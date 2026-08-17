SpaceX Aktie im Steilflug: Institutionelle Käufe beflügeln die Aktien News 🚀

Das Wichtigste in Kürze 🏛️ Milliarden-Zukäufe durch Institutionelle: Harvard Management sicherte sich eine Position von 2,2 Milliarden US-Dollar (über 50 % ihres US-Portfolios); auch die University of California und Intesa Sanpaolo stiegen groß ein.

📈 Charttechnik im Aufwind: Nach dem Tief bei 106 US-Dollar notiert die SpaceX Aktie bei knapp 147 US-Dollar deutlich über dem IPO-Ausgabepreis von 135 US-Dollar (Marktkapitalisierung: ~1,85 Billionen US-Dollar).

🔓 Sperrfristen im Blick: Die erste Aktientranche löste keinen Verkaufsdruck aus, jedoch steht im Oktober mit bis zu 1,3 Milliarden freiverkäuflichen Aktien eine mögliche größere Belastungsprobe bevor.

Die SpaceX Aktie (SPCX.US) setzt ihren dynamischen Aufwärtstrend zu Beginn der Handelswoche fort und rückt erneut in den Fokus der Aktien News. Nach einer kraftvollen Erholung von der Unterstützungsmarke bei 106 US-Dollar testen die Papiere des Raumfahrt- und KI-Konzerns nun wichtige Widerstandszonen um 147 US-Dollar. Rückenwind erhält der Kurs vor allem durch massive Kapitalzuflüsse namhafter Großinvestoren, während der Markt die erste große Tranche abgelaufener Sperrfristen überraschend problemlos verarbeitet hat. ► SpaceX WKN: A42D4F | ISIN: US84615Q1031 | Ticker: SPCX 💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways Milliarden-Zukäufe durch Institutionelle: Harvard Management sicherte sich eine Position von 2,2 Milliarden US-Dollar (über 50 % ihres US-Portfolios); auch die University of California und Intesa Sanpaolo stiegen groß ein.

Charttechnik im Aufwind: Nach dem Tief bei 106 US-Dollar notiert die SpaceX Aktie bei knapp 147 US-Dollar deutlich über dem IPO-Ausgabepreis von 135 US-Dollar (Marktkapitalisierung: ~1,85 Billionen US-Dollar).

Sperrfristen im Blick: Die erste Aktientranche löste keinen Verkaufsdruck aus, jedoch steht im Oktober mit bis zu 1,3 Milliarden freiverkäuflichen Aktien eine mögliche größere Belastungsprobe bevor. 🏛️ Großinvestoren greifen zu: Harvard setzt auf die SpaceX Aktie 📊 Ein zentraler Kurstreiber in den aktuellen Aktien News ist das verstärkte Engagement prominenter Großanleger. Behördliche Meldungen offenbaren ein hohes Vertrauen der Märkte in die Bewertung des Unternehmens: Harvard Management: Erwarb 12,94 Millionen Aktien im Wert von rund 2,2 Milliarden US-Dollar. Die Beteiligung macht mehr als die Hälfte des gesamten offengelegten US-Aktienportfolios der Stiftungsfeuer aus.

Weitere Großinvestoren: Die University of California erwarb Anteile im Wert von etwa 1 Milliarde US-Dollar, während die italienische Bankengruppe Intesa Sanpaolo knapp 966 Millionen US-Dollar investierte. Diese Großkäufe haben dazu beigetragen, das Zögern von Kleinanlegern nach der Sommerkorrektur abzufedern und die Bewertung von rund 1,85 Billionen US-Dollar weiter zu untermauern. 📈 Chartanalyse & Sperrfristen: Nächster Härtetest im Oktober 📅 Aus technischer Sicht zeigt die SpaceX Aktie eine ausgeprägte Erholungsdynamik. Nach dem Abpraller an der Haltelinie bei 106 US-Dollar steuert der Kurs nun das Zwischenhoch bei rund 147 US-Dollar an. Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Ein entscheidendes Thema für die kommenden Monate bleibt das schrittweise Auslaufen der Haltefristen (Lock-up-Periods) für frühe Investoren: Erste Tranche absorbiert: Die Freigabe von bis zu 911,5 Millionen Aktien löste entgegen Marktüberlegungen keinen Verkaufsdruck aus, sondern markierte das lokale Tief als mögliche Einstiegsgelegenheit.

Ausblick auf Oktober: Nach Veröffentlichung des zweiten Finanzberichts steht die größte Tranche von bis zu 1,3 Milliarden Aktien zur Freigabe an. Dieses Ereignis könnte für die hohe Bewertung der SpaceX Aktie eine weitere Bewährungsprobe darstellen. 🎯 Fazit Die Aktien News rund um die SpaceX Aktie zeichnen derzeit ein bullisches Bild. Das enorme Kapitalengagement führender Institutionen wie Harvard belegt das Vertrauen in die langfristige Wachstumsstory des Raumfahrtgiganten. Obwohl das schrittweise Auslaufen weiterer Sperrfristen im Herbst mögliche kurzfristige Kursschwankungen hervorrufen kann, präsentiert sich die Aktie oberhalb ihres Ausgabepreises von 135 US-Dollar vorerst fundamental und charttechnisch gefestigt. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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