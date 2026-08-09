📈 DAX Aktuell – DAX Prognose & Wochenausblick (KW 33 / 2026)

Der DAX steht nach dem Erreichen eines neuen Allzeithochs bei 26.371 Punkten zum Wochenschluss der KW 32/2026. Die DAX Prognose für die Kalenderwoche 33 / 2026 deutet mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 % auf eine fortgesetzte Tendenz nach oben oder eine Seitwärtskonsolidierung auf hohem Niveau hin. Getrieben von überraschend starken deutschen Industrieaufträgen (+3,1 %) und beeinflusst von einer Abkühlung am US-Arbeitsmarkt präsentiert sich das Chartbild im Tageschart oberhalb der 20-Tage-Linie (SMA 20 bei 25.425 Punkten) weiterhin klar bullisch.

📌 DAX Key Takeaways (Das Wichtigste auf einen Blick) Indexstand & Rekordhoch: Der DAX schloss die Handelswoche bei 26.371 Punkten, nachdem im Wochenverlauf ein neues Allzeithoch markiert wurde.

Prognose für die neue Woche: Übergeordnet wird eine seitwärts bis aufwärts gerichtete Bewegung erwartet (55 % Wahrscheinlichkeit für das Bull-Szenario vs. 45 % Bear-Szenario).

Zentrale Schlüsselmarken: Nächste maßgebliche Widerstände liegen bei 26.444–26.477 sowie 26.615 Punkten. Wichtige Unterstützungen verlaufen bei 26.295–26.344 und 25.902–25.938 Punkten.

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Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 09.08.2026: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

geschrieben von Jens Chrzanowski

🌍 DAX Aktuell: Marktradar & Rahmenbedingungen

US-Arbeitsmarkt setzt Federal Reserve unter Druck

Stellenabbau im Juli: In den USA fielen im vergangenen Monat netto rund 23.000 Stellen weg. Ökonomen hatten im Vorfeld mit einem Zuwachs von 80.000 Arbeitsplätzen gerechnet.

Betroffene Sektoren: Der Abbau traf vor allem das Bildungswesen, den Einzelhandel und den Finanzsektor.

Revision des Vormonats: Der Beschäftigungsaufbau im Juni wurde deutlich von ursprünglich 57.000 auf 20.000 Jobs nach unten korrigiert. Die Arbeitslosenquote sank leicht auf 4,1 %.

Geldpolitisches Dilemma: Die US-Notenbank steht im Rahmen ihres Doppelmandats (Preisstabilität und Vollbeschäftigung) vor einer Herausforderung: Die Inflation zeigte sich zuletzt wieder fester, während sich der Arbeitsmarkt abkühlt. Mehrere Fed-Vertreter stellten für die kommende September-Sitzung bereits eine Zinsanhebung zur Diskussion.

Deutsche Industrie überrascht mit Auftragsplus

Starkes Neugeschäft: Die deutsche Wirtschaft verzeichnete im Juni ein Auftragsplus von 3,1 % gegenüber dem Vormonat – getrieben durch Großaufträge. Erwartet worden war lediglich ein Zuwachs von 0,3 %.

Treiber der Entwicklung: Stark präsentierte sich der Maschinenbau (+12,7 %) sowie der Bereich Elektronik, Datenverarbeitung und Optik (+22,7 %). Die Automobilindustrie legte um 3,8 % zu.

Dämpfer im sonstigen Fahrzeugbau: Nach einem starken Vormonat gingen die Bestellungen im Segment Flugzeuge, Schiffe, Züge und Militärfahrzeuge um 41,7 % zurück.

↩️ DAX Rückblick: Handelstage vom 03.08. bis 07.08.2026

Der DAX startete am Montag der abgelaufenen Handelswoche vorbörslich bei 25.905 Punkten – 542 Punkte über dem Niveau des Vorwochenbeginns.

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 09.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Neues Allzeithoch: Kaufinteresse trieb den Index bis Mittwoch auf einen neuen Rekordstand. Darauffolgende Gewinnmitnahmen fielen moderat aus.

Wochenschluss: Nach einer kurzen Konsolidierungsphase zogen die Notierungen am Freitag mit Xetra-Start wieder an. Der Index bestätigte das Allzeithoch und schob sich um drei Punkte darüber, bevor die Kurse zum Handelsschluss leicht bröckelten.

Wochenschlusskurs: 26.371 Punkte .

Handelsspanne: Die Range lag bei 902 Punkten und damit knapp über der Vorwoche, jedoch unter dem Jahresdurchschnitt.

