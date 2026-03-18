Börse aktuell: Positive Stimmung vor Fed-Entscheidung - Marktbericht Börse mit globalem Aufschwung

- Börse aktuell freundlich
- Marktbericht Börse zeigt Divergenz
- Unsicherheit bleibt bestehen
- Börse aktuell freundlich
- Marktbericht Börse zeigt Divergenz
- Unsicherheit bleibt bestehen
Im aktuellen Marktbericht Börse zeigt sich ein freundliches Bild an den globalen Aktienmärkten. Die wichtigsten Indizes konnten ihre Erholung bereits den dritten Handelstag in Folge ausbauen, da Anleger im Vorfeld der heutigen Zinsentscheidung der US-Notenbank wieder verstärkt Risiko eingehen.
Trotz anhaltender geopolitischer Spannungen - insbesondere im Zusammenhang mit dem Iran - rückt der Fokus aktuell stärker auf kurzfristige Marktchancen. Anleger scheinen die Risiken rund um Energiepreise und Inflation vorübergehend auszublenden.
Marktbericht Börse: Ölpreise fallen, Aktien steigen
Ein zentrales Signal für die aktuelle Marktstimmung ist die Entwicklung am Ölmarkt. Die Ölpreise gaben nach, während Aktienmärkte weltweit zulegten. Dies deutet darauf hin, dass Investoren kurzfristig von einer stabileren Marktentwicklung ausgehen.
Der MSCI All Country World Index, ein wichtiger globaler Aktienindex, stieg um 0,4 % und verzeichnete damit die längste Gewinnserie seit rund einem Monat.
Asien treibt die Börse aktuell an
Im Marktbericht Börse stechen besonders die asiatischen Märkte hervor. Diese legten um rund 2 % zu und entwickelten sich damit deutlich stärker als andere Regionen.
Vor allem große Technologiewerte wie Samsung sorgten für Auftrieb. Investoren bewerten diese Unternehmen offenbar als weniger anfällig für geopolitische Risiken im Nahen Osten.
Ausblick: Positive Signale aus Futures-Märkten
Auch die Futures auf US-amerikanische und europäische Indizes zeigen nach oben und notieren etwa 0,5 % im Plus. Dies spricht für einen freundlichen Handelsstart in den westlichen Märkten.
Die Börse aktuell ist somit geprägt von vorsichtigem Optimismus. Anleger zeigen sich zuversichtlich, bleiben jedoch angesichts der unsicheren geopolitischen Lage zurückhaltend.
Geopolitische Risiken bleiben ein Faktor
Trotz der positiven Marktbewegungen bleibt die Lage im Nahen Osten angespannt. Militärische Aktivitäten zwischen den USA, Israel und Iran dauern an und sorgen weiterhin für Unsicherheit.
Berichten zufolge wurde ein hochrangiger iranischer Sicherheitsvertreter bei einem Einsatz getötet, während gleichzeitig Angriffe auf wichtige Infrastrukturen wie die Ölregion Kharg Island diskutiert werden.
Währungen und Anleihen im Marktbericht Börse
Am Devisenmarkt gab der US-Dollar leicht nach. Der Dollar-Index fiel um 0,1 %, da Investoren vor der Fed-Entscheidung abwartend agieren.
US-Staatsanleihen konnten hingegen zulegen. Die Rendite der 10-jährigen Anleihe sank um 2 Basispunkte auf 4,18 %, was auf eine moderate Nachfrage nach sicheren Anlagen hindeutet.
Edelmetalle leicht schwächer
Gold zeigte sich im Tagesverlauf leicht schwächer und verlor 0,1 %. Die genannte Preisangabe unter 5.000 USD je Unze erscheint jedoch unplausibel und sollte überprüft werden, da sie nicht dem üblichen Marktniveau entspricht.
Brent Prognose im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Fazit – Börse aktuell:
Der Marktbericht Börse zeigt eine fortgesetzte Erholung an den globalen Aktienmärkten, getragen von steigender Risikobereitschaft und positiven Signalen aus Asien. Gleichzeitig bleiben geopolitische Spannungen und die anstehende Fed-Entscheidung entscheidende Einflussfaktoren für die weitere Entwicklung.
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