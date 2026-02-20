Wirtschaftskalender: Börse heute mit PMI-Daten, US-VPI und BIP im Fokus

Das Wichtigste in Kürze Europa startet mit PMI-Daten

US-Datenblock als Tageshighlight

EUR/USD testet Schlüsselzone

Während der Wochenauftakt noch vergleichsweise ruhig verlief, ist der heutige Wirtschaftskalender deutlich dichter gefüllt. Für die Börse heute stehen zahlreiche Konjunkturdaten aus Europa und den USA im Fokus. Besonders im Blick: Einkaufsmanagerindizes (PMI), die US-VPI-Daten sowie das BIP aus den Vereinigten Staaten. Anleger dürften zunächst die PMI-Veröffentlichungen aus den wichtigsten europäischen Volkswirtschaften verarbeiten. Im weiteren Tagesverlauf richtet sich die Aufmerksamkeit klar auf die US-Inflationsdaten (VPI) sowie die Wachstumszahlen zum Bruttoinlandsprodukt. Zusätzlich stehen US-PMI-Daten und die Verbraucherstimmung der Universität Michigan auf der Agenda. 🧮 Wirtschaftskalender – wichtige Daten im Überblick

(alle Angaben in deutscher Zeit) 08:30 Uhr – Deutschland: PMI (Industrie und Dienstleistungen)

09:00 Uhr – Eurozone: PMI (Industrie und Dienstleistungen)

09:30 Uhr – Großbritannien: PMI (Industrie und Dienstleistungen) 13:30 Uhr – Kanada: Einzelhandelsumsätze, Erzeugerpreise und VPI

13:30 Uhr – USA: VPI-Daten

13:30 Uhr – USA: BIP 14:45 Uhr – USA: PMI (Industrie und Dienstleistungen) 15:00 Uhr – USA: Verbraucherstimmung und Inflationserwartungen (University of Michigan)

15:00 Uhr – USA: Neubauverkäufe

15:00 Uhr – USA: Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zu Zöllen (vorläufig) Reden von Notenbankvertretern 14:45 Uhr – Fed-Mitglied Bostic

17:45 Uhr – Fed-Mitglied Logan Auch die Aussagen von Vertretern der US-Notenbank könnten heute Einfluss auf die Börse nehmen, insbesondere mit Blick auf den weiteren Zinspfad und die Inflationsentwicklung im Jahresvergleich. EUR/USD im Chartcheck (Tageschart) Das Währungspaar EUR/USD setzt seine Abwärtsbewegung fort. Der richtungsweisende EMA200 im Tageschart verläuft derzeit im Bereich von 1,165. Diese Marke fungierte zuletzt mehrfach als Unterstützung – zweimal im November 2025 sowie einmal im Januar dieses Jahres. Ein nachhaltiger Bruch unter diese Zone könnte den Abwärtsdruck weiter verstärken, während eine Stabilisierung oberhalb des EMA200 kurzfristig für eine technische Gegenbewegung sorgen dürfte. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

