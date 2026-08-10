BÖRSE AKTUELL: Kein Durchbruch in der Straße von Hormus; Investoren reagieren auf die Geschäftszahlen von Berkshire Hathaway

Das Wichtigste in Kürze Geopolitische Spannungen im Nahen Osten belasten die Märkte: Trotz ausbleibender direkter Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran sowie Angriffen im Rahmen der Seeblockade an der Straße von Hormus steigen die Preise für Öl und Gas deutlich an.

Trotz ausbleibender direkter Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran sowie Angriffen im Rahmen der Seeblockade an der Straße von Hormus steigen die Preise für Öl und Gas deutlich an. Ungewissheit über die US-Zinspolitik: Schwache US-Arbeitsmarktdaten dämpften zwar die Erwartungen an baldige Zinserhöhungen der Fed und verhalf den Aktienmärkten zum Wochenabschluss zu Rekordhochs, jedoch warten die Finanzmärkte für klare Impulse auf die anstehenden US-Inflationsdaten.

Schwache US-Arbeitsmarktdaten dämpften zwar die Erwartungen an baldige Zinserhöhungen der Fed und verhalf den Aktienmärkten zum Wochenabschluss zu Rekordhochs, jedoch warten die Finanzmärkte für klare Impulse auf die anstehenden US-Inflationsdaten. Unternehmens- und Makro-Entwicklungen: Während Chinas Wirtschaft unter schwacher Binnennachfrage und Unwettern leidet, investiert Berkshire Hathaway wieder verstärkt in Aktien; zeitgleich drohen Meta in Indien rechtliche Konsequenzen.

Iran-USA: Kein Durchbruch in der Frage der Straße von Hormus. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi erklärte, Teheran führe keine direkten Verhandlungen mit Washington, sondern tausche lediglich über Vermittler Botschaften aus. Der Iran hat neue, weitgehend bereits bekannte Bedingungen für die Wiederöffnung der Meerenge gestellt: die vollständige Aufhebung der Sanktionen, ein Ende der Seeblockade und die Aussetzung militärischer Operationen – also im Grunde eine Rückkehr zum Abkommen vom Juni. Im Gespräch mit Axios sagte Trump, die USA würden „die Sache locker angehen“ und lediglich „halbherzig“ mit dem Iran verhandeln, in der Hoffnung, dass wirtschaftlicher Druck und hohe Inflation Teheran zu Zugeständnissen zwingen würden.

Eskalation an einer zweiten Front - Jemen und der Persische Golf. Die Vereinigten Arabischen Emirate meldeten einen iranischen Raketenangriff auf einen mit ADNOC verbundenen Tanker in der Meerenge, bei dem es keine Opfer gab. Die jemenitischen Houthis haben sich zu einem Drohnenangriff auf die Raffinerie von Saudi Aramco in Jazan bekannt - als Vergeltung für saudische Drohnen, die den jemenitischen Luftraum verletzt hatten - und damit faktisch eine zweite Front neben der Straße von Hormus eröffnet. Das US-CENTCOM berichtete, dass bis Sonntag bereits 55 Handelsschiffe umgeleitet worden seien (gegenüber 35 in der Vorwoche), zwei neutralisiert und zwei weitere im Rahmen der Seeblockade durchsucht worden seien.

Netanjahu lehnt Trumps Plan für den Gazastreifen ab. Vor seinem rechtsgerichteten Kabinett lehnte der israelische Ministerpräsident Trumps 15-Punkte-Plan erneut ab und erklärte, das Militär werde sich nicht zurückziehen, solange die Hamas nicht entwaffnet sei - obwohl Israel unter dem Druck Washingtons tatsächlich größere Militäroperationen im Gazastreifen ausgesetzt hatte. Quellen im Weißen Haus deuten an, dass die Regierung diese Äußerungen als Teil des israelischen Wahlkampfs betrachtet und sie nicht als echtes Hindernis für den Plan ansieht.

Der US-Arbeitsmarkt und die Erwartungen hinsichtlich der Fed. Der schwächer als erwartet ausgefallene NFP-Bericht für Juli (-23.000 gegenüber den Erwartungen von +80.000) führte laut CME FedWatch dazu, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die Fed im September von 67 % auf rund 44 % sank. Die Märkte warten nun auf die wichtige VPI-Veröffentlichung am Mittwoch, die diese Erwartungen erneut in die eine oder andere Richtung verschieben könnte. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen bleibt jedoch mit rund 4,655 % auf einem hohen Niveau nahe der 4,70 %-Marke, was darauf hindeutet, dass der Anleihemarkt die Begeisterung des Aktienmarktes nicht vollständig teilt.

