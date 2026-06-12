Börse Aktuell: Markt News zu Aktien, Fed, Ölpreis und Nahost-Konflikt

- Hoffnung auf Iran-Abkommen sorgt für Risiko-Rallye
- Zinserwartungen verschieben sich deutlich nach hinten
- Unternehmensnews sorgen für Bewegung bei Einzelwerten
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Die Börse aktuell wird von Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Nahen Osten geprägt. Positive Signale aus den Verhandlungen zwischen den USA und Iran sorgen für Erleichterung an den Finanzmärkten. Gleichzeitig bewegen wichtige Markt News zu Aktien, Anleihen, Rohstoffen und Kryptowährungen die Anleger weltweit.
Markt News: Hoffnung auf Einigung zwischen USA und Iran
US-Präsident Donald Trump hat eine nahezu abgeschlossene Vereinbarung mit dem Iran angekündigt. Die Aussicht auf ein Friedensabkommen führte zu einer deutlichen Verbesserung der Marktstimmung und stoppte geplante US-Militärschläge.
Ein mögliches Friedensabkommen könnte bereits am Wochenende in Europa unter Beteiligung von US-Vizepräsident JD Vance unterzeichnet werden. Während die Führung in Teheran die Aussagen aus Washington zurückhaltend kommentiert und auf die ausstehende Zustimmung des Obersten Führers verweist, berichtet die Nachrichtenagentur FARS von einer hohen Wahrscheinlichkeit für eine Einigung.
Laut Axios umfasst der Vorschlag einen 60-tägigen Waffenstillstand, die vollständige Öffnung der Straße von Hormus sowie eine teilweise Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran.
Die Lage bleibt jedoch angespannt. US-Streitkräfte schossen in der Nacht zwei iranische Kampfdrohnen ab, die kommerzielle Schiffe bedroht haben sollen. Zudem stoppte die iranische Revolutionsgarde einen Tanker in der Straße von Hormus, während nahe Sirik Explosionen gemeldet wurden.
Börse Aktuell: Asiatische Aktienmärkte legen kräftig zu
Die Entspannung im Nahen Osten sorgte für starke Kursgewinne an den asiatischen Börsen. Der MSCI Asia Pacific Index stieg um 3,5% und verzeichnete damit den stärksten Tagesanstieg seit zwei Monaten.
- Nikkei 225: zeitweise +4%, zuletzt +2,8%
- Kospi (Südkorea): +5%
- Hang Seng China Enterprises Index: +1,6%
Auch die europäischen Futures profitierten zunächst von der positiven Stimmung. Vor dem Handelsstart geben die Kontrakte jedoch einen Teil der Gewinne wieder ab. Die Kassamärkte dürften dennoch freundlich eröffnen.
Markt News zu Unternehmen: SpaceX, Intel, Adobe und Alibaba im Fokus
SpaceX startet an der Nasdaq
SpaceX feiert heute sein Börsendebüt an der Nasdaq nach einem Rekord-IPO über 75 Milliarden US-Dollar. Im außerbörslichen Handel wird die Aktie bereits mit einem Aufschlag von rund 35% gehandelt, was einer Unternehmensbewertung von etwa 2,4 Billionen US-Dollar entspricht.
Adobe meldet weiteren Führungswechsel
Adobe gab den Rücktritt seines Finanzvorstands bekannt. Nach dem zuvor angekündigten Abschied des CEO verstärken sich die Unsicherheiten über die zukünftige Führung des Softwarekonzerns.
Intel profitiert von Analysten-Upgrade
Die Aktie von Intel legte deutlich zu, nachdem die Bank of America ihre Empfehlung für den Chiphersteller auf „Kaufen“ angehoben hatte.
Alibaba greift Meituan an
Alibaba unterbreitete ein Übernahmeangebot über 1,5 Milliarden US-Dollar für den Onlinehändler Pupu und verschärft damit den Wettbewerb im chinesischen E-Commerce-Sektor.
Börse Aktuell: Anleihen und Konjunkturdaten
Die Renditen von US-Staatsanleihen gaben nach den positiven Nachrichten aus dem Nahen Osten deutlich nach. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen fiel unter 4,47%.
Am Terminmarkt wurden die Erwartungen an die US-Notenbank Fed deutlich angepasst. Eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte wird nun erst für das erste Quartal 2027 eingepreist.
Weitere wichtige Wirtschaftsdaten:
- Großbritannien: BIP im April um 0,1% im Monatsvergleich gesunken
- Dienstleistungssektor Großbritannien: -0,2% im Monatsvergleich
- Deutschland: VPI für Mai bei 2,6% im Jahresvergleich und damit wie erwartet
- Neuseeland: Einkaufsmanagerindex Industrie bei 49,9 Punkten
Markt News: Ölpreis fällt deutlich, Gold unter Druck
Die Aussicht auf eine Entspannung im Nahen Osten belastete die Rohstoffmärkte.
- Brent-Öl fällt unter 90 US-Dollar je Barrel
- WTI-Öl notiert unter 85 US-Dollar je Barrel
- Gold verliert 0,7% und fällt unter 4.200 US-Dollar je Unze
Trotz des Preisrückgangs bleiben die weltweiten Lagerbestände knapp. Die Kraftstoffreserven in Singapur befinden sich auf dem niedrigsten Stand seit 2013, während die US-Ölvorräte bereits fünf Wochen in Folge gesunken sind.
Börse Aktuell: Devisenmarkt und Kryptowährungen
Am Devisenmarkt zeigen sich die wichtigsten Währungspaare weitgehend stabil.
- EUR/USD: 1,1567
- USD/CNY: 6,7642
- USD/JPY: 160,25
Der japanische Yen verlor 0,2% gegenüber dem US-Dollar. Die Bank of Japan könnte bereits in der kommenden Woche über eine Zinserhöhung entscheiden.
Bei den Kryptowährungen konnte sich Bitcoin zunächst erholen, notiert aktuell jedoch wieder schwächer und fällt unter die Marke von 63.000 US-Dollar.
Fazit: Börse Aktuell bleibt von Geopolitik bestimmt
Die aktuellen Markt News zeigen, dass geopolitische Entwicklungen weiterhin der wichtigste Treiber für die Börse aktuell sind. Eine mögliche Einigung zwischen den USA und Iran sorgt für Optimismus an den Aktienmärkten, belastet jedoch gleichzeitig Öl- und Goldpreise. Anleger richten ihren Blick nun auf weitere Nachrichten aus dem Nahen Osten sowie auf die geldpolitischen Signale der Fed.
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