DAX Prognose für Freitag (20.02.2026) | DAX Aktuell: Unterstützungen & Widerstände

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.211 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels formatierte der Index bereits das Tageshoch. Von hier aus ging es abwärts. Nach einigen dynamischen Abwärtsimpulsen am Vormittag lief die Bewegung am frühen Nachmittag aus. Im Bereich der 25.000 Punkte-Marke konsolidierte der DAX über Stunden. Den Bullen gelang es zwar einen Xetra Schluss über der 25.000 Punkte-Marke zu formatieren, dieser war aber im Vergleich zum Vortag negativ. Nachbörslich setzte der DAX seine Seitwärtsbewegung weiter fort. Der DAX ging bei 25.017 Punkten aus dem Tageshandel.

DAX aktuell stabilisiert sich um 25.000 Punkte: Nach dem Rücksetzer konnte sich der Index im Bereich der 25.000er-Marke behaupten, die Dynamik bleibt jedoch verhalten.

Technisch entscheidend: SMA200 als Schlüsselunterstützung: Solange der DAX oberhalb der SMA200 bleibt, sind Erholungen möglich. Ein Bruch würde das Chartbild deutlich eintrüben.

DAX Prognose: leicht bärischer Vorteil trotz Seitwärts-Tendenz: Das Setup signalisiert einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Handel, allerdings mit höherer Wahrscheinlichkeit für das Bear-Szenario (60 % vs. 40 %).

DAX aktuell – Rückblick auf den Handelstag (19.02.2026)

Der DAX startete gestern Morgen bei 25.211 Punkten in den vorbörslichen Handel. Bereits mit Beginn des Xetra-Handels markierte der Index das Tageshoch und geriet anschließend unter Druck. Nach mehreren dynamischen Abwärtsimpulsen am Vormittag ließ die Bewegung am frühen Nachmittag nach.

Im Bereich der psychologisch wichtigen 25.000-Punkte-Marke konsolidierte der DAX über mehrere Stunden. Zwar gelang den Bullen ein Xetra-Schlusskurs oberhalb dieser Marke, im Vergleich zum Vortag blieb das Ergebnis jedoch negativ. Nachbörslich setzte sich die Seitwärtsbewegung fort. Der DAX beendete den Handelstag bei 25.017 Punkten.

Per Xetra-Schluss notierten 17 Aktien im Plus, 23 Werte schlossen im Minus. Die Gewinnerliste führte Rheinmetall mit einem Plus von 2,61 Prozent an, gefolgt von Scout24 (+1,46 Prozent) und Hannover Rück (+1,18 Prozent).

Am Ende der Tabelle stand Airbus mit einem Rückgang von 6,44 Prozent. RWE verlor 2,62 Prozent, BMW gab 1,77 Prozent nach.

Handelsdaten (19.02.2026):

Tageshoch: 25.231 Punkte

Tagestief: 24.974 Punkte

Xetra-Schluss: 25.044 Punkte

Tagesschluss: 25.017 Punkte

Handelsspanne: 257 Punkte (08:00 bis 22:00 Uhr)

DAX Prognose – Chartanalyse im Stundenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart notierte der DAX gestern Morgen unterhalb der SMA20 (aktuell bei 25.044 Punkten). Der Index lief zunächst mit dem Docht der 9-Uhr-Kerze an diese Durchschnittslinie heran und wurde anschließend klar nach unten abgewiesen. Die SMA50 (aktuell bei 25.135 Punkten) bot in der Abwärtsbewegung keinen nachhaltigen Halt.

Erst im Bereich der SMA200 (aktuell bei 24.996 Punkten) stabilisierte sich der Markt. Von dort aus konnte sich der DAX im Frühhandel moderat in Richtung SMA20 erholen.

Sollte es den Bullen gelingen, den Index nachhaltig über der SMA20 zu etablieren, könnte sich das Stundenchart aufhellen. Entscheidend wäre dann ein zügiger Vorstoß in Richtung SMA50. Wird diese im heutigen Handel erreicht, sollten die Kursmuster an dieser Zone eng beobachtet werden.

Bullisch wäre das Chartbild erst dann zu werten, wenn der DAX nicht nur über die SMA50 steigt, sondern sich anschließend auch klar nach oben lösen kann. In diesem Fall wären weitere Aufwärtsbewegungen in Richtung 25.220/35 Punkte sowie 25.355/70 Punkte möglich.

Auf der Unterseite bleibt die SMA200 eine zentrale Unterstützung. Sollte diese aufgegeben werden und der DAX auch den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verlieren, könnte sich das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Szenario wären weitere Abgaben bis an das Wochentief denkbar.

Einschätzung Stundenchart: neutral

DAX Prognose – Chartanalyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart konnte sich der DAX zuletzt wieder über alle drei gleitenden Durchschnitte schieben. Die Bewegungen verliefen dabei ohne größere technische Widerstände. Im weiteren Verlauf gelang es dem Index, sich über der SMA200 (aktuell bei 24.946 Punkten) zu stabilisieren.

Gestern fiel der DAX jedoch wieder an die SMA20 (aktuell bei 25.068 Punkten) sowie an die SMA50 (aktuell bei 24.998 Punkten) zurück. Im Bereich dieser beiden Linien konnte sich der Index stabilisieren und im Frühhandel eine moderate Erholung einleiten.

