Die Märkte zeigen sich nach den starken Gewinnen der vergangenen Tage leicht schwächer, bleiben jedoch nahe ihrer Höchststände. Anleger richten ihren Fokus aktuell auf bevorstehende Quartalszahlen großer Technologiekonzerne wie Microsoft, Alphabet und Meta Platforms sowie auf geldpolitische Signale der Zentralbanken im Kontext geopolitischer Spannungen.

Vor Börsenstart in den USA veröffentlichen unter anderem Coca-Cola, General Motors und UPS ihre Geschäftszahlen. Am Nachmittag stehen zudem wichtige Konjunkturdaten an: die Veränderung der US-Beschäftigung laut ADP sowie das Verbrauchervertrauen des Conference Board.

Nach Handelsschluss folgen weitere Unternehmensberichte, darunter Visa und Starbucks. Besonders im Fokus der Markt News steht die morgige Zinsentscheidung der US-Notenbank. Es wird erwartet, dass die Fed die Zinsen unverändert lässt, während die Aussagen von Jerome Powell genau analysiert werden.

Markt News: Tech-Giganten und Geldpolitik im Fokus

Die jüngste Rallye verliert etwas an Dynamik, auch bedingt durch steigende Ölpreise. Dennoch bleibt der Aufwärtstrend intakt - der S&P 500 steuert auf den besten Monatsabschluss seit 2020 zu. Die Aufmerksamkeit liegt auf den Ergebnissen der größten IT-Unternehmen, deren kombinierte Marktkapitalisierung über 16 Billionen US-Dollar beträgt und etwa ein Viertel des Index ausmacht.

Geopolitik beeinflusst Börse Aktuell

Ein weiteres zentrales Thema in den Markt News ist die Entwicklung im Nahen Osten. Die USA prüfen einen Vorschlag Irans zur Entspannung des Konflikts, der unter anderem die Wiederöffnung der Straße von Hormus vorsieht. Gleichzeitig betont Washington klare Grenzen, insbesondere hinsichtlich nuklearer Ambitionen Teherans.

Asien und Zentralbanken

In Japan hat die Notenbank den Leitzins wie erwartet unverändert bei 0,75% belassen. Die Reaktion der Märkte fiel gemischt aus: Der Nikkei verlor über 1,5%, während der breiter gefasste Topix zulegen konnte. In China setzte sich die Schwäche fort, der Hang Seng fiel ebenfalls deutlich und liegt seit Jahresbeginn im Minus.

Ölpreis steigt weiter

Der Ölpreis setzt seinen Anstieg fort und überschreitet die Marke von 103 US-Dollar pro Barrel - ein Drei-Wochen-Hoch. Hintergrund sind anhaltende Unsicherheiten rund um den Iran-Konflikt sowie mögliche Einschränkungen im wichtigen Transportweg der Straße von Hormus. Dies sorgt für zusätzlichen Aufwärtsdruck bei Energiepreisen und beeinflusst die Börse Aktuell spürbar.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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