DAX Performance - prozentuale Veränderung Woche, Monat, Jahr

📈 DAX Chartcheck:: Daily & 4H-Chart

Tageschart (Daily) – Übergeordnet bullisch

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 09.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Indikator / Marke Wert / Niveau Einschätzung SMA 20 25.425 Punkte Hauptunterstützung (Tagesschluss) SMA 50 25.147 Punkte Sekundäre Unterstützung Nächste Kursziele 26.615/30 – 26.835/50 Punkte Oberseitige Zonen

Der DAX ist im Tageschart weiterhin klar bullisch einzustufen. Trotz kurzzeitiger Gewinnmitnahmen am Donnerstag konnte der Index die Verluste am Freitag vollständig egalisieren.

Trendfortsetzung: Solange der DAX per Tagesschlusskurs über der SMA20 (25.425 Punkte) notiert, bleibt die Aufwärtsbewegung intakt. Neue Rekordhochs in Richtung 26.615/30 Punkte sowie 26.835/50 Punkte sind denkbar.

Rücksetzer: Korrekturen bis an die SMA20 gelten als unkritisch, sofern eine Stabilisierung erfolgt. Ein Tagesschlusskurs unter der SMA20 würde das Chartbild eintrüben und die SMA50 bei 25.147 Punkten in den Fokus rücken.

4-Stunden-Chart (4h) – Kurzfristig stabil

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 09.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart konsolidierte der DAX nach dem Mittwochs-Hoch unter die SMA20 (aktuell bei 26.464 Punkten), hielt jedoch engen Kontakt zur Durchschnittslinie und schob sich zum Wochenende wieder darüber.

Bullisches Szenario: Ein Verbleib über der SMA20 stützt die Erholung in Richtung der im Tageschart genannten Ziele.

Bärisches Szenario: Fällt der Index nachhaltig unter die SMA20, drohen Abgaben in Richtung der SMA50 (25.939 Punkte). Ein Bruch der SMA50 erhöht den Druck in Richtung der SMA200 (25.302 Punkte).

Experten-Kommentar von Jens Chrzanowski: "Das Tageschart ist bullisch zu interpretieren. Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA20 notiert, besteht die Perspektive, neue Hochs zu formatieren. Diese Bullen-Sichtweise wäre erst bei einem bestätigten Tagesschlusskurs unter der SMA20 hinfällig."

🛠️ DAX Chartcheck: Wichtige Kursmarken im Fokus - Unterstützungen & Widerstände

Wichtige Chartmarken

Kategorie Kurslevel (Punkte) 🔼 Widerstände

(Resistances) 26.377 / 26.444–26.477 / 26.549 / 26.615 / 26.732 🔽 Unterstützungen:

(Supports) 26.295–26.344 / 26.176 / 26.071–26.080 / 25.902–25.938 / 25.789 / 25.676 / 25.515–25.591

Setup-Schlüsselmarken

Intraday-Marken: 26.477 und 26.181 Punkte

Tagesschlussmarken: 26.570 und 25.985 Punkte

Break1 Bull (Wochenschluss): 14.111 Punkte

Break2 Bull (Montagsschluss): 12.438 Punkte

Boxbereich: 25.808 bis 11.595 Punkte

Zyklische Spanne (2020–2033): 27.855 bis 7.844 Punkte

für aktive Daytrader Trading -Ausblick – DAX Setups

🟢 Long-Setup - DAX Prognose bullisch

Gelingt es den Käufern, den DAX stabil über der Marke von 26.371 Punkten zu halten, liegen die nächsten Anlaufziele in den folgenden Etappenbereichen:

Erste Zielzone: 26.389 bis 26.493 Punkte Zweite Zielzone: 26.515 bis 26.660 Punkte Erweiterte Zielzone: 26.681 bis 26.854 Punkte Maximalbereich: 26.877 bis 27.113 Punkte

🔴 Short-Setup - DAX Prognose bärisch

Kann sich der DAX nicht über der 26.371 Punkte-Marke behaupten, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für eine Abwärtsbewegung mit folgenden Zielen:

Erste Zielzone: 26.348 bis 26.220 Punkte Zweite Zielzone: 26.199 bis 26.038 Punkte Erweiterte Zielzone: 26.024 bis 25.882 Punkte Maximalbereich: 25.864 bis 25.743 Punkte

🎲 Erwartete Tendenz & Wahrscheinlichkeiten (KW 33 / 2026)

Übergeordnete Tendenz: Seitwärts / Aufwärts

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 45 %

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❓ FAQ: Häufige Fragen zu DAX Aktuell & Chartanalyse

Wie lautet die DAX Prognose für die KW 33 / 2026?

Die übergeordnete DAX Prognose für die Kalenderwoche 33 / 2026 ist seitwärts bis aufwärts ausgerichtet. Basierend auf der technischen Chartanalyse liegt die Wahrscheinlichkeit für das bullische Szenario bei 55 %, während das bärische Szenario mit 45 % bewertet wird.

