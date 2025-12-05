Börse aktuell: Nasdaq 100 steigt dank PCE-Daten – Tech-Rally und starke Stimmungswerte

Das Wichtigste in Kürze Nasdaq 100 steigt dank PCE-Daten

Technologie im Rally-Modus

Datenpaket stärkt Risikobereitschaft

Die Börse aktuell startet mit einer positiven Grundstimmung in den Tag, angeführt von starken Bewegungen im Technologiesektor. Die Nasdaq-100-Futures steigen um mehr als 0,5 %, unterstützt durch ein marktfreundliches PCE-Inflationsupdate sowie bessere Verbraucherstimmungsdaten der Universität Michigan. Gleichzeitig verbessern geopolitische Signale aus den USA und China sowie eine deutliche Erholung bei einzelnen Tech-Aktien das Sentiment für Risikoanlagen. ⭐ Key Takeaways Nasdaq 100 steigt dank PCE-Daten: Inflationswerte im Rahmen der Erwartungen → Zinsoptimismus wächst. Technologie im Rally-Modus: CoreWeave, Salesforce und Halbleiterwerte treiben den Markt an. Datenpaket stärkt Risikobereitschaft: Michigan-Stimmungsdaten und stabiler US-Konsum stützen die Märkte. 📈 Börse aktuell: Nasdaq 100 profitiert von freundlichem PCE-Report 🚀 Die Nasdaq-100-Futures liegen über 0,5 % im Plus. Gründe: 📊 Marktfreundliche Inflationsdaten PCE-Preisindex (YoY): 2,8 % → exakt wie erwartet

Kern-PCE (YoY): 2,8 % , leicht unter dem Vormonat

Monatliche Werte im Rahmen der Erwartungen

Realer Konsum: 0,0 % (leicht unter Prognose) Diese Werte stärken die Überzeugung der Anleger, dass die FED im Dezember eine realistische Chance auf eine Zinssenkung hat. 😊 US-Verbraucherstimmung: Michigan-Daten sorgen für zusätzlichen Rückenwind 🧠 Der Michigan Sentiment Index für Dezember überrascht klar positiv: Gesamtstimmung: 53,3 (Erwartung: 52)

Erwartungen: 55

1-Jahres-Inflationserwartung: 4,1 % (unter Prognose)

5-Jahres-Inflationserwartung: 3,2 % (unter Prognose) ➡️ Die Kombination aus steigender Stimmung und fallenden Inflationserwartungen verbessert das Risiko-Sentiment an der Börse aktuell deutlich. 🤝 Geopolitik: USA und China senden positive Signale 🌏 Das Treffen zwischen Chinas Vizepremier He Lifeng und US-Finanzminister Scott Bessent verlief offenbar konstruktiv.

China betonte die Bereitschaft, die wirtschaftliche Zusammenarbeit auszubauen. ➡️ Ein selten positives Signal aus dem geopolitischen Umfeld. 💻 Tech-Sektor treibt Börse aktuell – KI & Software besonders stark 📈 🔥 CoreWeave (CRWV.US): +23 % in fünf Tagen Deutliche Erholung einer der am stärksten abgestraften Tech-Aktien des Jahres

Roth Capital startet mit Buy und 110 USD Kursziel

Abnehmende Sorgen über überdehnte KI-Infrastrukturinvestitionen ☁️ Salesforce (CRM.US) Weiter im Aufwärtstrend nach starken Quartalszahlen 📅 Wichtige Earnings nächste Woche Diese Unternehmen könnten den gesamten Software-Sektor beeinflussen: Adobe

Oracle

Synopsys 🟦 Oracle Aktie – Warten auf neue Impulse 📊 +20 % seit den November-Tiefs

Dennoch 5 % unter der 200-Tage-EMA

