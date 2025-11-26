EURUSD Prognose & Forex Aktuell – US-Arbeitsmarktdaten belasten Euro

Das Wichtigste in Kürze Stärkere US-Arbeitsmarktdaten belasten den Euro

Durable-Goods-Daten mit gemischtem Bild

Technische Unterstützung am 100-EMA

Heute um 14:30 Uhr wurden in den USA mehrere wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht, die den Devisenmarkt deutlich beeinflusst haben. Besonders für Trader mit Fokus auf die EURUSD Prognose waren die Arbeitsmarktdaten und die Zahlen zu langlebigen Gütern entscheidend. ► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD US-Arbeitsmarktdaten (Employment Data) Initial Jobless Claims: 216K (Prognose 226K; vorher 222K)

Jobless Claims 4-Week Avg.: 223.75K (vorher 224.75K)

Continuing Jobless Claims: 1,960K (vorher 1,953K) Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen deutlicher aus als erwartet und liegen zugleich unter dem 4-Wochen-Durchschnitt. Diese stärker als erwartete Arbeitsmarktentwicklung stärkt kurzfristig den US-Dollar und beeinflusst die EURUSD Prognose negativ. US-Daten zu langlebigen Gütern (Durable Goods) Durable Goods Orders: 0,5 % im Monatsvergleich (MoM) (Prognose 0,5 %; vorher 3,0 %)

Ex Transport: Prognose 0,2 % MoM; vorher 0,3 %

Die Bestellungen langlebiger Güter zeigen ein gemischtes Bild: Während die Gesamtzahl den Erwartungen entspricht, schwächen Ex-Defense-Daten das Wachstum. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. EURUSD Prognose: Marktreaktion & Technische Analyse Die überraschend positiven US-Arbeitsmarktdaten führten zu einem direkten Rückgang des EURUSD. Das Währungspaar rutschte erneut unter die wichtige Marke von 1,158, nachdem es zu Beginn des Handels noch um 0,2 % gestiegen war. Aktuell notiert der Kurs rund 0,1 % im Minus, wobei die Abwärtsbewegung zunächst am 100-Perioden-EMA im M30-Chart Halt fand. Diese technische Unterstützung könnte kurzfristig eine Konsolidierung begünstigen. Für die weitere EURUSD Prognose bleibt entscheidend, ob der US-Dollar seine Stärke aus den robusten Arbeitsmarktdaten halten kann oder ob der Euro bei 1,158 und am EMA eine Gegenbewegung startet.