Die Wall Street beendet die Woche auf Rekordhochs, doch die Euphorie am Freitag wird durch die Unsicherheit rund um die Straße von Hormus am Wochenende gedämpft. Der S&P 500 schloss letzte Woche auf einem Allzeithoch und verzeichnete seine beste Woche seit April, angetrieben von schwächeren Arbeitsmarktdaten und der Hoffnung, dass die Fed mit Zinserhöhungen noch warten würde. Die Futures für Montag zeigen jedoch gemischte Tendenzen als Reaktion auf Araghchis Äußerungen - der S&P 500 legt um knapp 0,2% zu, während der Nasdaq um 0,25% steigt.

Asien reagiert positiv auf die Kursgewinne vom Freitag an der Wall Street und ignoriert dabei teilweise die geopolitischen Spannungen. Der Nikkei 225 legt um rund 1,7 bis 2 Prozent zu, angetrieben durch die AI-/Chip-Dynamik an der Wall Street, obwohl die Unsicherheit im Nahen Osten weitere Kursgewinne bremst. Der Kospi legt dank südkoreanischer Chiphersteller um rund 0,5-0,8 % zu, während der Kosdaq um über 5% in die Höhe schoss und einen Circuit Breaker auslöste, da Short-Positionen glattgestellt wurden. Der Hang Seng legt um rund 0,7% zu, während der ASX 200 leicht nachgibt; in ihrer Zusammenfassung der Juli-Sitzung signalisierte die BOJ ein wachsendes Risiko einer Inflationsüberschreitung, wobei einige Mitglieder zu einem schnelleren Tempo der Zinserhöhungen im September neigten. China: Die Inflation lässt nach, die Wirtschaft steht unter Druck, und obendrein wütet ein heftiger Taifun. Chinas Verbraucherpreisindex (VPI) stieg im Juli im Jahresvergleich um lediglich 0,5% - der schwächste Wert seit Januar und unter den Prognosen (0,8%) , während die Erzeugerpreise (PPI) um 3,5% zulegten und damit ebenfalls unter der Konsensschätzung von 3,8% lagen – ein Zeichen für nachlassenden Preisdruck und eine schwächere Binnennachfrage. Hinzu kam, dass der Taifun „Dolphin“ – der stärkste des Jahres – die Provinz Zhejiang heimsuchte, was die Evakuierung von über einer Million Menschen erzwang und den Offshore-Betrieb zum Erliegen brachte.

Die Inflation lässt nach, die Wirtschaft steht unter Druck, und obendrein wütet ein heftiger Taifun. Chinas Verbraucherpreisindex (VPI) stieg im Juli im Jahresvergleich um lediglich 0,5% - der schwächste Wert seit Januar und unter den Prognosen (0,8%) , während die Erzeugerpreise (PPI) um 3,5% zulegten und damit ebenfalls unter der Konsensschätzung von 3,8% lagen – ein Zeichen für nachlassenden Preisdruck und eine schwächere Binnennachfrage. Hinzu kam, dass der Taifun „Dolphin“ – der stärkste des Jahres – die Provinz Zhejiang heimsuchte, was die Evakuierung von über einer Million Menschen erzwang und den Offshore-Betrieb zum Erliegen brachte. USD/JPY: Das Währungspaar erholt sich vom Rückgang am Freitag nach den NFP-Zahlen, doch die weitere Richtung bleibt unklar. Der Wechselkurs fiel nach einem schwachen Arbeitsmarktbericht von 158,30 auf rund 156,70, bevor er sich wieder erholte und in Richtung 158,20 zurückkehrte. Das wichtigste Ereignis der Woche wird die Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex (VPI) am Mittwoch sein - jedes Ergebnis unterhalb des „heißen“ Szenarios wird weitere Kursgewinne des Dollars begrenzen. Das Risiko einer Währungsintervention begrenzt Kursgewinne in Richtung 160, während ein Abwärtsszenario in Richtung 155–156 sowohl eine nachlassende US-Inflation als auch eine Deeskalation im Nahen Osten erfordern würde. Rohstoffe: Öl- und Gaspreise steigen aufgrund von Sorgen um die Straße von Hormus; Gold nähert sich Rekordhochs. Brent-Rohöl notiert rund 1-2% höher bei etwa 84,4 USD/Barrel, während WTI um rund 1,7-2% auf etwa 78,4-78,8 USD/Barrel gestiegen ist, nachdem der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus am Freitag auf nur 8 bestätigte Durchfahrten gesunken war (-33% gegenüber dem Vortag); Citi hat ihre Brent-Prognose für das 3. Quartal auf 80 $ angehoben. Erdgas (NATGAS) verzeichnet von allen Anlageklassen den stärksten Anstieg und legt um 2,67% auf 2,735-2,745 zu, was die allgemeinen Sorgen im Energiesektor widerspiegelt. Gold gibt leicht nach (-0,12%) auf 4.335-4.336 $, nachdem es als Reaktion auf schwache Arbeitsmarktdaten ein Sieben-Wochen-Hoch erreicht hatte; die UBS weist jedoch auf kurzfristige Risiken hin, hält aber an ihrem Kursziel von 5.000 $ fest. Silber legt moderat zu (+0,45%) auf 63,74-63,83 $. Unternehmen: Berkshire Hathaway setzt Liquidität frei, Meta steht in Indien unter Druck. Der neue CEO von Berkshire, Greg Abel, stockte die Aktienrückkäufe im zweiten Quartal auf 4,5 Mrd. US-Dollar auf (gegenüber 235 Mio. US-Dollar im ersten Quartal) und wurde nach 14 Quartalen als Nettoverkäufer von Aktien zum Nettokäufer mit Nettokäufen von fast 20 Mrd. US-Dollar, darunter 10 Mrd. US-Dollar in Alphabet; Der Betriebsgewinn stieg um 16 % auf 12,98 Mrd. US-Dollar, während die Barmittel von einem Rekordwert von 397,4 Mrd. US-Dollar auf 365,5 Mrd. US-Dollar sanken. Ein parlamentarischer Ausschuss in Indien hat von Mark Zuckerberg verlangt, sich innerhalb von drei Tagen für die vorübergehende Sperrung des Beitrags von Premierminister Modi auf Facebook zu entschuldigen, andernfalls drohe der Entzug der „Safe-Harbor“-Immunität von Meta - ein Schritt, der nach Ansicht von Rechtsexperten den Betrieb der Plattform in dem Land faktisch verhindern würde. Die großen Ölkonzerne (Exxon, Chevron, BP, Shell, TotalEnergies) erzielten im zweiten Quartal aufgrund der kriegsbedingten Ölpreise einen Rekordgewinn von 48 Mrd. US-Dollar und einen Cash-Bestand von fast 90 Mrd. US-Dollar, was Kritik an Trump und erneute Forderungen nach einer Sondersteuer auf Gewinne auslöst, die Portugal bereits eingeführt hat.

