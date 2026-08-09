🟡 Goldpreis aktuell: Gold Prognose & Analyse – Wochenausblick KW 33/2026

Der Goldpreis zeigt sich zum Start in die Handelswoche aktuell bullisch untermauert: Nach einem dynamischen Anstieg in der Vorwoche schloss das Edelmetall bei 4.340,60 US-Dollar und verzeichnete damit den stärksten Wochengewinn seit Jahresbeginn. Während sich das kurzfristige Chartbild deutlich aufgehellt hat, steht der Goldpreis nun vor entscheidenden Widerstandsmarken.

Goldpreis aktuell – Ausblick KW 33/2026 kurz gefasst: Für die KW 33/2026 deutet die technische Analyse beim Goldpreis auf eine Tendenz von seitwärts bis aufwärts hin (Bull-Wahrscheinlichkeit: 60 %). Hält sich das Edelmetall über der Marke von 4.340,60 US-Dollar, liegt das nächste große Etappenziel im Tageschart im Bereich der SMA200 bei ca. 4.505,80 US-Dollar.

📌 Goldpreis Key Takeaways (Das Wichtigste auf einen Blick)

Starkes Momentum: Der Goldpreis geht mit dem höchsten Wochengewinn seit KW 04/2026 in die neue Handelswoche.

Charttechnische Lage: Der 4H-Chart ist klar bullisch, der Daily-Chart hat sich auf neutral mit Aufhellungstendenz verbessert.



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► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 09.08.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick 🔴 Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

🔙 Goldpreis Rückblick: Wie entwickelte sich der Goldpreis? (03.08.2026 – 07.08.2026)

Der Goldpreis startete am Montagmorgen bei 4.068,90 US-Dollar in die Handelswoche. Damit lag das Edelmetall 23,90 US-Dollar unter dem Niveau des Vorwochenbeginns, jedoch 26,60 US-Dollar über dem letzten Wochenschlusskurs.

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 09.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach einer anfänglichen Seitwärtskonsolidierung in einer engen Handelsspanne setzte ab Mittwoch im Frühhandel nachhaltiges Kaufinteresse ein. Wer Gold aktuell beobachtet, sah eine dynamische Erholung: Der Kurs schob sich bis an das 50,0 % Retracement bei knapp 4.300 US-Dollar. Nach einem kurzen Rücksetzer setzte sich die Aufwärtsbewegung am Freitag fort. Gold etablierte sich oberhalb des 50,0 % Retracements und verabschiedete sich bei 4.340,60 US-Dollar aus dem Handel.

Key-Facts der vergangenen Woche:

Sehr starker Wochengewinn: Stärkster Anstieg seit der KW 04/2026 - prozentual rund 7,1% Wochenperformance

Wochenhoch & Wochentief: Beide Marken lagen über den Niveaus der Vorwoche.

Handelsspanne (Range): Deutlich über dem Vorwochenwert und über dem Jahresschnitt.

Rückblick auf unsere Vorwochen-Prognose: Das obere Anlaufziel bei 4.180,90 US-Dollar wurde dynamisch überschritten. Die Rücksetzer auf der Unterseite hielten vor dem errechneten Unterziel bei 4.017,60 US-Dollar. Die sehr, sehr starke Wochenperformance von über 7% Plus haben wir so nicht gesehen.

Goldpreis Performance: prozentuale Entwicklung Woche, Monat, Jahr

📊 Wichtige Marken: Unterstützungen & Widerstände

Marke 🔼 Gold Widerstände

(Resistance) 🔽 Gold Unterstützungen

(Support) R1 / S1 4.475,70 4.312,10 R2 / S2 4.505,80 4.279,90 R3 / S3 4.595,10 4.237,20 R4 / S4 4.623,30 4.151,40 R5 / S5 4.718,70 4.127,80 R6 / S6 4.773,30 4.084,80

Die wichtigsten Marken auf Basis des Gold-Setups:

Intraday-Marken: 4.396 US-Dollar und 4.220 US-Dollar

Tagesschlussmarken: 4.594 US-Dollar und 4.077 US-Dollar

Break 1 Bull (Wochenschluss): 2.491 US-Dollar

Break 2 Bull (Montagsschluss): 1.977 US-Dollar

Boxbereich: 6.153 bis 2.941 US-Dollar

Range: 5.777 bis 2.491 US-Dollar

Zyklische Bewegungen (2020–2033): 11.222 bis 1.045 US-Dollar

Daily-Chart (Tageschart): Neutral mit Aufhellungstendenz

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 09.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart konnte sich der Goldpreis im Juli mehrfach im Bereich des 61,8 % Retracements stabilisieren. Nachdem die SMA20 (aktuell bei 4.084,80 US-Dollar) lange Zeit als Hürde fungierte, gelang in der vergangenen Handelswoche der Befreiungsschlag: Gold stieg über die SMA50 (aktuell bei 4.151,40 US-Dollar) sowie über das 50,0 % Retracement.