Sollte sich diese Erholung heute fortsetzen und der DAX zügig nach oben drehen, wäre die Bewegung als belastbar zu interpretieren. Dann könnten die in der Stundenanalyse genannten Ziele erneut angesteuert werden.

Auffällig ist, dass die drei Durchschnittslinien aktuell eng zusammenliegen. Dadurch ist der DAX auf der Unterseite technisch gut gestützt. Schwäche könnte sich erneut an SMA20 oder SMA50 stabilisieren. Sollten beide Linien nicht halten, wäre die SMA200 darunter die nächste relevante Unterstützung.

Ein klar bärisches Signal würde entstehen, wenn sich der DAX nachhaltig unterhalb der SMA200 festsetzt. Dann wären weitere Abgaben in Richtung Monatstief möglich.

Einschätzung 4-Stunden-Chart: neutral bis bullisch

DAX aktuell – Ausblick für Freitag (20.02.2026)

Der DAX startete heute Morgen bei 25.090 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit liegt der Index 121 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung des Vortags, jedoch 73 Punkte über dem gestrigen Tagesschluss.

Long-Setup – bullisches Szenario

Die Bullen könnten versuchen, den DAX oberhalb von 25.090 Punkten zu stabilisieren. Gelingt dies, wären die nächsten Anlaufziele:

25.102/04 → 25.119/21 → 25.142/44 → 25.158/60 → 25.179/81 → 25.197/99 → 25.221/23 → 25.238/40 → 25.261/63 → 25.278/80 Punkte.

Oberhalb von 25.278/80 Punkten wären weitere Ziele erreichbar bei:

25.298/300 → 25.313/15 → 25.340/42 → 25.357/59 → 25.376/78 → 25.391/93 → 25.410/12 → 25.434/36 → 25.455/57 → 25.476/78 → 25.494/96 → 25.513/15 → 25.527/29 → 25.546/48 → 25.561/63 → 25.578/80 Punkte.

Short-Setup – bärisches Szenario

Kann sich der DAX nicht über 25.090 Punkten halten, könnten die Bären Druck aufbauen. Die nächsten Abwärtsziele wären:

25.066/64 → 25.043/41 → 25.019/17 → 24.998/96 → 24.981/79 → 24.955/53 → 24.931/29 → 24.911/09 → 24.890/88 → 24.869/67 → 24.846/44 Punkte.

Unterhalb von 24.846/44 Punkten wären weitere Ziele möglich bei:

24.823/21 → 24.797/95 → 24.774/72 → 24.749/47 → 24.728/26 → 24.705/03 → 24.679/77 → 24.656/54 Punkte.

DAX Widerstände (heute)

25.092

25.124 / 25.135 / 25.169

25.233 / 25.259

25.317 / 25.359 / 25.372

25.455

25.511

DAX Unterstützungen (heute)

25.068 / 25.044

24.998 / 24.995 / 24.983 / 24.957 / 24.946

24.888 / 24.853

24.759

24.680 / 24.645 / 24.615

24.505

24.469

Quelle: Eigenanalyse, verwendet werden Charts aus der XStation5. Marken in Fett sind Kreuzwiderstände oder Kreuzunterstützungen.

DAX Prognose für heute – Markterwartung und Wahrscheinlichkeiten

Auf Basis unseres Setups rechnen wir heute mit einem seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt. Daraus ergeben sich folgende Wahrscheinlichkeiten:

Bull-Szenario: 40 %

Bear-Szenario: 60 %

Diese Einschätzung ist stets in Bezug auf die Vorbörse zu betrachten.

Erwartete Tagesrange:

25.160 / 25.242 bis 24.979 / 24.795 Punkte

Stimmung der internationalen Anleger – Fear & Greed Index

Der Fear-and-Greed-Index, der die Stimmung internationaler Anleger widerspiegelt, lag am letzten Handelstag bei 39 Punkten und befindet sich damit im Bereich „Fear“.

Vor einer Woche lag der Wert bei 35 Punkten (ebenfalls „Fear“). Vor einem Monat lag der Index bei 55 Punkten („Neutral“). Vor einem Jahr lag der Wert bei 47 Punkten und damit ebenfalls im Bereich „Neutral“.

Der Index setzt sich aus sieben Einzelindikatoren zusammen, darunter unter anderem Marktbreite, Optionsdaten, Junk-Bond-Spreads, Volatilität sowie das Verhältnis von Aktien- zu Anleiherenditen.

Werte über 50 gelten als bullish („Greed“), Werte unter 50 als bearish („Fear“). Extremwerte über 70 oder unter 30 signalisieren häufig einen instabilen Markt und können auf eine mögliche kurzfristige Umkehr hindeuten.

Quelle: CNN Business

Kurzfazit: DAX Prognose & DAX aktuell

Der DAX bleibt aktuell technisch angeschlagen, konnte sich jedoch über der 25.000er-Zone stabilisieren. Solange die SMA200 verteidigt wird, bleibt eine Erholung möglich. Unterhalb dieser Unterstützung droht jedoch eine Ausweitung der Abwärtsbewegung.

Die heutige DAX Prognose bleibt damit kurzfristig neutral, mit einem leichten Übergewicht auf der bärischen Seite.

