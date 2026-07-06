Börse Aktuell: Markt News - Fed, OPEC+, DAX, S&P 500 und Yen im Fokus

Die internationalen Finanzmärkte starten mit gemischten Vorzeichen in die neue Handelswoche. Während geopolitisch vorerst keine neuen Eskalationen zu beobachten sind, richten Anleger ihren Fokus auf die anstehenden Konjunkturdaten, das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung sowie den Beginn der US-Berichtssaison. Gleichzeitig sorgen die Produktionsausweitung der OPEC+, die Entwicklung am Devisenmarkt und die anhaltende Stärke der KI-Branche für wichtige Impulse.

Geopolitische Lage bleibt stabil

Die geopolitische Situation hat sich zum Wochenauftakt kaum verändert. Neue Fortschritte bei den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran blieben aus. Dennoch normalisiert sich der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus schrittweise. In der vergangenen Woche passierten insgesamt 160 Schiffe, darunter 98 Öltanker, die wichtige Wasserstraße. Das liegt jedoch weiterhin unter dem Vorkriegsdurchschnitt von rund 138 Schiffen pro Tag. Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält der NATO-Gipfel in der Türkei, an dem US-Präsident Donald Trump teilnimmt. Geplant ist dort auch ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, bei dem mögliche Schritte zur Beendigung des Ukraine-Kriegs diskutiert werden sollen. Im Roten Meer wurde unterdessen erneut ein Frachtschiff vor der Küste des Jemen angegriffen. Trotz dieses Vorfalls gilt die Waffenruhe mit den Huthi-Rebellen weiterhin als weitgehend stabil.

Fed-Protokoll und Konjunkturdaten stehen im Mittelpunkt

Makroökonomisch richtet sich der Blick in dieser Woche vor allem auf das Protokoll der Juni-Sitzung der US-Notenbank, das am Mittwoch veröffentlicht wird. Es handelt sich um das erste Sitzungsprotokoll unter dem neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh, der sich in der Vergangenheit kritisch zur umfangreichen Forward Guidance der Notenbank geäußert hatte. Nach dem zuletzt schwächeren US-Arbeitsmarktbericht rechnen die Terminmärkte derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 78%, dass die US-Leitzinsen bei der Sitzung Ende Juli unverändert bleiben. Gleichzeitig steigen die Erwartungen, dass es im September zu einer Zinssenkung kommen könnte.

Bereits heute stehen weitere wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda:

Veröffentlichung des ISM Service Index für Juni (Prognose: 54,2 Punkte nach zuvor 54,5 Punkten)

Rede von Fed-Gouverneur Christopher Waller

Auftritt von EZB-Präsidentin Christine Lagarde im Rahmen einer ECB-Konferenz

OPEC+ erhöht Fördermengen erneut

Auch der Energiemarkt bleibt im Fokus der Anleger. Die OPEC+ bestätigte ihre mittlerweile fünfte monatliche Anhebung der Förderquoten in Folge. Ab August wird die Produktion um weitere 188.000 Barrel pro Tag ausgeweitet. Seit April summiert sich die zusätzliche Fördermenge damit auf nahezu 800.000 Barrel täglich. Die Entscheidung belastet die Ölpreise leicht. Brent notiert aktuell im Bereich von 71,78 bis 71,90 US-Dollar je Barrel und damit auf dem niedrigsten Niveau seit rund vier Monaten. WTI bewegt sich zwischen 68,47 und 68,72 US-Dollar.

Wall Street nahe Rekordständen

Die US-Börsen beendeten die vergangene Handelswoche mit deutlichen Gewinnen. Der Dow Jones näherte sich neuen Rekordständen und legte auf Wochensicht rund 2% zu. Der S&P 500 gewann 1,8%, während der Nasdaq um 2,1% zulegte. Etwas Gegenwind kam zuletzt aus dem Halbleitersektor. Der Semiconductor ETF (SMH) verlor im Wochenverlauf rund 3,2%.