Szenario Bullish: Hält der Schub an, steigt die Wahrscheinlichkeit für einen Test der SMA200 (aktuell bei 4.505,80 US-Dollar). Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 und das 38,2 % Retracement dreht das übergeordnete Bild klar auf Bullisch.

Szenario Bearish: Fällt der Kurs erneut unter die SMA50, bietet die SMA20 bei 4.084,80 US-Dollar Halt. Um die Erholung nicht zu gefährden, sollte die SMA50 idealerweise nicht mehr getestet werden.

Übergeordnete Prognose (Tageschart): Neutral

4H-Chart (4-Stunden-Chart): Kurzfristig bullisch

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 09.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4H-Chart hat sich das Bild für Gold aktuell deutlich aufgehellt. Die SMA200 (aktuell bei 4.080,30 US-Dollar), die zuvor Bewegungen deckelte, wurde nach oben durchbrochen. Nach Zwischenstopps an der SMA20 (4.237,20 US-Dollar) und SMA50 (4.127,80 US-Dollar) etablierte sich das Edelmetall oberhalb des 50,0 % Retracements.

Solange sich der Goldpreis über dem 50,0 % Retracement hält, bleibt der Fokus auf der Oberseite.

Gibt die Marke nach, dient die SMA20 als erste Stütze. Ein Verlust dieser Linie würde das Chartbild wieder eintrüben und Abgaben Richtung SMA50 / SMA200 einleiten.

Kurzfristige Prognose (4h): Bullisch

💡 Experten-Kommentar zum Goldpreis

Experten-Kommentar von Jens Chrzanowski: „Die laufende Aufwärtsbewegung könnte sich im Tageschart bis in den Bereich der SMA200 fortsetzen. Als bullisch wäre der Tageschart dann zu interpretieren, wenn sich Gold über dem 38,2 % Retracement etabliert hat. Wesentlich unter die SMA50 sollte Schwäche in den kommenden Handelstagen nicht mehr gehen.“

Erwartete Goldpreis-Tendenz (KW 33/2026): Seitwärts / Aufwärts

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 40 %

Trading -Szenarien für den Goldpreis

🟢 Long Setup (Gold Prognose bullisch)

Hält sich der Goldpreis stabil über 4.340,60 US-Dollar, bestehen gute Chancen auf eine Fortsetzung der Rallye.

Erste Zielzone: 4.342,70 bis 4.388,60 US-Dollar (Zwischenmarken: 4.355,10 / 4.370,50 / 4.382,50 USD)

Erweiterte Zielzone: 4.390,90 bis 4.456,30 US-Dollar (Zwischenmarken: 4.406,10 / 4.424,40 / 4.442,10 USD)

🔴 Short Setup (Gold Prognose bärisch)

Kann die Marke von 4.340,60 US-Dollar nicht verteidigt werden, droht eine Konsolidierung.

Erste Zielzone: 4.337,10 bis 4.279,10 US-Dollar (Zwischenmarken: 4.318,90 / 4.302,10 / 4.289,70 USD)

Erweiterte Zielzone: 4.277,00 bis 4.207,80 US-Dollar (Zwischenmarken: 4.257,50 / 4.237,90 / 4.220,90 USD)

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Wichtiger Hinweis: Chancen & Risiken beim Goldhandel

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Für beides gilt: dies sind durchschnittliche Werte, es kann durchaus viel mehr oder viel weniger sein! Chancen und Risiken gehen grundsätzlich Hand-in-Hand.



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❓ Häufig gestellte Fragen zum Goldpreis (FAQ)

Wie steht der Goldpreis aktuell und wie war die jüngste Entwicklung?

Der Goldpreis verabschiedete sich mit 4.340,60 US-Dollar aus dem Handel der Vorwoche. Nach einem Wochenstart bei 4.068,90 US-Dollar verzeichnete das Edelmetall ab Mitte der Woche einen starken Kursanstieg und erzielte damit den größten Wochengewinn seit der KW 04/2026.

Wie lautet die Goldpreis-Prognose für die KW 33/2026?

Die übergeordnete Trendprognose für den Goldpreis in der KW 33/2026 ist seitwärts bis aufwärts gerichtet. Das technische Setup signalisiert eine 60 %ige Wahrscheinlichkeit für ein Bull-Szenario und eine 40 %ige Wahrscheinlichkeit für ein Bear-Szenario.

