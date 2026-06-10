Deutz Aktie - Analyse und Einschätzung für Investoren

Im Aktien Marathon analysieren wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen und strategischen Gesichtspunkten. Der Fokus liegt dabei nicht auf kurzfristigen Kursschwankungen, sondern auf der langfristigen Entwicklung eines Unternehmens. Im Rahmen dieser Ausgabe des Aktien Marathon steht die Deutz Aktie im Mittelpunkt.

Für die Analyse werden die wesentlichen Unternehmenskennzahlen der Deutz AG ausgewertet und bis in die Jahre 2028 bis 2030 projiziert. Langfristig orientierte Anleger erhalten dadurch eine zusätzliche Grundlage für ihre eigenen Investmententscheidungen und können ihre Einschätzung zur Deutz Aktie mit unseren Prognosen vergleichen.

► Deutz WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006 / Kürzel: DEZ / Symbol: DEUZF

✅ Drei Key Takeaways

Langfristiger Aufwärtstrend weiterhin intakt: Die Deutz Aktie befindet sich seit Anfang 2025 in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Entscheidend bleibt, ob die Unterstützung an der SMA50 im Wochenchart verteidigt werden kann.

Die Deutz Aktie befindet sich seit Anfang 2025 in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Entscheidend bleibt, ob die Unterstützung an der SMA50 im Wochenchart verteidigt werden kann. Charttechnisch an einem Wendepunkt: Im Tageschart stabilisiert sich die Aktie aktuell an der SMA200. Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA20 würde das kurzfristige Chartbild deutlich verbessern, während ein Bruch der SMA200 weiteres Abwärtspotenzial eröffnen könnte.

Im Tageschart stabilisiert sich die Aktie aktuell an der SMA200. Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA20 würde das kurzfristige Chartbild deutlich verbessern, während ein Bruch der SMA200 weiteres Abwärtspotenzial eröffnen könnte. Fundamentaldaten liefern kein klares Kaufsignal: Trotz solider Eigenkapitalbasis und Dividendenzahlung überzeugen die wirtschaftlichen Kennzahlen der vergangenen Jahre nur eingeschränkt. Die Deutz Aktie erscheint daher derzeit nicht als besonders attraktives Langfristinvestment.

Deutz Aktie: Chartanalyse im Wochenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 10.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Deutz Aktie konnte sich seit Anfang 2025 kontinuierlich aufwärts entwickeln. Im Zuge dieser Bewegung wurde sowohl die SMA20 (aktuell 10,21 EUR) als auch die SMA50 (aktuell 9,33 EUR) überwunden. Besonders die SMA200 (aktuell 6,08 EUR) erwies sich nach dem Ausbruch als wichtige Unterstützung.

Von diesem Niveau aus setzte die Deutz Aktie ihren Aufwärtstrend fort. Rücksetzer wurden regelmäßig an der SMA20 beziehungsweise an der SMA50 aufgefangen.

Im Rahmen der aktuellen Schwächephase ist die Deutz Aktie erneut an die SMA50 zurückgefallen. Der Kerzenkörper der aktuellen Wochenkerze notiert derzeit unterhalb dieser Durchschnittslinie. Sollte die Aktie keinen nachhaltigen Anstieg über die SMA50 schaffen und ein bestätigter Wochenschluss darunter erfolgen, wäre das Chartbild nur noch neutral zu bewerten.

In diesem Szenario könnte sich die Schwäche zunächst bis in den Bereich von 7,35 bis 7,25 EUR ausdehnen. Kann dort keine Stabilisierung erfolgen, wäre auch ein Rückgang in Richtung der SMA200 denkbar.

Gelingt es der Deutz Aktie hingegen, die SMA50 zurückzuerobern und einen bestätigten Wochenschluss darüber auszubilden, würden sich die Aussichten wieder verbessern. Anschließend könnte die SMA20 erneut in den Fokus der Anleger rücken.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart: bullisch bis neutral

Deutz Aktie: Chartanalyse im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 10.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach dem Jahreshoch Ende Februar nutzten viele Anleger die starken Kursgewinne der Deutz Aktie für Gewinnmitnahmen. In der Folge fiel der Anteilsschein zeitweise unter alle drei relevanten Durchschnittslinien.

