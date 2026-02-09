Börse Aktuell: Europäische Aktien mit moderaten Gewinnen Europäische Aktienmärkte konnten ihre leichten Gewinne behaupten, wenngleich das Marktumfeld weiterhin selektiv und stark differenziert bleibt. Die laufende Berichtssaison zeigt insgesamt solide Quartalsergebnisse. Dennoch reagieren Anleger selbst auf geringfügige Abweichungen von den Unternehmensprognosen kritisch. Dies unterstreicht das weiterhin anspruchsvolle Marktumfeld – insbesondere im Vergleich zu US-Aktien. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung liegt der Stoxx Europe 600 mit +0,25 % nahe seinem Rekordhoch. Der DAX gewinnt 0,23 %, Italiens ITA40 steigt um 0,98 %, Spaniens IBEX 35 legt 0,35 % zu, während der britische FTSE 100 um 0,60 % nachgibt. Unternehmensgewinne: Solide Zahlen, aber hohe Erwartungen bremsen die Börse Unternehmen im Stoxx 600 steuern im vierten Quartal auf ein EPS-Wachstum von rund 8 % zu. 61 % der Unternehmen übertrafen die Gewinnerwartungen

58 % lagen über den Umsatzschätzungen Trotz dieser positiven Fundamentaldaten bleibt das Aufwärtspotenzial des Index begrenzt. Marktreaktionen fallen häufig negativ aus, da die Prognosen für 2026 die bereits sehr hohen Erwartungen nicht erfüllen konnten. Besonders starke Gewinnüberraschungen lieferten zollabhängige Unternehmen, während China-exponierte Titel sowie rein EU-fokussierte Firmen hinterherhinkten. Value-, Growth- und Quality-Aktien schnitten konsistenter besser ab als Momentum-Strategien und Small Caps. Börse Aktuell: KI-Risiken belasten ausgewählte Sektoren Mehrere KI-anfällige Branchen standen unter Druck, da Investoren mittelfristige Margenrisiken einpreisten. Betroffen waren unter anderem: Software- und Datendienstleister

Verlage und Anbieter von Finanzinformationen

Alternative Asset Manager

Gaming-Aktien Einzelaktien im Fokus – Marktbericht Börse Europa Novo Nordisk: +7 % Erholung nach dem Kursrückgang von fast 25 % in der Vorwoche. Auslöser war die Ankündigung von Hims & Hers, den Verkauf von Wegovy-Kopien nach verschärfter FDA-Durchsetzung einzustellen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. UniCredit : +4 % nach Vorlage robuster Zielsetzungen bis 2030 und der Ankündigung, bis dahin rund 50 Mrd. Euro an Aktionäre zurückzuführen.

InPost: +13 % nach Übernahmeinteresse, das den Konzern mit 7,8 Mrd. Euro bewertet. Globaler Makroausblick: Japan, Yen und Edelmetalle In Japan sicherte sich die regierende LDP eine Supermehrheit. Damit rückt der sogenannte Takaichi-Trade erneut in den Fokus und stärkt die Erwartungen an eine expansive Fiskalpolitik. Eine geplante zweijährige Aussetzung der Lebensmittelsteuer gilt als sehr wahrscheinlich und könnte eine jährliche Finanzierungslücke von rund 5 Bio. Yen verursachen – mit relevanten Auswirkungen auf Anleihen und Devisen. Der japanische Yen legte nach verbalen Interventionen der Regierung zu. USD/JPY fällt um 0,50 %, der Yen zählt zu den stärkeren G10-Währungen. Edelmetalle zeigen sich weiter fest: Gold testet die Marke von 5.000 USD , Tagesplus +1,0 %

