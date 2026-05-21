Börse Aktuell: Nvidia mit Rekordzahlen | Markt News zu Aktien, Öl und EURUSD

Nvidia sorgt für starke Impulse an der Börse

Im Fokus der heutigen Börse Aktuell-Ausgabe stehen die beeindruckenden Quartalszahlen von Nvidia. Der KI-Chiphersteller meldete für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Gewinn je Aktie von 1,87 US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von 1,77 US-Dollar deutlich. Auch der Umsatz lag mit 81,62 Milliarden US-Dollar klar über dem Marktkonsens von 79,19 Milliarden US-Dollar.

Besonders positiv wurden die Prognosen für das kommende Quartal aufgenommen. Nvidia erwartet einen Umsatz von rund 91 Milliarden US-Dollar (±2 %) und liegt damit deutlich über den Erwartungen des Marktes von 87,36 Milliarden US-Dollar.

Zusätzlich kündigte das Unternehmen eine massive Anhebung der Quartalsdividende von 0,01 auf 0,25 US-Dollar je Aktie an. Parallel dazu wurde ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 80 Milliarden US-Dollar beschlossen.

Die erste Reaktion der Anleger fiel zwar volatil aus, doch inzwischen stabilisiert sich die Stimmung wieder. Die Nvidia-Aktie notierte zwischenzeitlich knapp 1 % im Plus und bleibt damit ein zentraler Treiber für die aktuellen Markt News an der Wall Street.

Markt News: S&P 500 und Nasdaq setzen Aufwärtsbewegung fort

Die positiven Nvidia-Zahlen unterstützen die Stimmung an den US-Börsen. Die Futures auf den S&P 500 steigen aktuell um 0,2 % auf 7.448 Punkte. Noch stärker zeigt sich der Nasdaq, dessen Futures um 0,35 % auf 29.384 Punkte zulegen.

Trotz gemischter Wirtschaftsdaten aus Asien bleiben die internationalen Aktienmärkte robust:

Nikkei-225-Futures steigen um knapp 1 % auf 61.840 Punkte

Australiens ASX 200 gewinnt 0,23 %

Hang Seng CE verliert dagegen 0,93 %

China-50-Futures legen um 0,25 % zu

Der Nasdaq bleibt damit weiterhin nur rund 1 % unter seinen historischen Höchstständen.

Makroökonomie: Schwache Daten aus Australien, starke Exporte aus Japan

Zu den wichtigsten Markt News gehören heute auch neue Konjunkturdaten aus Asien. Die australische Arbeitslosenquote stieg überraschend von 4,3 % auf 4,5 %. Gleichzeitig sank die Beschäftigung um 18.600 Stellen, obwohl Ökonomen einen Anstieg um 17.500 erwartet hatten. Diese Entwicklung könnte die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen der australischen Notenbank reduzieren.

Zusätzlich fiel der australische Composite PMI auf 47,8 Punkte. Besonders belastend wirkte der stärkste Rückgang bei den Auftragseingängen seit 2021. In Japan sank der Composite PMI laut vorläufiger Daten von 52,2 auf 51,1 Punkte und markierte damit ein 5-Monatstief. Verantwortlich dafür war vor allem die schwächere Entwicklung im Dienstleistungssektor. Deutlich positiver überraschten dagegen die japanischen Außenhandelsdaten:

Exporte stiegen im Jahresvergleich um 14,8 %

Importe legten im Jahresvergleich um 9,7 % zu

Die Handelsbilanz erreichte einen Überschuss von 302 Milliarden Yen

Ökonomen hatten ursprünglich mit einem Defizit gerechnet.

EZB-Zinsen bleiben im Fokus der Börse Aktuell-Berichterstattung

Mehrere Quellen aus dem Umfeld der Europäischen Zentralbank berichten, dass eine Zinserhöhung im Juni praktisch beschlossen sei. Die Entscheidung für Juli bleibe dagegen offen. Die EZB will damit ihre Glaubwürdigkeit im Kampf gegen die weiterhin hohe Inflation stärken. Diese liegt weiterhin oberhalb der Marke von 3 %. Analysten der Deutschen Bank rechnen aktuell mit:

einer Zinserhöhung im Juni

einer weiteren Anhebung im September

einem finalen Einlagensatz von 2,5 %

Die Entwicklung der EZB-Zinsen bleibt damit eines der wichtigsten Themen für die kommenden Markt News.

Ölpreis unter Druck - Geopolitik bleibt angespannt

Der Brent-Ölpreis geriet gestern massiv unter Druck und verlor zeitweise mehr als 5 %. Auslöser war ein Beitrag von Donald Trump auf Truth Social. Trump erklärte, dass sich die Friedensgespräche zwischen den USA und Iran in der Endphase befinden würden. Gleichzeitig bestätigten Berichte aus Teheran, dass die iranische Regierung die US-Vorschläge derzeit prüft. Trotzdem bleibt die geopolitische Lage angespannt.

Iran erklärte einseitig eine Kontrollzone in der Straße von Hormus, die auch Gewässer Omans und der Vereinigten Arabischen Emirate umfasst. Goldman Sachs warnt zugleich vor einem starken Rückgang der weltweiten Ölbestände. Laut den Analysten fließen aktuell nur rund 5 % der üblichen Ölmengen durch die Straße von Hormus. Die Bank schätzt den Rückgang der Lagerbestände auf 8,7 Millionen Barrel pro Tag. Damit liegt der Rückgang deutlich über den bisherigen Schätzungen der Internationalen Energieagentur.

EURUSD stabilisiert sich nach Fed-Protokoll

Das veröffentlichte Protokoll der letzten Sitzung der US-Notenbank hatte insgesamt nur begrenzte Auswirkungen auf den US-Dollar. Das Währungspaar EURUSD konnte jedoch im Umfeld der Wall-Street-Eröffnung deutlich zulegen. Unterstützt wurde die Bewegung zusätzlich durch die positiven Aussagen Trumps zu den Iran-Verhandlungen.

Aktuell stabilisiert sich EURUSD im Bereich von 1,1620.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq 100 legt am Vormittag zu, liegt aber immer noch rund 1 % unter seinen Allzeithochs.

SO SEHEN SIEGER AUS!