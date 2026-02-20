Börse Aktuell: Öl auf 6-Monats-Hoch – Marktbericht Börse unter Druck durch Iran-Spannungen

- Öl auf 6-Monats-Hoch belastet Aktienmärkte
Die Börse aktuell zeigt sich zunehmend nervös: Der Ölpreis stieg auf den höchsten Stand seit sechs Monaten, während globale Aktienmärkte unter Druck gerieten. Hintergrund sind steigende geopolitische Spannungen rund um Iran, die die Risikobereitschaft der Anleger deutlich dämpfen.
Brent-Öl legte um 0,5 % auf 72 US-Dollar je Barrel zu, nachdem Donald Trump erklärte, Iran habe maximal 15 Tage Zeit, um eine Einigung in den Atomgesprächen zu erreichen. Zusätzlich entsandten die USA weitere Marineeinheiten in den Nahen Osten. Der Ölpreis verzeichnet damit inzwischen ein Wochenplus von über 6 %.
Marktbericht Börse: Fokus auf Fed, US-Daten und Inflation
Neben geopolitischen Faktoren rücken am Freitag zentrale US-Konjunkturdaten in den Fokus. Anleger erwarten neue Hinweise zur wirtschaftlichen Dynamik sowie zum bevorzugten Inflationsmaß der US-Notenbank, dem PCE-Preisindex.
Die Aufmerksamkeit hat zuletzt zugenommen, nachdem das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung erneut zeigte, dass die Notenbank weiterhin besorgt über anhaltenden Preisdruck ist. Damit bleibt die Perspektive für schnelle Zinssenkungen begrenzt.
Zusätzlich richtet sich der Blick auf den US Supreme Court: Am Freitag ist ein weiterer Entscheidungstag angesetzt, bei dem auch Urteile im Zusammenhang mit möglichen Zollmaßnahmen erwartet werden. Die globalen Märkte hoffen auf Klarheit, da neue Handelsbarrieren zusätzliche Unsicherheit bringen könnten.
Asien schwächer – Futures signalisieren Stabilisierung
In Asien dominierte Zurückhaltung. Der breite MSCI Asia Index fiel um 0,4 %, nachdem auch die Wall Street zuvor nachgegeben hatte. Gleichzeitig notieren US- und europäische Aktienindex-Futures rund 0,3 % höher, was auf eine erste Stabilisierung nach der anfänglichen Risikoaversion hindeutet.
Südkorea bleibt Spitzenreiter im Jahresverlauf
Ein klarer Ausreißer bleibt Südkorea: Der lokale Aktienmarkt liegt heute rund 2 % im Plus und behauptet damit weiterhin seine Position als weltweit stärkster Aktienmarkt im bisherigen Jahresverlauf.
Treiber bleiben vor allem Samsung und SK Hynix. Beide profitieren von einer erneuten Verknappung am Markt für Speicherchips, was die Nachfrage nach Halbleiterwerten zusätzlich unterstützt.
US-Dollar mit stärkster Woche seit vier Monaten
Der US-Dollar steuert auf die beste Woche seit vier Monaten zu. Grund ist, dass die Märkte ihre Erwartungen an zukünftige Zinssenkungen der Fed weiter zurückfahren. Die Nachfrage nach sicheren Häfen bleibt hoch, da geopolitische Risiken weiterhin dominieren.
Gleichzeitig erhöhen steigende Ölpreise das Risiko neuer Inflationsimpulse, was die Wahrscheinlichkeit einer längeren Zinspause der Fed verstärken könnte.
Trump sorgt mit UFO-Ankündigung für Schlagzeilen
Abseits der Finanzmärkte sorgte Donald Trump für Aufmerksamkeit: Er kündigte an, die Veröffentlichung von Regierungsakten zu außerirdischem Leben, UAPs und UFOs einzuleiten. Die Aussage dürfte zwar keinen direkten Markteinfluss haben, unterstreicht jedoch das aktuell ohnehin ungewöhnlich hohe Nachrichtenrisiko.
Ölpreis-Analyse (D1): Technischer Blick auf den Ölmarkt
Der Ölpreis reagierte zuletzt zweimal auf die Unterstützungszone zwischen 58 und 60 US-Dollar je Barrel und liegt inzwischen rund 20 % über diesen Tiefs. Nach dem Ausbruch über den EMA200 konnte der Markt bereits im Dezember 2024 sowie im Juni 2025 kräftig zulegen.
Allerdings endeten beide Rallys letztlich mit einer Trendwende, da Verkäufer erneut die Kontrolle übernahmen. Damit bleibt das aktuelle Niveau zwar bullish, aber anfällig für Gewinnmitnahmen, falls geopolitische Impulse nachlassen oder die Risikostimmung wieder kippt.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