Positiv ist jedoch zu bewerten, dass sich die Aktie im Bereich der SMA200 (aktuell 9,57 EUR) stabilisieren konnte. Mehrere Rücksetzer wurden erfolgreich von dieser Linie aufgefangen. Auch die jüngste Schwächephase konnte bislang im Bereich der SMA200 gestoppt werden.

Auf der Oberseite bleibt die SMA20 (aktuell 9,97 EUR) jedoch ein wichtiger Widerstand. Erst wenn sich die Deutz Aktie nachhaltig oberhalb dieser Durchschnittslinie etablieren kann, würde sich das kurzfristige Chartbild wieder deutlich aufhellen.

Wird die SMA200 per bestätigtem Tagesschluss unterschritten, könnte sich die Schwäche dagegen in Richtung der bereits im Wochenchart genannten Kursziele fortsetzen.

Aktuelle Einschätzung Tageschart: neutral bis bärisch

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Unternehmensprofil der Deutz AG

Die Deutz AG mit Sitz in Köln zählt zu den führenden unabhängigen Herstellern von Diesel-, Gas-, Wasserstoff- und elektrifizierten Motoren. Das Unternehmen entwickelt Antriebslösungen für Straßen- und Offroad-Anwendungen und deckt einen Leistungsbereich von 10 kW bis 620 kW ab.

Historisch war das Unternehmen unter verschiedenen Namen bekannt, darunter auch die traditionsreiche Bezeichnung Klöckner-Humboldt-Deutz (KHD). Neben Motoren produzierte Deutz in der Vergangenheit unter anderem Nutzfahrzeuge, Lokomotiven, Bau- und Landmaschinen sowie Anlagenbau-Lösungen.

Aktionärsstruktur Deutz:

Quelle:deutz.com

Fast die Hälfte der Aktien werden von Anlegern in den USA gehalten, deutsche Anleger halten 25,5 Prozent der Aktien.

Die Mehrheit der Aktien sich in den Händen von institutionellen Anlegern.

Per Stichtag 31.12.2025 hielten nachfolgende Unternehmen mehr als 3% der Anteile an der DEUTZ AG: Daimler Truck AG (Deutschland) 3,8%, The Vanguard Group, Inc. (USA) 3,5%, Acadian Asset Management LLC (USA) 3,2% sowie Lupus alpha Asset Management AG (Deutschland) 3,1%.



Wichtige Bewertungskennzahlen Deutz 2025 - 2021

Der Umsatz hat sich von 2021 bis 2023 um gut 450 Mio. EUR erhöht, ist dann aber wieder unter die 2 Mrd. Grenze gefallen. Der Umsatz 2025 lag zwar erneut über der 2 Mrd. EUR-Marke, liegt aber noch unter dem Niveau von 2023.

Die Zahl der Beschäftigten ist im Betrachtungszeitraum sukzessive angestiegen. Auch 2024 hat sich die Zahl der Mitarbeitenden erhöht. Gegenüber 2021 beschäftigte der Konzern 2025 gut 1.000 Personen mehr.

Der pro-Kopf-Umsatz hat sich im Betrachtungszeitraum nicht wesentlich verbessert. Er liegt 2025 praktisch auf dem Niveau von 2021. Damit hat das Unternehmen nur unwesentliche Effizienz Fortschritte gemacht.

Das operative Ergebnis 2025 ist liegt zwar deutlich über dem 2021, beträgt aber nur gut die Hälfte des Wertes 2023.

Das Ergebnis konnte von 2024 auf 2025 gut verdoppelt werden, liegt aber über die Hälfte unter dem Ergebnis von 2023.

Der Gewinn je Aktie ist von 2023 auf 2024 deutlich eingebrochen, hat sich 2025 moderat erholt und liegt nur knapp über dem Wert von 2021.

