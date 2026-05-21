Börse Aktuell: Nvidia mit Rekordzahlen | Markt News zu Aktien, Öl und EURUSD

- Nvidias überragende Ergebnisse für das erste Quartal
- Trump löst Ölpreisverfall aus
- Kurswechsel der Zentralbanken
- Nvidias überragende Ergebnisse für das erste Quartal
- Trump löst Ölpreisverfall aus
- Kurswechsel der Zentralbanken
Nvidia sorgt für starke Impulse an der Börse
Im Fokus der heutigen Börse Aktuell-Ausgabe stehen die beeindruckenden Quartalszahlen von Nvidia. Der KI-Chiphersteller meldete für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Gewinn je Aktie von 1,87 US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von 1,77 US-Dollar deutlich. Auch der Umsatz lag mit 81,62 Milliarden US-Dollar klar über dem Marktkonsens von 79,19 Milliarden US-Dollar.
Besonders positiv wurden die Prognosen für das kommende Quartal aufgenommen. Nvidia erwartet einen Umsatz von rund 91 Milliarden US-Dollar (±2 %) und liegt damit deutlich über den Erwartungen des Marktes von 87,36 Milliarden US-Dollar.
Zusätzlich kündigte das Unternehmen eine massive Anhebung der Quartalsdividende von 0,01 auf 0,25 US-Dollar je Aktie an. Parallel dazu wurde ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 80 Milliarden US-Dollar beschlossen.
Die erste Reaktion der Anleger fiel zwar volatil aus, doch inzwischen stabilisiert sich die Stimmung wieder. Die Nvidia-Aktie notierte zwischenzeitlich knapp 1 % im Plus und bleibt damit ein zentraler Treiber für die aktuellen Markt News an der Wall Street.
Markt News: S&P 500 und Nasdaq setzen Aufwärtsbewegung fort
Die positiven Nvidia-Zahlen unterstützen die Stimmung an den US-Börsen. Die Futures auf den S&P 500 steigen aktuell um 0,2 % auf 7.448 Punkte. Noch stärker zeigt sich der Nasdaq, dessen Futures um 0,35 % auf 29.384 Punkte zulegen.
Trotz gemischter Wirtschaftsdaten aus Asien bleiben die internationalen Aktienmärkte robust:
- Nikkei-225-Futures steigen um knapp 1 % auf 61.840 Punkte
- Australiens ASX 200 gewinnt 0,23 %
- Hang Seng CE verliert dagegen 0,93 %
- China-50-Futures legen um 0,25 % zu
Der Nasdaq bleibt damit weiterhin nur rund 1 % unter seinen historischen Höchstständen.
Makroökonomie: Schwache Daten aus Australien, starke Exporte aus Japan
Zu den wichtigsten Markt News gehören heute auch neue Konjunkturdaten aus Asien. Die australische Arbeitslosenquote stieg überraschend von 4,3 % auf 4,5 %. Gleichzeitig sank die Beschäftigung um 18.600 Stellen, obwohl Ökonomen einen Anstieg um 17.500 erwartet hatten. Diese Entwicklung könnte die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen der australischen Notenbank reduzieren.
Zusätzlich fiel der australische Composite PMI auf 47,8 Punkte. Besonders belastend wirkte der stärkste Rückgang bei den Auftragseingängen seit 2021. In Japan sank der Composite PMI laut vorläufiger Daten von 52,2 auf 51,1 Punkte und markierte damit ein 5-Monatstief. Verantwortlich dafür war vor allem die schwächere Entwicklung im Dienstleistungssektor. Deutlich positiver überraschten dagegen die japanischen Außenhandelsdaten:
- Exporte stiegen im Jahresvergleich um 14,8 %
- Importe legten im Jahresvergleich um 9,7 % zu
- Die Handelsbilanz erreichte einen Überschuss von 302 Milliarden Yen
Ökonomen hatten ursprünglich mit einem Defizit gerechnet.
EZB-Zinsen bleiben im Fokus der Börse Aktuell-Berichterstattung
Mehrere Quellen aus dem Umfeld der Europäischen Zentralbank berichten, dass eine Zinserhöhung im Juni praktisch beschlossen sei. Die Entscheidung für Juli bleibe dagegen offen. Die EZB will damit ihre Glaubwürdigkeit im Kampf gegen die weiterhin hohe Inflation stärken. Diese liegt weiterhin oberhalb der Marke von 3 %. Analysten der Deutschen Bank rechnen aktuell mit:
- einer Zinserhöhung im Juni
- einer weiteren Anhebung im September
- einem finalen Einlagensatz von 2,5 %
Die Entwicklung der EZB-Zinsen bleibt damit eines der wichtigsten Themen für die kommenden Markt News.
Ölpreis unter Druck - Geopolitik bleibt angespannt
Der Brent-Ölpreis geriet gestern massiv unter Druck und verlor zeitweise mehr als 5 %. Auslöser war ein Beitrag von Donald Trump auf Truth Social. Trump erklärte, dass sich die Friedensgespräche zwischen den USA und Iran in der Endphase befinden würden. Gleichzeitig bestätigten Berichte aus Teheran, dass die iranische Regierung die US-Vorschläge derzeit prüft. Trotzdem bleibt die geopolitische Lage angespannt.
Iran erklärte einseitig eine Kontrollzone in der Straße von Hormus, die auch Gewässer Omans und der Vereinigten Arabischen Emirate umfasst. Goldman Sachs warnt zugleich vor einem starken Rückgang der weltweiten Ölbestände. Laut den Analysten fließen aktuell nur rund 5 % der üblichen Ölmengen durch die Straße von Hormus. Die Bank schätzt den Rückgang der Lagerbestände auf 8,7 Millionen Barrel pro Tag. Damit liegt der Rückgang deutlich über den bisherigen Schätzungen der Internationalen Energieagentur.
EURUSD stabilisiert sich nach Fed-Protokoll
Das veröffentlichte Protokoll der letzten Sitzung der US-Notenbank hatte insgesamt nur begrenzte Auswirkungen auf den US-Dollar. Das Währungspaar EURUSD konnte jedoch im Umfeld der Wall-Street-Eröffnung deutlich zulegen. Unterstützt wurde die Bewegung zusätzlich durch die positiven Aussagen Trumps zu den Iran-Verhandlungen.
Aktuell stabilisiert sich EURUSD im Bereich von 1,1620.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Nasdaq 100 legt am Vormittag zu, liegt aber immer noch rund 1 % unter seinen Allzeithochs.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!
- BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl
- Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild
- Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!
BÖRSE HEUTE: DAX steigt dank KI-Boom und Nvidia (20.05.2026)
Streik bei Samsung: Druck auf die Halbleiterversorgung?
Chart des Tages 🔴 USDBRL - Die stärkste Währung des Jahres 2026 im Schatten eines Skandals (19.05.2026)
Vorschau auf die Nvidia-Bilanz: Wird sie die Kursgewinne sichern?
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.