Berkshire Hathaway setzt Liquidität frei, Meta steht in Indien unter Druck. Der neue CEO von Berkshire, Greg Abel, stockte die Aktienrückkäufe im zweiten Quartal auf 4,5 Mrd. US-Dollar auf (gegenüber 235 Mio. US-Dollar im ersten Quartal) und wurde nach 14 Quartalen als Nettoverkäufer von Aktien zum Nettokäufer mit Nettokäufen von fast 20 Mrd. US-Dollar, darunter 10 Mrd. US-Dollar in Alphabet; Der Betriebsgewinn stieg um 16 % auf 12,98 Mrd. US-Dollar, während die Barmittel von einem Rekordwert von 397,4 Mrd. US-Dollar auf 365,5 Mrd. US-Dollar sanken. Ein parlamentarischer Ausschuss in Indien hat von Mark Zuckerberg verlangt, sich innerhalb von drei Tagen für die vorübergehende Sperrung des Beitrags von Premierminister Modi auf Facebook zu entschuldigen, andernfalls drohe der Entzug der „Safe-Harbor“-Immunität von Meta - ein Schritt, der nach Ansicht von Rechtsexperten den Betrieb der Plattform in dem Land faktisch verhindern würde. Die großen Ölkonzerne (Exxon, Chevron, BP, Shell, TotalEnergies) erzielten im zweiten Quartal aufgrund der kriegsbedingten Ölpreise einen Rekordgewinn von 48 Mrd. US-Dollar und einen Cash-Bestand von fast 90 Mrd. US-Dollar, was Kritik an Trump und erneute Forderungen nach einer Sondersteuer auf Gewinne auslöst, die Portugal bereits eingeführt hat. Kryptowährungen und ein Überblick über den Handelstag. Bitcoin notiert leicht im Minus (-0,22%) zwischen 64.905 und 65.095 US-Dollar und bleibt damit hinter den Gewinnen an den Aktien- und Rohstoffmärkten zurück, was darauf hindeutet, dass das Kapital in den letzten Stunden eher in Öl, Gas und asiatische Technologieindizes geflossen ist als in digitale Vermögenswerte. Der heutige europäische Handel dürfte von den weiteren Entwicklungen rund um die Straße von Hormus und den Gazastreifen sowie von der Erwartung der am Mittwoch anstehenden US-Verbraucherpreisindexzahlen geprägt sein – da für Montag keine wichtigen makroökonomischen Daten anstehen, wird sich die Aufmerksamkeit der Anleger zudem auf die in dieser Woche erscheinenden Gewinnberichte von Unternehmen wie On Holding, Cava, Super Micro und CoreWeave richten. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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