Die Dividende 2025 wurde sukzessive gesteigert. Von 2024 auf 2025 wurd 0,01 EUR pro Aktie mehr ausgeschüttet.

Die Dividendenrendite liegt 2025 unter dem Wert von 2024 als auch unter dem Wert von 2021.

Das KGV hat sich 2025 deutlich verschlechtert. Mit einem KGV von 22,69 ist die Aktie aktuell nicht günstig.

Das Eigenkapital konnte in den letzten Jahren sukzessive erhöht werden und liegt 2025 bei fast 1 Mrd. EUR.

Die Eigenkapitalquote ist über 50 Prozent gestiegen und ist damit als überdurchschnittlich zu interpretieren.

Aktien Marathon Fazit zur Deutz Aktie

Die Deutz Aktie konnte in den vergangenen Monaten eine überzeugende Kursentwicklung zeigen und deutlich an Wert gewinnen. Die fundamentalen Kennzahlen der letzten Jahre liefern hingegen ein gemischtes Bild.

Positiv hervorzuheben sind die solide Eigenkapitalbasis sowie die Dividendenzahlung des Unternehmens. Weniger attraktiv erscheint dagegen die Bewertung auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses im Jahr 2025.

Im Rahmen unseres Aktien Marathon sehen wir die Deutz Aktie derzeit nicht als besonders attraktives Langfristinvestment. Zwar bestehen operative Chancen, die aktuelle Bewertung und die jüngsten Geschäftszahlen rechtfertigen aus unserer Sicht jedoch keine klare Kaufempfehlung.

Quellen

Finanzen.de, Deutz AG, boerse.de, Afu Research, aktienfinder.net

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FAQ zur Deutz Aktie

Ist die Deutz Aktie aktuell ein Kauf?

Die Deutz Aktie zeigt zwar einen langfristig positiven Trend, die fundamentalen Kennzahlen liefern derzeit jedoch kein eindeutiges Kaufsignal. Anleger sollten insbesondere die weitere Geschäftsentwicklung und die Bewertung des Unternehmens im Blick behalten.

Wie sind die Aussichten für die Deutz Aktie?

Die Aussichten für die Deutz Aktie hängen maßgeblich von der Entwicklung der Nachfrage nach Industrie-, Bau- und Nutzfahrzeugmotoren ab. Zudem könnten die Aktivitäten im Bereich Wasserstoff- und alternative Antriebstechnologien langfristig zusätzliche Wachstumspotenziale schaffen.

Zahlt die Deutz Aktie eine Dividende?

Ja, die Deutz AG zählt zu den dividendenzahlenden Unternehmen im deutschen Aktienmarkt. Die Höhe der Dividende hängt von der jeweiligen Ertragslage und dem Beschluss der Hauptversammlung ab.

Welche Risiken sollten Anleger bei der Deutz Aktie beachten?

Zu den wichtigsten Risiken zählen eine schwächere Konjunktur, sinkende Investitionen in der Bau- und Landwirtschaftsbranche sowie steigender Wettbewerbsdruck. Auch eine anhaltende Schwäche unter wichtigen charttechnischen Unterstützungen könnte die Kursentwicklung belasten.

Welche Kursmarken sind bei der Deutz Aktie wichtig?

Charttechnisch stehen aktuell die SMA50 im Wochenchart sowie die SMA200 im Tageschart im Fokus. Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 könnte neue Aufwärtsimpulse liefern, während ein Bruch der SMA200 das Risiko weiterer Kursverluste erhöhen würde.

Für welche Anleger eignet sich die Deutz Aktie?

Die Deutz Aktie eignet sich vor allem für Anleger, die an die langfristige Entwicklung des Industrie- und Motorenherstellers glauben und bereit sind, zyklische Schwankungen in Kauf zu nehmen. Für konservative Langfristinvestoren drängt sich die Aktie aktuell jedoch nicht als erste Wahl auf.