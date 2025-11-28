Börse Aktuell: Marktbericht Börse zu Nasdaq, Bitcoin, Asien, Europa & Rohstoffen

Das Wichtigste in Kürze Risk-On-Stimmung dominiert

Asien liefert gemischte Signale

Rohstoffe im Fokus

Risikobereitschaft beflügelt weiterhin den Optimismus der Anleger: Nasdaq-Futures legen um 0,2 % zu, während Bitcoin über die Marke von 91.800 USD steigt – ein Rebound von über 10 % gegenüber dem jüngsten Tief bei 81.000 USD.

Auch in Asien zeigt sich die Börse aktuell gemischt: China verzeichnet leichte Verluste, während Japan zulegen kann. Südkoreas KOSPI beendet November mit einem Minus von 4 %, dem schwächsten Monat seit Oktober 2024. Asien im Fokus – Wichtige Wirtschaftsdaten Japan überraschte heute mit starken Konjunktursignalen: Housing Starts: +3,2 % im Jahresvergleich (Prognose: –4,9 %, vorher –7,3 %)

Einzelhandelsumsätze (Large-Scale Retail): +5 % im Jahresvergleich (zuvor +3 %)

Industrielle Produktion: +1,4 % m/m (Erwartung –0,6 %, vorher +2,6 %)

Einzelhandelsumsatz gesamt: +1,7 % im Jahresvergleich (Prognose 0,8 %, vorher 0,5 %) Kapitalflüsse nach Japan: Ausländische Aktieninvestitionen: –348,7 Mrd. (zuvor +1.020,9 Mrd.)

Ausländische Anleiheinvestitionen: +576,5 Mrd. (zuvor +348,4 Mrd.) Inflationsdaten aus Tokio: Core CPI: +2,8 % im Jahresvergleich (Prognose 2,7 %, unverändert zum Vormonat)

Headline CPI: +2,7 % im Jahresvergleich (entspricht Prognose, vorher 2,8 %) Diese gemischten, aber überwiegend positiven Daten prägen die Börse aktuell in Asien. Europa: Marktbericht Börse – DAX leicht schwächer Die Marktstimmung in Europa bleibt verhalten. DAX-Futures tendieren leicht im Minus.

Aus Deutschland kamen folgende Daten: Arbeitslosigkeit (saisonbereinigt): –1K (Erwartung +4,5K, vorher +13K)

Importpreise: +0,2 % m/m (Erwartung 0 %, vorher –0,5 %) Unterdessen ist der MSCI World auf Kurs, seine beste Woche seit Juni zu verzeichnen – mit einem Plus von 3,1 %. Dennoch stehen asiatischen Aktien vor einem ersten Monatsminus seit März. Fitch Ratings meldet, dass APAC-Tech 2025 mit schwächerer Nachfrage und AI-Unterstützung konfrontiert sein wird. Rohstoffe: Gold und Öl im Blick Gold Gold setzt seinen beeindruckenden Trend fort: 4. monatlicher Anstieg in Folge

Markt rechnet zunehmend mit einer weiteren Zinssenkung in den USA

Auf Kurs für die stärkste Jahresperformance seit 1979 Öl Brentöl hält sich über 63 USD, steht jedoch vor dem vierten Monatsminus in Folge – dem längsten Rückgang seit Mai 2023.

Im Fokus: Die anstehende OPEC+-Sitzung am Sonntag, bei der erwartet wird, dass Förderplus-Pläne für Anfang 2026 weiter zurückgefahren werden. USA: CME-Störung belastet den Handel Die CME Group meldete eine technische Störung, die den Handel in mehreren Bereichen beeinträchtigte: Handel mit Futures & Optionen ausgesetzt

Betroffen: US-Treasuries-Futures , S&P-500-Kontrakte

