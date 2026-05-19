USDBRL Prognose: Brasilianischer Real unter Druck - Chart des Tages

Der brasilianische Real - die bislang stärkste von uns regelmäßig beobachtete Währung des Jahres 2026 - geriet in der vergangenen Woche massiv unter Druck. Gegenüber dem US-Dollar verzeichnete die brasilianische Währung die stärkste Abwertung seit Oktober 2025.

USDBRL Prognose im Tageschart (29/10/2024 - 19/05/2026)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

* Sambischer Kwacha, russischer Rubel und Costa-Rica-Colón liegen in der Jahresperformance zwar höher, gehören jedoch nicht zu den von uns regelmäßig analysierten Währungen.

Warum geriet der brasilianische Real unter Druck?

Die jüngste Schwäche des Real steht vor allem im Zusammenhang mit Veröffentlichungen und Audioaufnahmen von The Intercept Brazil, die den Senator und rechtsgerichteten Präsidentschaftskandidaten Flavio Bolsonaro belasten.

Den Berichten zufolge soll Bolsonaro Millionenbeträge von Daniel Vorcaro, dem ehemaligen CEO der Banco Master, gefordert haben. Das Volumen der untersuchten Transaktionen wird auf mehr als 25 Millionen US-Dollar geschätzt.

Bolsonaro erklärte, die Gelder seien ausschließlich zur Finanzierung eines Biopics über seinen inhaftierten Vater Jair Bolsonaro vorgesehen gewesen. Laut seiner Darstellung habe es sich um ein vollständig privates Sponsoring gehandelt, ohne politische Gegenleistungen für Vorcaro oder die Banco Master.

Dennoch reagierten sowohl die Bundespolizei als auch der Oberste Gerichtshof umgehend. Trotz der Dementis belastete die Affäre die Umfragewerte von Flavio Bolsonaro erheblich. Noch Anfang Mai galt er laut Polymarket und mehreren Umfragen als Favorit im Präsidentschaftsrennen vor Luiz Inácio Lula da Silva.

Markt sorgt sich über mögliches Lula-Comeback

Die Märkte bewerten die steigende Wahrscheinlichkeit eines Wahlsiegs von Lula zunehmend kritisch. Besonders problematisch erscheint die fehlende fiskalische Konsolidierung angesichts eines Haushaltsdefizits von mehr als 8 % des BIP seit mittlerweile drei Jahren.

Ein Teil dieser Risiken scheint inzwischen bereits eingepreist zu sein. Dies ermöglichte dem brasilianischen Real zu Wochenbeginn eine leichte Erholung.

Was spricht weiterhin für den brasilianischen Real?

Hohe Zinsen stützen den Carry Trade

Die brasilianische Zentralbank hat im aktuellen Lockerungszyklus bereits zwei Zinssenkungen vorgenommen. Dennoch liegt der Leitzins mit 14,5 % weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Dadurch bleibt der brasilianische Real für Carry-Trade-Strategien attraktiv.

Weitere Zinssenkungen sind zwar möglich, dürften angesichts ungebremster Inflationserwartungen und einer lockeren Fiskalpolitik jedoch begrenzt ausfallen. Dies könnte den BRL weiterhin unterstützen.

Brasilien profitiert als Netto-Ölexporteur

Brasilien gehört mit einer täglichen Fördermenge von rund 4,2 Millionen Barrel zu den größten Ölproduzenten der Welt. Der Exportüberschuss macht das Land zu einem bedeutenden Akteur auf dem globalen Energiemarkt und generiert jährlich mehr als 55 Milliarden US-Dollar an Exporterlösen.

Besonders wichtig ist China: Rund 43 % der brasilianischen Ölexporte gehen in die Volksrepublik. Aufgrund der starken Abhängigkeit Chinas von Energieimporten aus dem Nahen Osten, Russland und Brasilien bleibt die Nachfrage stabil.

Struktur der chinesischen Rohölimporte (2024)

Quelle: OEC (19/05/2026)

Zusätzliche Unterstützung erhält der brasilianische Real durch steigende Sojabohnenpreise. Sojabohnen machen mehr als 12 % der brasilianischen Exporte aus.

Bessere Stimmung für Schwellenländer

Im April verbesserte sich die Risikostimmung an den globalen Aktien- und Devisenmärkten deutlich. Zwar kamen zuletzt Zweifel an der Nachhaltigkeit dieser Bewegung auf, dennoch könnte der brasilianische Real weiter profitieren.

Sollten sich die Ankündigungen von US-Präsident Trump zu den laufenden Verhandlungen zwischen den USA und Iran konkretisieren, dürfte dies die Risikobereitschaft an den Märkten erhöhen. Aufgrund seines hohen Betas könnte der Real in einem solchen Umfeld erneut Aufwertungspotenzial besitzen - auch wenn fallende Ölpreise gleichzeitig Gegenwind erzeugen könnten.

USDBRL Prognose: Politische Unsicherheit bleibt zentraler Belastungsfaktor

Für die weitere Entwicklung des Währungspaars USDBRL dürften politische Risiken kurzfristig entscheidend bleiben. Gleichzeitig sprechen die hohen brasilianischen Zinsen, stabile Rohstoffexporte und ein konstruktives Schwellenmarktumfeld weiterhin für strukturelle Unterstützung des brasilianischen Real.

Die kommenden Wochen könnten daher von erhöhter Volatilität im USDBRL geprägt sein - insbesondere mit Blick auf die brasilianischen Präsidentschaftswahlen und die Entwicklung der globalen Risikostimmung.

Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst bei XTB

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