Bei welchem Stand schloss der DAX in der vergangenen Handelswoche?

Der DAX beendete die Handelswoche (KW 32 / 2026) bei einem Wochenschlusskurs von 26.371 Punkten. Zuvor markierte der Index im Wochenverlauf ein neues Allzeithoch.

Welche Unterstützungen und Widerstände sind für den DAX aktuell entscheidend?

Wichtige DAX-Widerstände: 26.377 Punkte, 26.444–26.477 Punkte, 26.549 Punkte, 26.615 Punkte sowie 26.732 Punkte.

Wichtige DAX-Unterstützungen: 26.295–26.344 Punkte, 26.176 Punkte, 26.071–26.080 Punkte, 25.902–25.938 Punkte, 25.789 Punkte, 25.676 Punkte und 25.515–25.591 Punkte.

Welche fundamentalen Faktoren beeinflussen den DAX aktuell?

Der DAX wird derzeit von zwei Hauptfaktoren bewegt:

US-Arbeitsmarkt & Fed: Ein schwacher US-Arbeitsmarkt (Stellenabbau von 23.000 Jobs im Juli) bei gleichzeitig leicht gestiegener Inflation setzt die Federal Reserve bezüglich einer möglichen Zinsanhebung im September unter Druck. Deutsche Industrieaufträge: Die deutsche Wirtschaft verzeichnete im Juni ein überraschend starkes Auftragsplus von 3,1 %, maßgeblich getrieben vom Maschinenbau (+12,7 %) und der Elektronikbranche (+22,7 %).

Ab wann trübt sich das DAX-Chartbild technisch ein?

Im Tageschart bleibt das Bild bullisch, solange der DAX per Tagesschlusskurs über der 20-Tage-Linie (SMA 20 bei 25.425 Punkten) notiert. Erst ein nachhaltiger Tagesschluss unter der SMA 20 sowie der SMA 50 (25.147 Punkte) würde den Aufwärtstrend infrage stellen und weitere Gewinnmitnahmen auslösen.

Welche Trading-Ziele gelten für das Long- und Short-Setup der KW 33 / 2026?

Long-Setup: Kann sich der DAX über 26.371 Punkten halten, liegen die nächsten Etappenziele bei 26.437/39 Punkten, 26.515/17 Punkten, 26.658/60 Punkten und im maximalen Erholungsfall bei 27.111/13 Punkten.

Short-Setup: Rutscht der DAX unter 26.371 Punkte, drohen Abgaben in Richtung 26.303/01 Punkte, 26.173/71 Punkte, 25.985/83 Punkte und im erweiterten Verlauf bis 25.745/43 Punkte.

Allgemeine Grundlagen: DAX FAQ

Was ist der DAX und wie setzt er sich zusammen?

Der DAX (Deutscher Aktienindex) ist der führende Aktienindex in Deutschland. Er bildet die Kursentwicklung der 40 größten und umsatzstärksten deutschen Unternehmen (Blue Chips) ab, die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet sind.

Ist der DAX ein Kursindex oder ein Performanceindex?

Der DAX wird standardmäßig als Performanceindex berechnet. Das bedeutet, dass alle Dividenden- und Sonderzahlungen der enthaltenen Unternehmen rechnerisch reinvestiert werden. Neben der reinen Kursentwicklung spiegelt der DAX somit den Gesamtertrag (Total Return) wider.

Wie wird die Gewichtung der Aktien im DAX bestimmt?

Die Gewichtung der Unternehmen erfolgt nach der Free-Float-Marktkapitalisierung (Marktwert der frei handelbaren Aktien). Um eine Dominanz einzelner Großkonzerne zu verhindern, gilt ein Kapping-Limit: Eine einzelne Aktie darf maximal 10 % des Gesamtgewichts im Index ausmachen.

Welche Handelszeiten gelten für den DAX?

Xetra-Hauptbörse: 09:00 bis 17:30 Uhr (MEZ/MESZ). Der Xetra-Schlusskurs bildet die Basis für den täglichen DAX-Offizieller-Endstand.

Vorbörslicher / Nachbörslicher Handel (X-DAX, L-DAX): 08:00 bis 09:00 Uhr sowie 17:30 bis 22:15 Uhr.

Wie oft wird die Zusammensetzung des DAX überprüft?

Die Qontigo (Tochtergesellschaft der Deutschen Börse) überprüft die DAX-Zusammensetzung regulär zweimal jährlich im März und September (Regular Review). Ergänzende Anpassungen im Rahmen der Fast-Exit- oder Fast-Entry-Regeln können jeweils im Juni und Dezember vorgenommen werden.