als erwartete Geschäftszahlen vorgelegt hat. Wachstumstreiber bleibt die hohe Nachfrage nach KI-Infrastruktur und Rechenzentrumslösungen.

Novo Nordisk setzt Expansion in Indien fort

Novo Nordisk bringt mit Awiqli eine einmal wöchentlich zu verabreichende Insulintherapie auf den indischen Markt. Mit über 100 Millionen Diabetes-Patienten zählt Indien zu den weltweit wichtigsten Wachstumsmärkten. Dennoch bleibt der Wettbewerb intensiv. Neben Eli Lilly konkurriert Novo Nordisk auch mit zahlreichen lokalen Generikaherstellern um Marktanteile.

Experten Fazit

Die aktuelle Börse Aktuell zeigt einmal mehr, dass geopolitische Risiken kurzfristig in den Hintergrund treten können, wenn Anleger auf strukturelle Wachstumsthemen setzen. Vor allem KI- und Halbleiterwerte bestimmen die Markt News, während Ölpreis, US-Dollar und die Entwicklung im Nahen Osten die wichtigsten makroökonomischen Einflussfaktoren bleiben. Gleichzeitig sorgen Unternehmensmeldungen von AstraZeneca, Hugo Boss, Nordex oder SK Hynix für deutliche Einzelbewegungen und prägen das Marktgeschehen.

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FAQ

Warum steigen die Börsen trotz der Eskalation im Nahen Osten?

Anleger konzentrieren sich derzeit verstärkt auf Unternehmensnachrichten und das langfristige Wachstumspotenzial im KI-Sektor. Dadurch treten geopolitische Risiken kurzfristig in den Hintergrund.

Warum fällt AstraZeneca so stark?

Eine wichtige Phase-III-Studie des Medikaments Wainua verfehlte ihren primären Endpunkt. Dies belastet die Wachstumsaussichten des Unternehmens erheblich.

Warum profitieren Halbleiteraktien?

Berichte über einen möglichen Zugang chinesischer KI-Unternehmen zu Nvidias H200-Chips sowie die weiterhin hohe Nachfrage nach KI-Infrastruktur sorgen für Rückenwind im gesamten Halbleitersektor.

Welche Unternehmen stehen heute besonders im Fokus?

Zu den wichtigsten Einzelwerten zählen AstraZeneca, SK Hynix, Hugo Boss, Nordex, Computacenter, Novo Nordisk sowie die Halbleiterunternehmen ASML, Siltronic und Soitec.