Ist das Chartbild bei Gold aktuell bullisch oder bearish?

Das Chartbild für Gold aktuell unterscheidet sich je nach Zeithorizont:

4-Stunden-Chart (4H): Bullisch, da sich der Kurs über der SMA200 und dem 50,0 % Retracement etablieren konnte.

Tageschart (Daily): Neutral mit Aufhellungstendenz. Erst ein Ausbruch über die SMA200 (4.505,80 US-Dollar) und das 38,2 % Retracement schaltet das übergeordnete Bild komplett auf Bullisch.

Welche Widerstände und Unterstützungen sind für den Goldpreis jetzt wichtig?

Die Schlüsselmarken für die kommende Handelswoche lauten:

Wichtigste Widerstände: 4.475,70 US-Dollar, 4.505,80 US-Dollar (SMA200) und 4.595,10 US-Dollar.

Wichtigste Unterstützungen: 4.312,10 US-Dollar, 4.279,90 US-Dollar und 4.237,20 US-Dollar (SMA20 im 4H-Chart).

Welche Preiszonen gelten für Long- und Short-Setups beim Goldpreis?

Long-Setup: Ein Halten der Marke von 4.340,60 US-Dollar eröffnet Erholungspotenziale über 4.388,60 US-Dollar bis hin zu maximal 4.456,30 US-Dollar.

Short-Setup: Fällt der Kurs unter 4.340,60 US-Dollar, drohen Rücksetzer in Richtung der First-Line-Supports bei 4.279,10 US-Dollar und im erweiterten Fall bis 4.207,80 US-Dollar.



Generelle FAQ: Gold & Goldpreis

Was ist die Feinunze Gold und wie wird der Goldpreis gemessen?

Eine Feinunze (Troy Ounce, Symbol: oz. tr.) ist das internationale Standardmaß für Edelmetalle und entspricht exakt 31,1034768 Gramm reinem Gold (24 Karat / 999er Feingehalt). Der weltweite Goldpreis wird an den Finanzmärkten primär in US-Dollar pro Feinunze (XAU/USD) angegeben und im fortlaufenden Handel als Spotpreis (Kassapreis) ermittelt.

Welche Hauptfaktoren beeinflussen den Goldpreis?

Der Goldpreis wird durch ein Zusammenspiel makroökonomischer und geopolitischer Variablen gesteuert:

US-Dollar-Kurs: Da Gold weltweit in USD gehandelt wird, führt ein schwächerer US-Dollar meist zu einem steigenden Goldpreis (inverse Korrelation).

Realzinsen: Die Differenz zwischen Nominalzins und Inflationsrate ist der entscheidende Treiber. Da Gold keine laufenden Zinsen oder Dividenden abwirft, sinken die Opportunitätskosten für das Halten von Gold bei niedrigen oder negativen Realzinsen.

Geopolitische Unsicherheiten: In Krisenzeiten (Kriege, politische Instabilität, Bankenkrisen) steigt die Nachfrage nach Gold als „Sicherer Hafen“.

Zentralbankkäufe: Die Käufe von Währungsreserven durch Notenbanken (z. B. PBoC, RBI) beeinflussen die fundamentale Nachfrage stark.

Angebot und Nachfrage: Förderung durch Minengesellschaften, Recycling-Quote sowie die Nachfrage aus der Schmuck- und Industriebranche.

Warum gilt Gold als Inflationsschutz und „Sicherer Hafen“?

Gold gilt historisch als kaufkraftbeständig, da es physisch begrenzt und nicht beliebig durch Zentralbanken vermehrbar ist. Im Gegensatz zu Anleihen oder Aktien trägt physisches Gold kein Emittenten- oder Ausfallrisiko (Kontrahentenrisiko). In Phasen hoher Inflation oder Währungsentwertung schichten Investoren Kapital in Sachwerte um, was die Goldnachfrage stützt.

Was ist der Unterschied zwischen dem Gold-Spotpreis und dem Futures-Preis?

Spotpreis (Kassapreis): Der aktuelle Marktpreis für die sofortige Übertragung und Lieferung von physischem Gold auf dem Außerbörslichen Markt (Over-the-Counter / OTC, z. B. London Bullion Market).

Futures-Preis (Terminpreis): Der Preis für einen Gold-Kontrakt mit einem festgelegten Lieferdatum in der Zukunft (gehandelt an Terminbörsen wie der New Yorker COMEX). Der Futures-Preis enthält zusätzlich Lager-, Versicherungs- und Zinskosten (Cost of Carry).

Wie unterscheiden sich physisches Gold und Papiergold?