Zum Wochenstart präsentieren sich die Futures leicht schwächer:

S&P 500 Futures: -0,15%

Nasdaq Futures: -0,48%

DAX Futures nahezu unverändert

FTSE Futures nahezu unverändert

Euro Stoxx 50 leicht im Minus mit rund -0,2%

Asien wartet auf KI-Berichtssaison

An den asiatischen Börsen überwog eine vorsichtige Stimmung. Anleger positionieren sich bereits für die bevorstehende Berichtssaison der großen KI- und Halbleiterunternehmen. Der japanische Nikkei verlor zwischen 0,7% und 1,4%. Der Kospi in Südkorea gab um 0,9% bis 1,2% nach. Belastend wirkte eine Warnung der Bank of Korea vor den Risiken stark gehebelter ETFs auf Samsung Electronics und SK Hynix, die gemeinsam mehr als die Hälfte der Marktkapitalisierung des Index ausmachen.

Etwas robuster präsentierten sich dagegen:

Hang Seng: +0,4%

CSI 300 nahezu unverändert

ASX 200 nahezu unverändert

Devisenmarkt: Yen bleibt im Mittelpunkt

Am Devisenmarkt zeigt sich der US-Dollar weitgehend stabil. Der US-Dollar-Index notiert bei rund 100,9 Punkten. Besonders aufmerksam verfolgen Marktteilnehmer weiterhin den japanischen Yen. Das Währungspaar USD/JPY bewegt sich zwischen 161,5 und 161,9 und nähert sich damit erneut dem 40-Jahres-Hoch bei 162,84. Die Sorge vor einer Intervention des japanischen Finanzministeriums begrenzt bislang weitere Kursanstiege. Gleichzeitig gehen mehrere Investmentbanken, darunter Goldman Sachs, weiterhin von einer mittelfristigen Aufwertung des Währungspaars bis auf 165 aus, sofern sich die fundamentalen Rahmenbedingungen nicht verändern. Der Euro handelt stabil im Bereich von 1,1430 US-Dollar, während das britische Pfund zwischen 1,3351 und 1,3381 US-Dollar notiert.

Rohstoffe: Öl und Edelmetalle geben nach

Die Rohstoffmärkte zeigen sich überwiegend schwächer. Gold korrigiert nach dem kräftigen Anstieg der Vorwoche um mehr als 2% und notiert aktuell zwischen 4.151 und 4.172 US-Dollar je Feinunze. Belastend wirkt vor allem der etwas festere US-Dollar. J.P. Morgan hält dennoch an einem Kursziel von 4.300 US-Dollar für das dritte Quartal fest. Silber verliert rund 1% und fällt auf 61,7 bis 61,8 US-Dollar je Unze. Den stärksten Rückgang verzeichnet Erdgas mit einem Minus von nahezu 2%.

Unternehmensseite: Samsung eröffnet die Berichtssaison

Auf Unternehmensseite steht Samsung Electronics im Fokus. Der Konzern dürfte am Dienstag einen rund 18-fachen Anstieg des operativen Gewinns auf etwa 86 Billionen Won (rund 56,35 Milliarden US-Dollar) ausweisen. Haupttreiber bleibt die starke Nachfrage nach KI-Speicherchips. Auch SK Hynix sorgt für Aufmerksamkeit. Das Unternehmen bereitet einen Börsengang in den USA mit einem Volumen von rund 28 Milliarden US-Dollar vor. In den USA eröffnen Delta Air Lines und PepsiCo in dieser Woche die Berichtssaison, bevor in der kommenden Woche die großen Banken ihre Quartalszahlen veröffentlichen.

Bitcoin bleibt stabil

Am Kryptomarkt bleibt die Lage ruhig. Bitcoin notiert weiterhin im Bereich von 63.000 bis 63.200 US-Dollar und reagiert bislang kaum auf die aktuellen Entwicklungen an den internationalen Finanzmärkten.

Ausblick auf den Handelstag

Im Mittelpunkt des heutigen Handels stehen die Veröffentlichung des US-ISM-Serviceindex, die Reden von Fed-Mitglied Christopher Waller und EZB-Präsidentin Christine Lagarde sowie die weitere Entwicklung des japanischen Yen. Sollte USD/JPY den Bereich um 162,80 erreichen, rechnen Marktteilnehmer zunehmend mit einer möglichen Intervention der japanischen Behörden.

Am Mittwoch dürfte sich der Fokus dann auf das Fed-Protokoll sowie den Zinsentscheid der Reserve Bank of New Zealand richten.

SO SEHEN SIEGER AUS!