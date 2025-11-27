Wirtschaftskalender & Börse heute: Wichtige Markttermine am Thanksgiving-Tag

Das Wichtigste in Kürze US-Märkte bleiben wegen Thanksgiving geschlossen

Das EZB-Sitzungsprotokoll steht heute im Mittelpunkt

Europa und Kanada dominieren den Wirtschaftskalender

Am heutigen Donnerstag, dem Thanksgiving-Feiertag in den USA, bleiben die amerikanischen Aktienmärkte geschlossen. Dadurch fällt nicht nur die Liquidität an den globalen Finanzmärkten geringer aus, sondern auch bedeutende US-Konjunkturdaten stehen nicht auf dem Programm. Für Anleger rückt damit der Blick stärker auf Europa und Kanada – Regionen, die heute mehrere marktbewegende Veröffentlichungen liefern. Im Zentrum des Interesses steht dabei das Protokoll der jüngsten EZB-Sitzung, das entscheidende Hinweise auf die zukünftige Zinsentwicklung im Euroraum liefern könnte. Da die „Börse heute“ besonders sensibel auf Zinssignale reagiert, könnte das Dokument die europäische Marktstimmung und in der Folge die globale Risikobereitschaft beeinflussen. Auch weitere Stimmungs- und Wirtschaftsdaten aus Deutschland, Norwegen, Schweden und der Eurozone stehen auf dem Wirtschaftskalender, während Kanada am Nachmittag die Leistungsbilanz für das dritte Quartal veröffentlicht. 🧮 Wirtschaftskalender – wichtige Daten im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) Australien (01:30 Uhr) Investitionen des privaten Sektors s.a. (im Quartalsvergleich) Q3: 6.4% (vorher 0.2%, Prognose 0.4%) Norwegen (08:00 Uhr) Arbeitslosenquote s.a. Oktober: 4.5% (vorher 4.8%) Schweden (08:00 Uhr) Außenhandelsbilanz (SEK) Oktober: 1.5 Mrd. (vorher 4.9 Mrd. – revidiert) Türkei (08:00 Uhr) Außenhandelsbilanz (USD) Oktober: –7.58 Mrd. (vorher –6.9 Mrd.) Deutschland (08:00 Uhr) GfK Konsumklima Dezember: –23.2 (Prognose –23.2; vorher –24.1) Schweden (09:00 Uhr) Verbrauchervertrauen November: vorher 96.8

Industrie­vertrauen November: vorher 100.2 Eurozone 09:30 – Rede von EZB-Direktor Piero Cipollone

10:00 – Geldmenge M3 (im Jahresvergleich) Oktober: Prognose 2.8%; vorher 2.8% Eurozone – Stimmungsindikatoren (11:00 Uhr) Wirtschafts­stimmungsindex: Prognose 96.9 , vorher 96.8

Geschäfts­klimaindex: vorher –0.46

Verbraucher­vertrauen: Prognose –14, vorher –14.2

Produzenten­vertrauen: Prognose –8, vorher –8.2

Dienstleistungs­vertrauen: Prognose 4.4, vorher 4 Eurozone 12:00 Uhr – Rede von EZB-Vize Luis de Guindos

13:30 Uhr – EZB-Sitzungsprotokoll Oktober Kanada (14:30 Uhr) Leistungsbilanz (CAD) Q3: Prognose –15.5 Mrd., vorher –21.16 Mrd. ✅ Fazit Auch wenn die US-Märkte heute pausieren, bleibt die Börse heute aufgrund zahlreicher Veröffentlichungen im europäischen Wirtschaftskalender äußerst spannend. Besonders das EZB-Protokoll dürfte im Mittelpunkt stehen und für spürbare Bewegungen in Euro, Anleihen und Aktienmärkten sorgen. SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



