📉 Nikkei fällt um 1,2 % nach Gewinnmitnahmen – Der japanische Leitindex gibt nach dem starken Rebound des Vortages nach; Anleger sichern Gewinne.

Das Wichtigste in Kürze 📉 Nikkei fällt um 1,2 % nach Gewinnmitnahmen – Der japanische Leitindex gibt nach dem starken Rebound des Vortages nach; Anleger sichern Gewinne.

📊 Positive Signale aus Japan, schwächere Stimmung in Neuseeland – Japans Haushaltsausgaben übertreffen Erwartungen, während Konsum- und Geschäftsklima in Neuseeland nachgeben.

Der Nikkei-Index hat heute einen Rückgang von 1,2 % verzeichnet und damit einen Teil der starken Gewinne des Vortages abgegeben. Diese Bewegung dürfte vor allem auf Gewinnmitnahmen nach dem kräftigen Rebound in der vorherigen Sitzung zurückzuführen sein. Gleichzeitig setzt sich die Stärke des japanischen Yen gegenüber dem US-Dollar fort – die Währung legte im heutigen Handel um 0,2 % zu. Diese Entwicklung könnte die Exportaussichten japanischer Unternehmen kurzfristig belasten, unterstreicht aber das Vertrauen der Anleger in die Stabilität des Yen. Makrodaten im Fokus: USA und Japan In den USA sollte heute eigentlich die Handelsbilanz veröffentlicht werden. Aufgrund des anhaltenden Government Shutdowns wird der Bericht jedoch nicht publiziert. Marktbeobachter warten daher gespannt auf neue Hinweise zu den Auswirkungen des Stillstands auf die Wirtschaftsdaten. In Japan stiegen die Haushaltsausgaben um 2,3 %, deutlich über den Erwartungen von 1,2 % und auch stärker als im Vormonat (1,4 %). Das deutet auf eine Erholung der Konsumausgaben und damit auf eine verbesserte Verbraucheraktivität hin – ein positives Signal für die Binnenwirtschaft. Neuseeland: Schwächeres Verbrauchervertrauen belastet Stimmung Der Westpac Consumer Confidence Index in Neuseeland fiel um -3,5 % nach zuvor -3,1 %, was auf anhaltende Zurückhaltung bei den Haushalten hinweist. Auch das Geschäftsklima trübte sich ein: Der Index für das Business Confidence sank von 22 auf 18 Punkte, was eine pessimistischere Einschätzung der Unternehmen signalisiert. Fazit zum Marktbericht Börse Die Börse Aktuell zeigt ein gemischtes Bild: Während in Asien Gewinnmitnahmen und eine stärkere Währung auf die Kurse drücken, stützen in Japan positive Verbrauchsdaten die Stimmung. In Neuseeland dagegen sorgt das schwächere Vertrauen von Konsumenten und Unternehmen für Zurückhaltung. Anleger sollten in den kommenden Tagen auf neue Wirtschaftsdaten und geldpolitische Signale achten, um die weitere Marktrichtung besser einschätzen zu können.

